„Spekulációkkal nem foglalkozom” – Robbie Keane a Tottenham-pletykákról

A Ferencváros 4–0-ra legyőzte a Csákvárt a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, a mérkőzés után pedig az M4 Sport többek között arról kérdezte Robbie Keane-t, hogy mit szól azokhoz a hírekhez, amelyek kapcsolatba hozzák a Tottenhammel. A Ferencváros vezetőedzője nem sokat teketóriázott a válasszal: „Spekulációkkal nem foglalkozom” – zárta rövidre, majd ezzel a lendülettel rögtön tovább is állt.