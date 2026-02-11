Nemzeti Sportrádió

„Spekulációkkal nem foglalkozom” – Robbie Keane a Tottenham-pletykákról

2026.02.11. 20:10
NB I Magyar Kupa magyar foci Robbie Keane Tottenham Hotspur Ferencváros
Mint korábban már megírtuk, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspur szerdán menesztette menedzserét, Thomas Frankot. Az edző távozása után a nemzetközi sajtóban máris megjelentek olyan pletykák, hogy a Ferencvárost irányító Robbie Keane veheti át a londoni gárda irányítását, a szakember azonban csapata Csákvár elleni kupamérkőzése (4–0) után határozottan kijelentette, hogy nem kíván foglalkozni a spekulációkkal.

A Ferencváros 4–0-ra legyőzte a Csákvárt a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, a mérkőzés után pedig az M4 Sport többek között arról kérdezte Robbie Keane-t, hogy mit szól azokhoz a hírekhez, amelyek kapcsolatba hozzák a Tottenhammel. A Ferencváros vezetőedzője nem sokat teketóriázott a válasszal: „Spekulációkkal nem foglalkozom” – zárta rövidre, majd ezzel a lendülettel rögtön tovább is állt.

Máris összeboronálták Robbie Keane-t a Tottenhammel – Dániában és Angliában

A Ferencváros vezetőedzője lapunknak kedden adott exkluzív interjújában elmondta: nem keresi a lehetőséget, hogy a Premier League-be szerződjön.

Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

A csapat a legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzésén egyetlen győzelmet sem aratott, az elmúlt 17 PL-összecsapásából pedig mindössze kettőt nyert meg.

 

 

