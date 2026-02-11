Hiába játszott jól a Vasas, a ZTE jutott be az MK-negyeddöntőbe

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

ZTE FC–VASAS FC (NB II) 2–1 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2144 néző. Vezette: Bogár Gergő (Tóth II. Vencel, Máyer Gábor)

ZTE: Mauricio – Csonka A., Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (D. Lima, 73.), Amato, Szendrei N., Skribek (A. Ferreira, 84.) – Joao Victor (David López, 90+3.), Maxsuell (Bobson, 90+3.). Vezetőedző: Nuno Campos

VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Hej, Otigba, Ódor (Zimonyi, 82.) – Hidi M. S., Urblík J., Rab B. (Doktorics, 75.) – Radó (Molnár Cs., 75.), Tóth M., Horváth R. (Németh B., 63.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Amato (52.), Kiss B. (59.), ill. Urblík J. (50. – 11-esből)

Legutóbb a 2010–2011-es idényben futott össze a kupában a Zalaegerszeg és a Vasas. Akkor a zalaiak az oda-visszavágós nyolcaddöntőből kilencgólos különbséggel jutott tovább úgy, hogy a fővárosban hat gólt is szereztek. A mostani összecsapást a zalaiak élvonalbeli pozícióból, a fővárosiak másodosztályúként várták.

Jobban kezdték a mérkőzést a vendégek, akik Radó András jobbról elvégzett szöglete után Tóth Milán révén már a hetedik percben a kapuba találtak, de a játékvezető szabálytalanság miatt érvénytelenítette a gólt. Egy perccel később Radó balról végzett el szögletet, remekül ívelt Urblík József lábára, aki kapásból a jobb felső sarok fölé lőtt. A kezdeti angyalföldi rohamok után a hazaiak szögletekből próbáltak veszélyeztetni, de Peraza fejesei nem találtak utat a kapuba. Az első fél óra végén ismét betaláltak a vendégek, a gól ezúttal les miatt lett érvénytelen. A 40. percben szinte a semmiből majdnem megszerezték a vezetést a hazaiak. Egy Vasas-szöglet után kontrázott a ZTE, a villámléptű Joao Victor az ötös sarkáig robogott, onnan kapura lőtt, Molnár Zsombor bravúrral védett. Az első félidőt Radó András zárhatta volna távoli góllal, de lövését a hazaiak kapusa, Zan Mauricio bravúrral kitolta a jobb alsó sarok elől.

Az első félidőben főleg fejesekkel veszélyeztettek a hazaiak (Fotó: Unger Tamás)

Jól kezdték a második félidőt is a vendégek, az 50. percben Tóth Milán harcolt ki büntetőt, amelyet Urblík József értékesített magabiztosan. Nem sokáig örülhettek az angyalföldiek, két perc múlva Skribek Alen szöglete után Fabricio Amato fejelt az ötös sarkától a jobb alsó sarokba. Az 59. percben pedig már vezettek is a hazaiak, Kiss Bence 20 méteres lövése talált utat a bal felső sarokba. A 67. percben Maxsuell könnyedén jutott be a 16-oson belülre, Skribekhez passzolt, aki 10 méterről kapura lőtt, Molnár nagyot védett. A 85. perc és a 89. percben is lezárhatták volna a meccset a hazaiak, azonban sem Maxsuell, sem Joao Victor nem tudott túljárni a Vasas kapusának eszén. A ZTE győzelmével már az elődöntő felé is tett egy hatalmas lépést, hiszen a negyeddöntőben a másodosztályban kieső helyen álló Soroksár lesz majd az ellenfele. 2–1