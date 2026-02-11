MK: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC

MOL MAGYAR KUPA

5. FORDULÓ

FC AJKA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–1 (0–1) – ÉLŐ

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Antal Péter (Garai Péter, Szécsényi István)

AJKA: Szabados – Kovács N., Nagy N., Tar, Kenderes, Tóth G. – Sejben, Csizmadia Z., Csörnyei – Cipf, Herjeczki. Vezetőedző: Csábi József

KAZINCBARCIKA: Juhász B. – Baranyai N., Radkowski, Nagy Zs., Ferenczi J. – Szőke G., Berecz – Kártik, Smajlagic, Slogar – Klausz. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Kártik (34. – 11-esből)

