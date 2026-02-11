MK: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC
A labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az élvonalbeli Kazincbarcika a másodosztályú Ajka otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
MOL MAGYAR KUPA
5. FORDULÓ
FC AJKA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–1 (0–1) – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Antal Péter (Garai Péter, Szécsényi István)
AJKA: Szabados – Kovács N., Nagy N., Tar, Kenderes, Tóth G. – Sejben, Csizmadia Z., Csörnyei – Cipf, Herjeczki. Vezetőedző: Csábi József
KAZINCBARCIKA: Juhász B. – Baranyai N., Radkowski, Nagy Zs., Ferenczi J. – Szőke G., Berecz – Kártik, Smajlagic, Slogar – Klausz. Vezetőedző: Kuttor Attila
Gólszerző: Kártik (34. – 11-esből)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik