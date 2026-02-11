Kecskeméti bravúr a Magyar Kupában: Czékusék az MTK-t saját otthonában búcsúztatták

A kecskeméti kapus, Ruisz Barnabás volt az úr a levegőben (Fotó: Török Attila)

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

MTK BUDAPEST–KECSKEMÉTI TE (NB II) 1–2 (1–2)

Budapest, Új Hidegkuti Stadion, 1926 néző. Vezette: Bognár Tamás (Rózsa Dávid, Ring Kevin)

MTK: Fadgyas – Varju, Armalas, Kádár T., Vitályos (Zeljkovics, a szünetben) – Horváth A., Kata (Jurek, a szünetben) – Kerezsi (Molnár Á., 63.), Átrok (Polievka, 73.), Kovács P. – Jurina (Németh K., 63.). Vezetőedző: Pinezits Máté

KTE: Ruisz – Szabó A., Papp M. (Belényesi, a szünetben), Debreceni Á. – Berki (Szojma, 78.), Derekas, Bocskay, Bolgár (Eördögh, a szünetben) – Czékus (Szabó B., 58.), Nistor – Beke P. (Bolyki, 80.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Armalas (20.), ill. Czékus (10.), Derekas (23. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Lehetne máshogy fogalmazni, de legyünk őszinték: az első félidő gyalázatos volt. Beszélhetnénk megint arról, hogy a helyzetek kimaradtak, de nem akarok ezzel takarózni, én nem hiszek a szerencsében, csak a munkában. Elindult egy folyamat nálunk, de még nagyon hosszú és rögös az út, teljesen át kell állítani a gondolkodásunkat.

Tímár Krisztián: – A játékosok nagyon jól reagáltak a Vasas elleni bajnoki után, annak pedig külön örülök, hogy a sok csere ellenére mindenki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Ellentétes félidőket láttam, az elsőben sokkal jobbak voltunk, két-három gólos előnyre is szert tehettünk volna. A másodikban ránk erőltette akaratát az MTK, de óriási szívvel játszottunk. Egyes szituációkban volt szerencsénk is, de a legfontosabb a végén az, hogy ki jut tovább. Örülünk, hogy már a második NB I-es csapatot ejtettük ki a kupából.

Hiába örült az egyenlítésnek az MTK, ez utóbb kevésnek bizonyult (Fotó: Török Attila)

ÖSSZEFOGLALÓ

Tímár Krisztián szokásához híven alaposan megforgatta csapatát a kupameccsre. Ennek ellenére remekül kezdődött kecskeméti szempontból a találkozó, Czékus Ádám már a 3. percben közel járt a gólhoz, Nistor begurított szögletét kevéssel lőtte a bal alsó mellé. A 10. percben azonban már nem hibázott, ekkor Beke Péter ment el bal oldalon, majd lapos beadását Czékus már a kapuba pofozta közelről (0–1). A 20. percben egyenlített az MTK, egy szöglet után Kádár fejesét még védte Ruisz, de a lecsorgót Armalas bepofozta közelről (1–1). Nem tartott sokáig a hazai öröm, a 22. percben Bolgárt buktatták a tizenhatoson belül, a tizenegyest pedig Derekas Zoltán higgadtan vágta be (1–2). Főleg mezőnyben zajlott ezután a játék, a KTE egyenrangú partner volt, sőt, bátran futballozott. A 41. percben majdnem jött is harmadik lila-fehér gól, Beke szép szólója végén azonban a lövését hárította Fadgyas.

A szünetben cserék jöttek mindkét oldalon, az MTK érezhetően nagyobb iramot igyekezett diktálni, illetve nyomást helyezni a vendégkapura. Jurek előtt rögtön adódott is sansz, de Ruisz a helyén volt. A folytatásban kiegyenlített lett a meccs, a KTE előtt is adódtak helyzetek, de újabb gól nem született – a vendégek megérdemelten, bravúrral jutottak tovább, így az Újpest kiverése után újabb skalpot gyűjtöttek be. 1–2