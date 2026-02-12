Öttusa: bajnokok műhelye – három KSI-s leány az év versenyzői között

A Magyar Öttusa Szövetség nemrégiben átadta a 2025-ös esztendő legjobb versenyzőinek járó díjakat. A női vonalon tarolt a KSI, ugyanis a lányok négy utánpótlás-korosztályából háromban is sportiskolás ígéret kapta az elismerést.

Az U19-esek között Rajncsák Diána, az U17-es mezőnyben Balzsay Jázmin, az U15-ösöknél pedig Kósa Nóra lett a kitüntetett. Mindhárom fiatal kiváló eredményeket tudhat maga mögött.

Időrendben haladva: a Barcelonában rendezett U17-es Európa-bajnokságon a magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője volt Balzsay Jázmin, aki háromszor is felállhatott a dobogóra, kétszer annak a legmagasabb fokára. Az ígéret az egyéni döntőben nagyszerű teljesítménnyel szerzett ezüstérmet, emellett a Herbák Hanna és Darányi Zora alkotta leánycsapattal, valamint Szécsi Nemerével vegyes váltóban is aranyat érdemelt ki. Jázmin tavalyelőtt az U15-ösök kontinensviadalát három első hellyel zárta.

Kósa Nóra három aranyat nyert az U15-ösök kontinensviadalán Fotó: UIPM/Aisté Ridikaité

Az U15-ösök és az U19-esek Eb-jét egyszerre rendezték meg a litvániai Kaunasban. A fiatalabbak megméretésén Kósa Nóra három aranyéremnek örülhetett. A reménység az egyéni diadal mellett Kertai Gréta és Gyarmati Míra teljesítményének is köszönhetően csapatban is nyert, aztán a végül szintén háromszoros első Birta Botonddal vegyes váltóban sem talált legyőzőre.

Az U19-eseknél Rajncsák Diána is három medáliát gyűjtött. Egyéniben emlékezetes győzelmet aratott, továbbá Herbák Emmával váltóban és a Herbák mellett Turbucz Ivolával kiegészülő csapatban is nyert még egy-egy ezüstöt. Rajncsák nem mellesleg a litvániai Druskinkaiban rendezett U19-es világbajnokságon egyéniben az ötödik helyen végzett, míg csapatban Herbák Emmával és Turbucz Ivolával bronzérmes lett.

Rajncsák Diána U19-es Európa-bajnok lett 2025-ben Fotó: UIPM/Aisté Ridikaité

A sportiskolás lányok remek eredményei természetesen a velük dolgozó kiváló szakmai stáb áldozatos munkájának is köszönhetőek. Így az sem meglepetés, hogy ezúttal a KSI-ben 1993 óta tevékenykedő Jámbor Gyöngyi vehette át az év nevelőedzőjének járó díjat a szövetségtől.

„A szakosztályban tizennégy éves korukig foglalkozom a gyerekekkel – mondja a kitüntetett szakember. – Úszó-, futó- és laser run-edzéseket tartok nekik. Mindhárom lány nálam kezdett öttusázni, ami ebben a fiatalabb korosztályban először két-, illetve háromtusát jelent.

Mindhárman nagyon szorgalmasak, alázatosak, jó természetűek, pozitív hatást gyakorolnak a társaikra és nagyszerűen kijönnek az edzőikkel.

Fontos, hogy támogató családból érkeztek hozzánk, Jázmin és Nóri szüleinek is jelentős a sportmúltjuk. Az is összeköti őket, hogy kezdetben mindhárman versenyszerűen tornáztak a KSI-ben, ami nem csak az OCR-pályán válik előnyükre. A négy-öt évesen elkezdett torna rendkívül jó alapot, izomzatot, testtudatot ad minden sportághoz, és ezek a gyerekek később könnyebben tanulnak meg bármilyen mozgásformát. Tőlem a versenyzők Füri Csilla csoportjába kerülnek fel, a legidősebbek munkáját pedig a sportszakmai vezetőnk, Kasza Róbert felügyeli.”

Balzsay Jázmin háromszor állt az U17-es Eb-dobogóján Forrás: MPP

Érdekesség, hogy annak idején Jámbor Gyöngyinél tanult a világ- és Európa-bajnok Kasza is, de nála kezdett az olimpiai bajnok Gulyás Michelle meg a múlt év legjobb férfiöttusázójának választott, egyéniben Eb-ezüstérmes és junior-világbajnok Koleszár Mihály is.

Azért tudom több mint harminc év után is lelkesen űzni a nevelőedzői hivatást ugyanazon a helyen, mert folyamatosan látom a munkám gyümölcsét.

Mindig jönnek új gyerekek és a sportág változatosságára sem panaszkodhatunk. Már az is öröm, amikor a kicsik megtanulnak úszni, majd elkezdik a versenyzést, és sikerélmények formájában ők is visszajelzést kapnak a munkájukról. Az úszásban és a futásban időeredményben mérhető a fejlődés, és mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy csak saját magukat akarják legyőzni. Folyamatosan váljanak jobbá, az pedig majd később kiderül, hogy a versenyeken mire lesz elég a teljesítményük. De szerencsére nagyon szép eredményeket érünk el a különböző korosztályokban, és ez a KSI-ben dolgozó felkészült, elhivatott szakembereknek, a remek csapatmunkának köszönhető.”

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)