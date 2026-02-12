Téli olimpia: Szingapúr fizet a legtöbbet az aranyért

Az amerikai lap megemlítette, hogy az ázsiai országot egyetlen sportoló képviseli, Faiz Basha alpesi síelő, aki ha győzne a játékokon, 788 ezer amerikai dollárnak (nagyjából 250 millió forintnak) megfelelő összeg ütné a markát. Hongkong hasonlóképpen busásan jutalmazná olimpiai bajnokát: az első helyezés ott 767 ezer dollárt ér. A házigazda olaszoknál az aranyérmest 213 ezer, a lengyeleknél 211 ezer, a szlovénoknál 162 ezer dollárral díjazzák.

A USA Today a másik „végletet” is megemlítette: a legkisebb ötkarikás bónuszt Új-Zéland fizeti, a távoli ország reprezentása, aki a milánói-cortinai havas-jeges játékokon győz, háromezer dollárral gazdagodik. Az ausztráloknál 14 ezer, a dánoknál 15 ezer, a kanadaiaknál 18 ezer, az osztrákoknál 23 ezer, a hollandoknál és a németeknél 35 ezer dollár dukál az aranyért. Az Egyesült Államok 37 és fél ezer dollárt fizet a február 22-ig tartó téli olimpián diadalmaskodó versenyzőjének. Az újság megjegyezte: ugyanennyi volt az amerikai aranyérmes jussa a 2022-es pekingi téli és a 2024-es nyári párizsi olimpián is.