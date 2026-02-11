Lovrencsics Balázs góljával a Soroksár kiejtette a DEAC-ot a Magyar Kupából

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

DEBRECENI EAC (NB III)–SOROKSÁR SC (NB II) 0–1 (0–0)

Debrecen, Egyetemi Sporttelep, 300 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

DEAC: Ratku – Lénárt Gábor, Lakatos B., Herczku, Ujvárosi, Al-Sheraji (Tomola, 83.) – Kelemen Zs. (Török L., 66.), Sándor T. (Vincze Á., 88.), Soltész J., Szakács (Tochukwu, 66.) – Tóth D. (Tar K., 83.). Vezetőedző: Urbin Péter

SOROKSÁR: Holczer – Könczey, Króner, Bora Gy., Lukács D. – Vass Á. (Gálfi, a szünetben), Kokovai – Roskó (Köböl K., a szünetben), Kundrák (Lovrencsics B., 73.), Gágyor – Korozmán K. (Bagi Á., 73.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Lovrencsics B. (81.)

MESTERMÉRLEG

Urbin Péter: – Megérdemelten jutott tovább a Soroksár, de nekünk sincs okunk a szégyenkezésre. Mezőnyben többnyire egyenrangú partnerei voltunk az egy osztállyal feljebb játszó vendégeknek. A hajrában a Soroksárban minőségi játékosok léptek pályára, ez döntött.

Korolovszky Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre is számítottunk. Tudtuk, hogy a DEAC jól megszervezi majd a védekezését. Kimaradtak a lehetőségeink, hiányzott a gól, de a cseréink jól szálltak be.

ÖSSZEFOGLALÓ

Igazi kupanap volt a szerda a debreceni egyetemi klub, a DEAC számára. A sort a harmadik vonalban szereplő labdarúgók nyitották, ebédidőben fogadták az egy osztállyal magasabban besorolt Soroksár SC-t a Dóczy utcai Egyetemi Sporttelepen. A DEAC NB I/B-ben szereplő férfi kézisei is MK-meccset játszottak kora este, a nagy érdeklődésre való tekintettel a DESOK-csarnok helyett albérletben, a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

A DEAC futballistái az előző körben másodosztályú együttest búcsúztattak a Magyar Kupában, a BVSC elleni továbbjutás után tehát okkal reménykedhettek abban, hogy összejön az újabb bravúr.

Az NB II utolsó helyén álló Soroksár vezetőedzője, Korolovszky Gábor a hétvégi, Karcag elleni bajnokihoz képest minden poszton új játékost jelölt a kezdők közé. Debreceni oldalon még több mint két hét van az NB III-as bajnoki rajtig, azaz Urbin Péternek nem kellett megosztani a terheket. Ám így sem sikerült a legerősebb összeállításban pályára küldeni az egyetemi csapatot, betegség és sérülés miatt alapemberek hiányoztak.

A mérkőzés első szakaszában főleg labdabirtoklásban köszönt vissza az osztálykülönbség, ám a debreceniek jól megszervezték védekezésüket, így a Soroksár leginkább szögletek után tudott helyzetet kialakítani. A legközelebb talán a rutinos belső védő, Bora György fejesénél járt a vendégcsapat a gólszerzéshez, de Ratku Ábel hárított.

Ahogy teltek a percek, egyre egyértelműbbé vált a Soroksár dominanciája, a hazaiakon érződött, hogy ebben a naptári évben még nem játszottak éles meccset. Ráadásul Korolovszky Gábor a hajrára minőséget tudott a pályára küldeni, s Lukács Dániel balról érkező lapos beadása nyomán Lovrencsics Balázs – a beállása után nyolc perccel – meg is szerezte a továbbjutást jelentő gólt.

A DEAC-nak ezzel véget ért a Magyar Kupa-menetelés, de így is a debreceni klub lett a legmesszebbre jutó harmadosztályú klub a sorozatban. 0–1