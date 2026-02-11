Kiizzadta a továbbjutást a Honvéd a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

BUDAPEST HONVÉD FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2–0 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 2531 néző. Vezette: Rúsz Márton (Vígh-Tarsonyi Gergő, Berényi Ákos)

HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Szabó A., Csontos – Kállai K., Kesztyűs (Balázs, 87.), Gáspár (Baki, a szünetben), Varga B. (Hangya, 69.) – Zuigeber (Nyers, 78.), Kántor K. (Medgyes Z., 69.), Pinte. Vezetőedző: Feczkó Tamás

ESMTK: Bencze – Molnár R. (Puskás, 87.), Molnár T., Zsemlye, Száhl – D'Urso (Balogh M., 72.), Slezák – Schildkraut, Soós, Molnár J. (Ladányi, 60.) – Burz (Desnica, 87.). Vezetőedző: Turi Zoltán

Gólszerző: Baki (60.), Medgyes Z. (87.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Az első félidőben is megvoltak a lehetőségeink, hogy megszerezzük a vezetést, de vagy pontatlanok voltunk, vagy az ellenfél kapusa védett szenzációsan. A mérkőzés irama olyan volt, akárcsak egy NB II-es bajnokié.

Turi Zoltán: – Megérdemelten jutott tovább a Honvéd. A mérkőzés bizonyos részeiben egyenrangú ellenfelek voltunk, vezettünk több szép támadást is, ám a második félidőben – részben kényszerből – eszközöltem néhány változtatást, ami egyáltalán nem jött be. A hetvenedik perc környékén elfáradtak a játékosok, az első gól után lényegében eldőlt a találkozó sorsa.

Csúsztak-másztak a vendégek, mégis a Honvéd jutott tovább (Fotók: Kovács Péter)

ÖSSZEFOGLALÓ

Két fővárosi szomszéd kerület csapata találkozott szerda délután a Bozsik Arénában. A másodosztályt vezető Kispest, az NB III-as csoportjában második helyen álló pesterzsébeti ESMTK-t fogadta. Ahogy az várható volt, a Honvéd szakvezetője, Feczkó Tamás belenyúlt a bajnokságban szereplő csapatába, több olyan játékosnak is lehetőséget adott a kupameccsen, aki az elmúlt hetekben kevesebb időt töltött a pályán.

Hogy Kispesten nagyon akarják az NB I-et, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a harmadosztályú gárda ellen is szépen megtelt a lelátó. Sőt, a vendégszurkolók is sűrű tömött sorokban érkeztek a nézőtérre, s hangos szóval, énekelve buzdították kedvenceiket.