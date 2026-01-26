Vitális Milánt a Ferencváros érdeklődéséről is kérdezték a rangadó után

„Szavakkal nem lehet leírni, hogy mekkora az öröm, de ez csak az első mérkőzés volt a második etapból. Továbbra is szerényen kell dolgoznunk tovább, és bízom benne, hogy majd idővel beszélhetünk arról, hogy akár a dobogón is végezhetünk” – mondta Vitális Milán a mérkőzés után.

És hogy ebből lehet-e arany is?

„Úgy gondolom, hogy ez még nagyon távol van. 14 meccs van még hátra, a magyar bajnokságban bármi előfordulhat. De ha ilyen stabilan, ilyen mentalitással tudunk játszani, akkor később beszélhetünk róla.”

Vitális hozzátette, hogy megvan a megfelelő stáb, a megfelelő játékosállomány, hogy ezt az előnyt akár meg is tartsák, de nagyon egyenletes teljesítmény kell mindenkitől. A válogatott középpályást természetesen megkérdezték a Ferencváros érdeklődéséről is, de erről nem szeretett volna beszélni.