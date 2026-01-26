Nemzeti Sportrádió

Vitális Milánt a Ferencváros érdeklődéséről is kérdezték a rangadó után

2026.01.26. 08:46
null
NB I ETO Vitális Milán
A labdarúgó NB I 19. fordulójának csúcsrangadóján az ETO 3–1-re nyert a Ferencváros otthonában. A mérkőzés után Vitális Milán, az ETO FC középpályása értékelte csapata teljesítményét az NSO TV kamerája előtt.

„Szavakkal nem lehet leírni, hogy mekkora az öröm, de ez csak az első mérkőzés volt a második etapból. Továbbra is szerényen kell dolgoznunk tovább, és bízom benne, hogy majd idővel beszélhetünk arról, hogy akár a dobogón is végezhetünk” – mondta Vitális Milán a mérkőzés után.

És hogy ebből lehet-e arany is?

„Úgy gondolom, hogy ez még nagyon távol van. 14 meccs van még hátra, a magyar bajnokságban bármi előfordulhat. De ha ilyen stabilan, ilyen mentalitással tudunk játszani, akkor később beszélhetünk róla.”

Vitális hozzátette, hogy megvan a megfelelő stáb, a megfelelő játékosállomány, hogy ezt az előnyt akár meg is tartsák, de nagyon egyenletes teljesítmény kell mindenkitől. A válogatott középpályást természetesen megkérdezték a Ferencváros érdeklődéséről is, de erről nem szeretett volna beszélni.

Ezek is érdekelhetik