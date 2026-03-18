Női Magyar Kupa: a Fradi véget vetett az ETO sikersorozatának

Nem lesz ott a női labdarúgó Magyar Kupa döntőjében a legutóbbi négy kiírás győztese, az ETO FC Győr, amely 2–0-s vereséget szenvedett a bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros otthonában. A fővárosiak első gólját Vlada Kubasszova beadásából Nagy Viktória szerezte, a másodikat pedig Alesia García passzából Nagy Vanessza – a Fradi öt év után jutott be ismét a kupafináléba.

Döntőbeli ellenfele a Budapest Honvéd lesz, amely 1–1-es rendes játékidő után 4–3-ra megnyerte a tizenegyespárbajt a Diósgyőr otthonában. A rendes játékidőben Czinege Eszter szerzett vezetést a vendégeknek, a 85. percben Pierre-Jerome Milan egyenlített.

A hatszoros kupagyőztes Ferencváros legutóbb 2021-ben jutott döntőbe, a kispestieknek pedig az idei lesz a második fináléjuk. Az elsőben – tíz évvel ezelőtt – éppen az FTC-től kaptak ki.

NŐI MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

FTC-Telekom–ETO FC Győr 2–0 (Nagy Viktória 57., Nagy Vanessza 81.)

Diósgyőri VTK–Budapest Honvéd FC 1–1 (Milan 85., ill. Czinege 56.) – 11-esekkel 3–4