A Midtjylland elvérzett a tizenegyespárbajban, a Forest jutott be a legjobb nyolc közé az El-ben

A Genk 1–0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését, de a Freiburg 25 perc alatt megfordította az állást a visszavágón. Matthias Ginter fejes góljával kezdődött minden, majd Igor Matanovic talált be közelről, de még az első félidőben szépítettek a belgák: Matte Smets talált be Konsztandinosz Karecasz kapufája és lekészítése után, így a szünetben döntetlenre állt a párharc. A fordulás után aztán minden kérdést eldöntöttek a németek: Vincenzo Grifo egy hatalmas védelmi hiba után lőtt gólt, majd Szuzuku Juito egy kontra végén értékesítette a ziccerét, míg végül Maximilian Eggestein lőtte ki 13 méterről a kapu jobb oldalát. A Freiburg 5–2-es összesítéssel kvalifikálta magát a negyeddöntőbe – a német együttes először jutott be a nyolc közé egy nemzetközi kupasorozatban. 5–1

A Lyon a 19. percben emberhátrányba került, miután Moussa Niakhaté taposott oda boka fölé ellenfelének. A második félidőben használta ki létszámfölényét a Celta Vigo, Javi Rueda lőtt a bal felsőbe, így összesítésben már a spanyolok álltak továbbjutásra a hazai 1–1 után. A mérkőzés és a párharc a végjátékban dőlt el, Ferran Jutgla használta ki a ziccerét, ráadásul ezután Nicolás Tagliafico kapott pirosat a második sárgáját követően, így a franciák kettős emberhátrányban fejezték be a meccset, és búcsúztak az El-től. 0–2

A hazai 1-0-s vereséget követően az MCH Arénában sorra dolgozta ki a helyzeteket a Forest az első félidőben, de vagy a lécet találta el, vagy a gólvonalról mentettek a dánok. A 40. percben csak megszületett az angolok vezető gólja, Nicolás Domínguez fejese után hullott be a labda a bal felső sarokba. Szünet után azonban már a vendégek álltak az összesítésben előnyben, miután Ryan Yates 21 méterről a bal felsőbe lőtt. Bár nem a Midtjyllandnak állt a zászló ezen a meccsen, sikerült szépítenie: Martin Erlic 11 méterről bombázott a léc alá, ezzel hosszabbításra mentve a visszavágót. A kétszer 15 perc hosszabbítás során ismét a Forest állt közelebb ahhoz, hogy dűlőre vigye a dolgokat, ám csupán két meg nem adott gólig jutott. Jöhetett a tizenegyespárbaj, amely során a dánoknak már semmi sem jött össze: az első két próbálkozójuk egyaránt a jobb oldali kapufára lőtt, a harmadik pedig elcsúszott lövés közben, így csak a felső lécet találta el, miközben a vendégek mindhárom tizenegyesüket értékesítették. 1–2

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Freiburg (német)–Genk (belga) 5–1 (Ginter 19., I. Matanovic 25., Grifo 53., Szuzuki 57., Eggestein 79., ill. Smets 39.)

Továbbjutott: a Freiburg, 5–2-es összesítéssel

Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol) 0–2 (Rueda 61., Jutgla 90+2.)

Kiállítva: Niakhaté (19., Lyon), Tagliafico (90+6., Lyon)

Továbbjutott: a Celta Vigo, 3–1-es összesítéssel

Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) 1–2 (Erlic 69., ill. N. Domínguez 40., Yates 52.) – 11-esekkel 0–3

Továbbjutott: a Nottingham Forest, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel

KÉSŐBB

21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

Az első mérkőzésen: 0–1

21.00: Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)

Az első mérkőzésen: 2–1

21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)

Az első mérkőzésen: 1–1

21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)

Az első mérkőzésen: 1–0