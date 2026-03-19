A Midtjylland elvérzett a tizenegyespárbajban, a Forest jutott be a legjobb nyolc közé az El-ben

VARGA BALÁZS
2026.03.19. 21:43
Idegenben harcolta ki a továbbjutást a Nottingham Forest (Fotó: Getty Images)
Európa-liga-nyolcaddöntő El-nyolcaddöntő Európa-liga
A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében a Freiburg a visszavágón kiütötte a Genket, a Celta Vigo idegenben búcsúztatta a Lyont, míg a Nottingham Forest tizenegyesekkel ejtette ki a Midtjyllandot.

A Genk 1–0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését, de a Freiburg 25 perc alatt megfordította az állást a visszavágón. Matthias Ginter fejes góljával kezdődött minden, majd Igor Matanovic talált be közelről, de még az első félidőben szépítettek a belgák: Matte Smets talált be Konsztandinosz Karecasz kapufája és lekészítése után, így a szünetben döntetlenre állt a párharc. A fordulás után aztán minden kérdést eldöntöttek a németek: Vincenzo Grifo egy hatalmas védelmi hiba után lőtt gólt, majd Szuzuku Juito egy kontra végén értékesítette a ziccerét, míg végül Maximilian Eggestein lőtte ki 13 méterről a kapu jobb oldalát. A Freiburg 5–2-es összesítéssel kvalifikálta magát a negyeddöntőbe – a német együttes először jutott be a nyolc közé egy nemzetközi kupasorozatban. 5–1

A Lyon a 19. percben emberhátrányba került, miután Moussa Niakhaté taposott oda boka fölé ellenfelének. A második félidőben használta ki létszámfölényét a Celta Vigo, Javi Rueda lőtt a bal felsőbe, így összesítésben már a spanyolok álltak továbbjutásra a hazai 1–1 után. A mérkőzés és a párharc a végjátékban dőlt el, Ferran Jutgla használta ki a ziccerét,  ráadásul ezután Nicolás Tagliafico kapott pirosat a második sárgáját követően, így a franciák kettős emberhátrányban fejezték be a meccset, és búcsúztak az El-től. 0–2

A hazai 1-0-s vereséget követően az MCH Arénában sorra dolgozta ki a helyzeteket a Forest az első félidőben, de vagy a lécet találta el, vagy a gólvonalról mentettek a dánok. A 40. percben csak megszületett az angolok vezető gólja, Nicolás Domínguez fejese után hullott be a labda a bal felső sarokba. Szünet után azonban már a vendégek álltak az összesítésben előnyben, miután Ryan Yates 21 méterről a bal felsőbe lőtt. Bár nem a Midtjyllandnak állt a zászló ezen a meccsen, sikerült szépítenie: Martin Erlic 11 méterről bombázott a léc alá, ezzel hosszabbításra mentve a visszavágót. A kétszer 15 perc hosszabbítás során ismét a Forest állt közelebb ahhoz, hogy dűlőre vigye a dolgokat, ám csupán két meg nem adott gólig jutott. Jöhetett a tizenegyespárbaj, amely során a dánoknak már semmi sem jött össze: az első két próbálkozójuk egyaránt a jobb oldali kapufára lőtt, a harmadik pedig elcsúszott lövés közben, így csak a felső lécet találta el, miközben a vendégek mindhárom tizenegyesüket értékesítették. 1–2

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Freiburg (német)–Genk (belga) 5–1 (Ginter 19., I. Matanovic 25., Grifo 53., Szuzuki 57., Eggestein 79., ill. Smets 39.)
Továbbjutott: a Freiburg, 5–2-es összesítéssel
Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol) 0–2 (Rueda 61., Jutgla 90+2.)
Kiállítva: Niakhaté (19., Lyon), Tagliafico (90+6., Lyon)
Továbbjutott: a Celta Vigo, 3–1-es összesítéssel
Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) 1–2 (Erlic 69., ill. N. Domínguez 40., Yates 52.) – 11-esekkel 0–3
Továbbjutott: a Nottingham Forest, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel

KÉSŐBB
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
Az első mérkőzésen: 0–1
21.00: Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)
Az első mérkőzésen: 2–1
21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)
Az első mérkőzésen: 1–1
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)
Az első mérkőzésen: 1–0

 

Legfrissebb hírek

Alaposan megbüntette az UEFA a Ferencvárost

Európa-liga
4 órája

A Ferencváros az eddigi legjobb magyar szereplést fejezte be Európában a csoportkörök bevezetése óta

Európa-liga
7 órája

„A Ferencváros védelme átjáróháznak bizonyult, Ricardo Horta ragyogott” – portugál lapszemle

Európa-liga
23 órája

Robbie Keane: Erre a sorozatra csak büszkének lehet lenni

Európa-liga
Tegnap, 21:01

Gróf Dávid: Fájdalmas lett a befejezés, de összességében elégedettek lehetünk

Európa-liga
Tegnap, 19:20

Véget ért az El-menetelés, a Braga hazai pályán megfordította az FTC elleni nyolcaddöntős párharcot

Európa-liga
Tegnap, 18:22

A Braga egy félidő alatt megfordította a Fradi elleni párharcot – videók

Európa-liga
Tegnap, 17:20

Bevették Braga utcáit a Ferencváros szurkolói – fotók!

Európa-liga
Tegnap, 14:42
Ezek is érdekelhetik