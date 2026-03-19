Stieber: A pályafutásom többről szólt, mint az osztrákok elleni gólról, de abszolút az volt a fénypont

Arról, hogy mivel foglalkozik a visszavonulása óta

„Évek óta gondolkodtam rajta, hogy a futball után mivel szeretnék foglalkozni, a játékosügynökség alapítása volt az egyik opció. Ebben megtalálom a motivációmat. Főleg a német időszakomban együtt dolgoztam egy ügynökséggel hét-nyolc éven keresztül, velük is együttműködünk, ez a Sports 360, mi a Sports 360 Hungary néven futunk. Sok támogatást kapunk tőlük, a koncepciójuk alapján szeretnénk mi is maradandót alkotni a magyar piacon.”

„Ami a futballt illeti, a felkészülés, a napi két edzés annyira nem hiányzik, volt benne részem bőven. A sportot majd jobban vissza kell építenem a mindennapjaimba. Próbálok padelezni, nagyon szeretem ezt a sportot.”

A Bundesligában szerzett gólokról

„Az első mindig emlékezetes, de ha kedvencemet kell kiválasztani a hatból… Igazából mindegyik kedves valamilyen szinten. A Greuther Fürthben a Frankfurt ellen volt egy átemelős gólom, amit Kevin Trappnak lőttem, de a Roman Weidenfellernek lőtt gólom is szép emlék a Dortmund ellen.”

„A hamburgi stadionban is felemelő érzés volt játszani ötvenezer néző előtt hétről hétre. Az álmom valósult meg, éreztem a szurkolók szeretetét. Nyilván az is egy szép emlék, amikor kiabálták, skandáltak a nevemet. Az volt talán a legmagasabb szint a pályafutásomban annak ellenére, hogy nem volt minden stabil a klubnál, többször játszottunk osztályozót.”

Az osztrákok elleni gólról a 2016-os Eb-n

„Egyértelmű, hogy az ember újra élné ezeket a pillanatokat. Nagyjából mindenki emlékszik erre a pillanatra, ha nem is volt kint a stadionban, akkor arra, hogy éppen hol tartózkodott. Nem ez határozza meg az életem hátralévő részét, de nyilván nekem is olyan maradandó emléket jelent, hogy ha tíz-tizenöt év múlva újra beszélgetünk, akkor ugyanúgy szívesen emlékszünk vissza rá.”

„Ha egy labdarúgónak egy ilyen pillanata van a karrierje során, és az emberek húsz-harminc év múlva is emlékeznek erre, akkor már megérte. Természetesen a pályafutásom többről szólt, mint erről az egy gólról, de abszolút ez volt a fénypontja.”

