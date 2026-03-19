A köztársasági elnök Arany Érdeméremmel tüntette ki Bölöni Lászlót

Sulyok Tamás a bejegyzésében kiemelte, hogy Bölöni játékos-pályafutása után elismert edző lett, jelentős sikereket ért el több országban is, és „évtizedeken át formálta az európai labdarúgás élvonalát. A szakmai közösség számára neve egyet jelentett a következetes, stabil és kitartó építkezésen alapuló csapatok nagyszerű eredményeivel”.

Kiemelte, hogy ő fedezte fel többek között Cristiano Ronaldót, az elmúlt évtizedek egyik legjobb futballistáját.

„Szívből gratulálok Bölöni Lászlónak, aki erdélyi magyarként mindig hű volt gyökereihez, és magyar szívét megőrizve a hazai és a nemzetközi labdarúgásban végzett közösségépítő munkájával igazi legenda lett” – írta a köztársasági elnök.

A ceremónián részt vettek a magyar labdarúgó- és sportélet olyan kiválóságai, mint Gyulay Zsolt, MOB-elnök, Gellei Imre és Bozsik Péter volt, Marco Rossi jelenlegi szövetségi kapitány, valamint a Bölöni Lászlóról szóló dokumentumfilm alkotói (köztük a két rendező, Kollarik Tamás és Szabó Attila, valamint lapunk főszerkesztője, a film szakértője, Szöllősi György).