Kubatov Gábor: A bajnokság csak májusban ér véget

M. B.M. B.
2026.01.25. 22:23
null
Fotó: Török Attila, archív
Mint ismert, a címvédő Ferencváros 3–1-re kikapott odahaza az ETO FC-től a labdarúgó NB I 19. fordulójában. A meccs után Kubatov Gábor, az FTC elnöke is megszólalt.

„Az az igazság, hogy nem elég több várható gólt a statisztikában megszerezni, pontosabban passzolni, több helyzetet kialakítani, több lövést a kapura küldeni. A futball néha más, a Győr minden másban jobb volt nálunk. Gratulálok nekik, de a bajnokság csak májusban ér véget” – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videójában Kubatov Gábor.

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 1–3 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8675 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: F. Kovacevic (49.), ill. Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)

 

