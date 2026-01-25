Kubatov Gábor: A bajnokság csak májusban ér véget

„Az az igazság, hogy nem elég több várható gólt a statisztikában megszerezni, pontosabban passzolni, több helyzetet kialakítani, több lövést a kapura küldeni. A futball néha más, a Győr minden másban jobb volt nálunk. Gratulálok nekik, de a bajnokság csak májusban ér véget” – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videójában Kubatov Gábor.

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ETO FC 1–3 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 8675 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: F. Kovacevic (49.), ill. Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)