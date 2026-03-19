Férfi kézilabda-vb-selejtező: tizenhét góllal nyertek a szerbek a mieink ágán
Szerbia házigazdaként 42–25-re legyőzte Litvániát a férfi kézilabda-világbajnokság európai selejtezősorozatának magyar érdekeltségű párharcában, a csütörtöki első mérkőzésen.
Az európai szövetség honlapja szerint a Szeged irányítója, Lazar Kukics négy, a Veszprém beállója, Dragan Pesmalbek a mezőny legeredményesebb játékosaként tíz góllal járult hozzá a sikerhez.
A visszavágót vasárnap délután rendezik Utenában. A továbbjutó játszik a magyar válogatottal a selejtező utolsó szakaszában. Annak a párharcnak az első mérkőzését május 13-án vagy 14-én rendezik idegenben, a visszavágó 17-én lesz Veszprémben.
A 2027. január 13. és 31. között sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.
(MTI)
