Férfi kézilabda-vb-selejtező: tizenhét góllal nyertek a szerbek a mieink ágán

Az európai szövetség honlapja szerint a Szeged irányítója, Lazar Kukics négy, a Veszprém beállója, Dragan Pesmalbek a mezőny legeredményesebb játékosaként tíz góllal járult hozzá a sikerhez.

A visszavágót vasárnap délután rendezik Utenában. A továbbjutó játszik a magyar válogatottal a selejtező utolsó szakaszában. Annak a párharcnak az első mérkőzését május 13-án vagy 14-én rendezik idegenben, a visszavágó 17-én lesz Veszprémben.

A 2027. január 13. és 31. között sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.

(MTI)