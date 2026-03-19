Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda-vb-selejtező: tizenhét góllal nyertek a szerbek a mieink ágán

R. P.R. P.
2026.03.19. 20:39
Dragan Pesmalbek (Fotó: Getty Images)
Címkék
magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda-világbajnokság Szerbia
Szerbia házigazdaként 42–25-re legyőzte Litvániát a férfi kézilabda-világbajnokság európai selejtezősorozatának magyar érdekeltségű párharcában, a csütörtöki első mérkőzésen.

 

Az európai szövetség honlapja szerint a Szeged irányítója, Lazar Kukics négy, a Veszprém beállója, Dragan Pesmalbek a mezőny legeredményesebb játékosaként tíz góllal járult hozzá a sikerhez.

A visszavágót vasárnap délután rendezik Utenában. A továbbjutó játszik a magyar válogatottal a selejtező utolsó szakaszában. Annak a párharcnak az első mérkőzését május 13-án vagy 14-én rendezik idegenben, a visszavágó 17-én lesz Veszprémben.

A 2027. január 13. és 31. között sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.

(MTI)

 

magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda-világbajnokság Szerbia
Legfrissebb hírek

Rosta Miklós: Minden esélyünk megvan kijutni a vb-re

Kézilabda
2026.03.17. 20:05

Az olaszok ellen játszanak, de már a szerbekre is készülnek Chema Rodríguezék

Kézilabda
2026.03.17. 18:46

Két helyen változott a férfi kézilabda-válogatott kerete

Kézilabda
2026.03.16. 10:20

Iváncsik Mihály: 1986 életem legszebb éve volt a pályán

Kézilabda
2026.03.16. 09:46

Szabaddobás: 40 éve nyerte meg a történelmi vb-ezüstérmet a magyar férfi kézilabda-válogatott

Kézilabda
2026.03.13. 18:18

Az 1986-ban vb-ezüstérmes magyar kézilabda-válogatottat köszöntötték

Kézilabda
2026.03.11. 16:15

Gyurka János: Nem nagyon hitte senki, hogy odaérhetünk a végén

Kézilabda
2026.03.08. 09:37

Vajon mi történt Mocsai kalapjával?

Népsport
2026.03.08. 08:47
Ezek is érdekelhetik