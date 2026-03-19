Schmidt Ádám: A fiatalokat a minőségi létesítményekkel lehet a sporthoz csábítani

Ahogy az eddigi állomásokon, úgy ezúttal is Tihany Viktor volt a Sportinfó házigazdája, aki kiemelte, örül, hogy a sportot egy különösen szerető, támogató vármegyébe érkezett a rendezvénysorozat csütörtökön. Az esemény célja most is az volt, hogy a résztvevők beszélgessenek a magyar sportról, az azt érintő kihívásokról. A Kaposvári Városi Sportcsarnokban szép számmal gyűltek össze az érdeklődők, ahol először meghallgathatták a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám előadását, majd kérdezhettek a jelen lévő sportvezetőktől és sportolóktól.

„Három célt fogalmaztunk meg 2022 májusában, amit el szeretnénk érni a magyar sport világában és a magyar sport segítségével. Az első feladat annak a nehéz helyzetnek a megoldása, hogy az elektronikai eszközök, a virtuális tér világából kiszakítsuk a gyermekeket, aminek egyik legfontosabb eszköze lehet a sport. A második feladatunk, hogy valódi, hús-vér példaképeket állítsunk a magyar társadalom elé. Aki látta a szerda esti Liverpool–Galatasaray labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzést, annak felemelő érzés lehetett, hogy három magyar labdarúgó van egyszerre a pályán, amit pedig közülük is kiemelkedve Szoboszlai Dominik csinált, az magáért beszélt. Hozzájuk hasonló példaképekre van szükségünk. A harmadik feladatunk pedig, hogy a honfitársaink közül azoknak, akikben megvan a tehetség, minden lehetséges eszközt biztosítsunk ahhoz, hogy ki tudjon bontakozni” – magyarázta Schmidt Ádám.

Az államtitkár előadásában ezután kitért rá, milyen eszköztára van az államtitkárságnak arra, hogy ezeket a célokat elérje.

„Ahhoz, hogy a fiatalokat elcsábítsuk a képernyők elől, olyan létesítményekre van szükségünk, amelyek meggyőzik őket és szüleiket arról, hogy érdemes kimozdulni a komfortzónából, figyelni az edzőkre, közösségben lenni, edzeni és megdolgozni az eredményekért. Az egyesületek támogatásával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy 2010-ben több száz a megszűnés szélén volt, anyagi problémákkal küzdött, nem tudta kifizetni az edzői bérét, játékosai utaztatását, viszont az azóta történt beavatkozásoknak köszönhetően ez megváltozott. Ez azért is fontos, mert a kisebb egyesületek a sportpiramis alapjai, és nélkülük az építmény csúcsa sem lehet igazán magas. Emiatt jöttek létre a kiemelt vidéki, illetve a kis és közepes sportegyesületeket támogató programok is” – mondta Schmidt, aki kiemelte, 2011 és 2026 között 74.55 milliárd forint érkezett Somogy vármegyébe a helyi sport fejlesztésére.

A Sportoló Nemzet Programról is szó esett, melynek tagjai a térségben több helyen kaphatnak kedvezményes belépőket, például a Kaposvári Virágfürdőben és a Kaposvári Jégcsarnokban.

„Az edzők támogatása, az egyesületek kedvezményes tagdíjai, a fogyatékos sportolók felkarolása és lehetőségeinek bővítése, valamint az edukáció mind fontosak a sportért felelős államtitkárságnak” – magyarázta Schmidt.

Az államtitkár előadása után a közönség tagjai éltek a lehetőséggel, kérdeztek a jelen lévő sportolóktól, sportvezetőktől. A kérdésekre Schmidt Ádám mellett a Magyar Úszószövetség elnöke, Wladár Sándor és a Kométa-KVGY Kaposvári KK kosárlabda-együttes csapatkapitánya, Puska Bence válaszolt.