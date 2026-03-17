Kinevezték Kovács Zoltán utódját a DVTK-nál

A 42 éves sportvezető a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatói posztját hagyja ott az NB I-es csapat sportigazgatói szerepéért.

„Vincze Richárd fiatal labdarúgóként Diósgyőrben járta végig a korosztályokat, azonban egy súlyos sérülés megakadályozta, hogy játékosként magasabb szintre lépjen. Ezért korán az edzői pálya felé fordult, és 31 évesen már az Kazincbarcika első csapatát vezette az NB III-ban. Ezt követően tért vissza Diósgyőrbe, és az utánpótlásban töltött két évet követően Bódog Tamás stábjában dolgozott, majd Benczés Miklós segítőjeként Felcsúton is eltöltött fél évet. Újra visszatérve Fernando Fernández mellett vállalt szerepet, majd az akadémián az U19, utána a DVTK második csapatának irányítását bízták rá. 2025 óta a DVTK LSA szakmai igazgatója” – összegzi az újdonsült sportigazgató eddigi pályafutását a klubhonlap.

Vincze Richárd célja rövid távon a bennmaradás, hosszú távon pedig a „határozott struktúrával és következetes gondolkodásmóddal működő labdarúgó-szakosztály” kiépítése.