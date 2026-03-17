Kinevezték Kovács Zoltán utódját a DVTK-nál

2026.03.17. 12:46
null
Vincze Richárd (Fotó: dvtk.eu)
A labdarúgó NB I-ben érdekelt DVTK a hivatalos honlapján közölte, hogy Vincze Richárd veszi át a napokban menesztett Kovács Zoltán helyét a sportigazgatói székben.

A 42 éves sportvezető a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatói posztját hagyja ott az NB I-es csapat sportigazgatói szerepéért. 

„Vincze Richárd fiatal labdarúgóként Diósgyőrben járta végig a korosztályokat, azonban egy súlyos sérülés megakadályozta, hogy játékosként magasabb szintre lépjen. Ezért korán az edzői pálya felé fordult, és 31 évesen már az Kazincbarcika első csapatát vezette az NB III-ban. Ezt követően tért vissza Diósgyőrbe, és az utánpótlásban töltött két évet követően Bódog Tamás stábjában dolgozott, majd Benczés Miklós segítőjeként Felcsúton is eltöltött fél évet. Újra visszatérve Fernando Fernández mellett vállalt szerepet, majd az akadémián az U19, utána a DVTK második csapatának irányítását bízták rá. 2025 óta a DVTK LSA szakmai igazgatója” – összegzi az újdonsült sportigazgató eddigi pályafutását a klubhonlap.

Vincze Richárd célja rövid távon a bennmaradás, hosszú távon pedig a határozott struktúrával és következetes gondolkodásmóddal működő labdarúgó-szakosztály” kiépítése.

 

 

Már megnézhető az MTK 125 éves labdarúgó-szakosztályáról készült film

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:21

Több mint tízezer néző előtt döntetlent játszott egymással a Debrecen és a Nyíregyháza

Labdarúgó NB I
2026.03.14. 21:25

Bese Barnabás: Dárdai érkezésével folyamatosan lépkedünk előre

Labdarúgó NB I
2026.03.14. 19:08

Egy félidőnyi emberelőny sem volt elég a Paksnak a régóta várt győzelemhez

Labdarúgó NB I
2026.03.14. 18:53

Megszakította a Kisvárda elleni rossz sorozatát az Újpest

Labdarúgó NB I
2026.03.14. 16:28

A DVSC hosszabbított saját nevelésű hátvédjével

Labdarúgó NB I
2026.03.14. 11:51

Kovács Zoltán távozik Diósgyőrből – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.03.14. 11:31

Szűcs Tamás: Ha újra vezetést szerzünk, meg kell tartani!

Labdarúgó NB I
2026.03.14. 11:06
Ezek is érdekelhetik