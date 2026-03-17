Zalaegerszegi klubrekordért igazolt Borges az MLS-be – hivatalos

„Ez az átigazolás több szinten is jelentős siker – mondta a Nemzeti Sportnak Andrés Jornet, a ZTE FC sportért felelős elnöke. – Először is, új klubrekordot jelent a ZTE számára, ami kulcsfontosságú a jövőbeli tranzakciók mércéjének emelése, valamint a klub pénzügyi pozíciójának erősítése szempontjából. Emellett növeli egyesületünk vonzerejét a játékosok szemében, és egyértelműen bizonyítja, hogy Zalaegerszegen valódi lehetőség nyílik a szakmai előrelépésre. Tágabb értelemben ez a lépés nemzetközi szinten is növeli klubunk ismertségét, és segíthet feltenni a térképre ZTE FC-t, valamint régiónkat egy olyan közönség számára is, amely kevésbé ismert minket. A magyar bajnokság szempontjából ez egy fontos tendencia része. Az elmúlt hónapokban megvalósult nemzetközi átigazolások – mint például Tóth Alex, Varga Barnabás, Dénes Vilmos, Matheus Saldanha, Pécsi Ármin, Heitor, Kosznovszky Márk és Molnár Rajmund – a bajnokság növekvő nemzetközi elismertségét mutatják. A liga más klubjainak sikeres átigazolásait is örömmel fogadjuk Zalaegerszegen. Ez a fejlődés az egész hazai futball-ökoszisztémát erősíti, és olyan irányt jelöl ki, amelyet minden klubnak érdemes támogatnia és tovább erősítenie.”

Azt a ZTE FC is megerősítette, hogy klubrekordot jelentő összegért sikerült eladni a brazil hátvédet, amerikai sajtóhírek pedig 1.7 és 2 millió dollár közötti árról írnak.

„Bár a pénzügyi bevétel nagyon üdvözlendő, és fontos stabilitást biztosít az éves működéshez, valódi jelentősége túlmutat a közvetlen pénzügyi mérlegen. A díj a hitelességünk szimbóluma, és megkönnyíti a hosszú távú projektünk életútját. Talán a legfontosabb, hogy hangsúlyozza a Nuno Campos és stábja által vezetett sportprojektünk hatalmas értékét. A világos filozófia és a vonzó játékstílus megvalósítása nemcsak a pályán elért eredményekről szól, hanem kulcsfontosságú tényező a játékosok fejlesztésében és láthatóságuk növelésében, ami közvetlenül vezet az ilyen sikeres átigazolásokhoz. A költségvetési hatás természetesen fontos, de a modellünk megerősítése felbecsülhetetlen.

Mióta megérkezett Damián Pedrosa és Andrés Jornet Zalaegerszegre, a klub Diego Borges mellet több fiatal futballistát is komoly haszonnal értékesített, elég csak Dénes Vilmos Belgiumba szerződésére vagy Bodnár Gergő és Krajcsovics Ábel Újpestre igazolására gondolni. A fiatal játékosok számára vonzó lehet, hogy Zalaegerszegről akár rövid idő alatt is nagyot lehet ugrani.

„Ez abszolút így van. Az imént említett játékosok a fejlődési útvonalunk kiváló példái, és a ZTE FC bizonyítja, hogy megbízható és hatékony ugródeszka lehet. Személyesen is nagyon örülünk nekik, hiszen kiváló játékosok, akik megérdemlik a sikert. Ez a tendencia fokozza a klubprojektünkről szóló szakmai párbeszédet a globális futballiparágban, a piaci eredményesség pedig növeli a vonzerőnket az ambiciózus fiatal tehetségek számára, akik a ZTE-re nem csak klubként, hanem stratégiai karrier-gyorsító lehetőségként is tekintenek. Olyan hírnevet építünk, mint egy hely, ahol a jelentős előrelépés nemcsak lehetséges, hanem elvárt.”

Ráadásul nem csak a játékos eladásokban ér el sikereket a klub, a pályán is nagyszerűen teljesítenek a futballisták. A ZTE látványos, rövid passzos támadófutballt játszik, aminek meg is van az eredménye, hiszen remek formában van, jelenleg negyedik a tabellán, öt pontra a harmadik helytől.

„Nagyon biztatóak az eddig megtett lépések, amelyek lelkesedéssel töltenek el minket. Higgyék el, hatalmas egyéni és közös erőfeszítés történt annak érdekében, hogy a klubot ebbe az irányba tereljük. A kézzelfogható fejlődés látványa rendkívül motiváló, ugyanakkor még korainak tartom a teljes idény értékelését. A siker igazi mércéje a hosszú távú következetesség és fenntarthatóság. Néhány hónap múlva lesz teljes képünk. Jelenleg a fókuszunk változatlan: tovább kell dolgoznunk, tovább kell haladnunk ezen az úton, építve a jelenlegi lendületre.”

Andrés Jornet mellett Diego Borges is elmondta gondolatait lapunknak, melyben kiemelte, hálás a Zalaegerszegnek, hogy megadta neki a lehetőséget a bizonyításra.

„Bár csak néhány mérkőzésen léptem pályára a ZTE-ben, hiszen sérülés miatt egy ideig nem tudtam játszani, mégis úgy érzem, még ebben a rövid időszakban is sikerült megmutatnom, hogy mire vagyok képes – mondta a Nemzeti Sportnak Diego Borges. – Remélem, tudtam segíteni a csapatnak, élveztem a Magyarországon töltött időt. A ZTE FC egy nagyon jó klub, amely lehetőséget adott arra, hogy megmutassam magam. Kiváló infrastruktúrával és nagyszerű szakemberekkel rendelkezik, és jó példát jelenthet arra, hogy rövid idő alatt is lehet előrelépni. Amikor megtudtam, hogy a Sporting Kansas City érdeklődik irántam, nagyon boldog voltam. Az MLS egy rendkívül erős liga, ahol sok világklasszis játékos szerepel. Nagyon várom, hogy ott játszhassak, és remélem, hogy jól és gyorsan sikerül beilleszkednem. Szeretném megköszönni a szurkolóknak a folyamatos támogatást, amit a játékosoknak adnak Zalaegerszegen – ez rengeteget jelent a futballistáknak. Biztos vagyok benne, hogy ezt a srácok a jövőben is viszonozzák majd a pályán.”