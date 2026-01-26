Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid: Olyan nincs, hogy egy csapat csütörtökön tud focizni, vasárnap pedig nem

2026.01.26.
A labdarúgó NB I 19. fordulójának csúcsrangadóján az ETO 3–1-re nyert a Ferencváros otthonában. A mérkőzés után Gróf Dávid, az FTC kapusa értékelte csapata teljesítményét az NSO TV kamerája előtt.

Ahogy a Panathinaikosz elleni Európa-liga-mérkőzésen, úgy az ETO elleni bajnokin is Gróf Dávid védte a Ferencváros kapuját.

„Túl sokszor történik meg itt, a Groupamában, hogy kikapunk, ezen el kell gondolkodnunk. Mert olyan nincs, hogy csütörtökön tudsz futballozni, vasárnap pedig nem. Ez elfogadhatatlan így, a Fradi-emblémával ott a mezünkön. Most valamit változtatnunk kell, és kijönnünk ebből.”

Gróf hozzátette, hogy most kellenek az igazi karakterek, de beszélt Varga Barnabás és Tóth Alex távozásának a csapatra gyakorolt hatásáról is.

Franko Kovacevic: Májusig még van idő

A Ferencvárosban első bajnokiján első gólját megszerző támadó tudja, mi a feladata csatárként.

Kubatov Gábor: A bajnokság csak májusban ér véget

A Ferencváros elnöke gratulált az ETO-nak a győzelemhez.

Három gólt szerzett, és 2005 után újra nyert a Ferencváros otthonában az ETO

Franko Kovacevic góllal debütált a Fradiban, a hátrányból felálló ETO négypontosra növelte előnyét riválisával szemben.

 

 

