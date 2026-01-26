Gróf Dávid: Olyan nincs, hogy egy csapat csütörtökön tud focizni, vasárnap pedig nem

Ahogy a Panathinaikosz elleni Európa-liga-mérkőzésen, úgy az ETO elleni bajnokin is Gróf Dávid védte a Ferencváros kapuját.

„Túl sokszor történik meg itt, a Groupamában, hogy kikapunk, ezen el kell gondolkodnunk. Mert olyan nincs, hogy csütörtökön tudsz futballozni, vasárnap pedig nem. Ez elfogadhatatlan így, a Fradi-emblémával ott a mezünkön. Most valamit változtatnunk kell, és kijönnünk ebből.”

Gróf hozzátette, hogy most kellenek az igazi karakterek, de beszélt Varga Barnabás és Tóth Alex távozásának a csapatra gyakorolt hatásáról is.