Vas Gábor: Nagyon hosszú volt ez az öt hónap



Százhatvannyolc nap – ennyi idő elteltével játszott ismét bajnoki meccset Vas Gábor, a Paksi FC saját nevelésű, korábban a válogatott keretbe is meghívott labdarúgója! A 22 esztendős védő még szeptember 27-én, a Puskás Akadémia elleni 3–2-es győztes mérkőzés első félidejében sérült meg, az egyik ütközés következtében kiugrott a válla. A játékot nem tudta folytatni, a 43. percben le kellett jönnie a pályáról, ám mert a válla rövid idő elteltével visszacsúszott a helyére, és fájdalma sem volt, két nappal később már a csapattal együtt gyakorolt. Másnap aztán az MR-vizsgálat kimutatta, tok- és ínszalagszakadása van, a felépülése nagyjából öt hónapot vesz igénybe… Szombaton hosszú böjt után vége lett a futballmentes időszaknak, ráadásul a klub NB III-as csapatában végigjátszotta az MTK Budapest II elleni 2–1-es bajnokit.

„Nagyon hosszú volt ez az öt hónap, főleg az elején teltek lassan a napok – mondta lapunknak a szerdai edzést követően Vas Gábor. – Korábban volt már gond a vállammal, nagyjából tudtam, mire számíthatok, ám azért egészen más, ha öt hetet kell kihagyni, mint amikor öt hónap a felépülési idő. Két héttel a sérülés után, október tizedikén műtöttek meg, és bizony az első napokban még az alvás is nehezen ment. A karom fel volt kötve, semmit sem tudtam vele csinálni, még most is előttem van, mekkora boldogsághormont adott, amikor a jobb kezemet is használva fel tudtam húzni a zoknimat. Valamikor a téli szünet előtt már futhattam, ami laza kocogást jelentett, idővel aztán bekapcsolódhattam a csapatedzésbe, ám a játékból, a labdatartásból, vagyis mindabból, ami a futball lényege, még kimaradtam. Pénteken lesz három hete, hogy már minden gyakorlatot elvégezhetek, és bár úgy számoltam, már a Pénzügyőr elleni NB III-as találkozón visszatérhetek, végül egy héttel később jött el a nagy pillanat. Hogy milyen volt? Kilencven percet játszottam, jól éreztem magam, nem volt ott a fejemben, hogy vigyázni kell a vállamra, bár az is igaz, ha nagyobb lett volna az iram, talán nem maradok végig a pályán.”

Vas Gábor már jó ideje alapembernek számít Pakson, nem jelentett meglepetést, hogy Bognár György vezetőedző az idény elején a kolozsvári CFR elleni Európa-liga-selejtező mindkét meccsén (hazai pályán 0–0, Kolozsváron 3–0-s vereség), valamint az NK Mariborral játszott paksi Konferencialiga-mérkőzésen (1–0) egyaránt a kezdő tizenegyben számolt vele. Az ETO elleni 3–3-as bajnoki rajton ugyan kilencven percet töltött a pályán, ám miután a hajrában Olekszandr Piscsur ráesett a lábára, részleges bokaszalag-szakadást szenvedett, és öt bajnokiról lemaradt. Nyíregyházán (1–1) ismét kilencven percet futballozhatott, majd jött a Puskás Akadémia elleni vállsérülés és a több mint öt hónapos kihagyás. Remélhetőleg ezzel hosszú időre letudta a sérüléseket.

„Amikor jól megy a csapatnak, akkor sem könnyű kívülről figyelni a mérkőzéseket, akkor meg pláne nem az, ha elmaradnak a győzelmek – mondta még Vas Gábor. – A jó tavaszi indulás után most sajnos az utóbb említett időszakot éljük, és bár nagyon szeretnék segíteni, tisztában vagyok vele, semmit sem szabad siettetni. Mindent megteszek, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljek, a jövő héten szünet lesz a válogatott mérkőzései miatt, és bár szívem szerint már pénteken játszanék, a szakmai stáb eldönti, az állapotom mikor engedi ezt meg.”

