Vas Gábor: Nagyon hosszú volt ez az öt hónap

2026.03.19. 10:57
NB I Paks Vas Gábor
Hosszú kihagyás után az elmúlt héten az NB III-ban tért vissza Vas Gábor, a paksiak védője mindent megtesz annak érdekében, hogy Bognár György vezetőedző ismét számolhasson vele.


Százhatvannyolc nap – ennyi idő elteltével játszott ismét bajnoki meccset Vas Gábor, a Paksi FC saját nevelésű, korábban a válogatott keretbe is meghívott labdarúgója! A 22 esztendős védő még szeptember 27-én, a Puskás Akadémia elleni 3–2-es győztes mérkőzés első félidejében sérült meg, az egyik ütközés következtében kiugrott a válla. A játékot nem tudta folytatni, a 43. percben le kellett jönnie a pályáról, ám mert a válla rövid idő elteltével visszacsúszott a helyére, és fájdalma sem volt, két nappal később már a csapattal együtt gyakorolt. Másnap aztán az MR-vizsgálat kimutatta, tok- és ínszalagszakadása van, a felépülése nagyjából öt hónapot vesz igénybe… Szombaton hosszú böjt után vége lett a futballmentes időszaknak, ráadásul a klub NB III-as csapatában végigjátszotta az MTK Budapest II elleni 2–1-es bajnokit.

 „Nagyon hosszú volt ez az öt hónap, főleg az elején teltek lassan a napok – mondta lapunknak a szerdai edzést követően Vas Gábor. – Korábban volt már gond a vállammal, nagyjából tudtam, mire számíthatok, ám azért egészen más, ha öt hetet kell kihagyni, mint amikor öt hónap a felépülési idő. Két héttel a sérülés után, október tizedikén műtöttek meg, és bizony az első napokban még az alvás is nehezen ment. A karom fel volt kötve, semmit sem tudtam vele csinálni, még most is előttem van, mekkora boldogsághormont adott, amikor a jobb kezemet is használva fel tudtam húzni a zoknimat. Valamikor a téli szünet előtt már futhattam, ami laza kocogást jelentett, idővel aztán bekapcsolódhattam a csapatedzésbe, ám a játékból, a labdatartásból, vagyis mindabból, ami a futball lényege, még kimaradtam. Pénteken lesz három hete, hogy már minden gyakorlatot elvégezhetek, és bár úgy számoltam, már a Pénzügyőr elleni NB III-as találkozón visszatérhetek, végül egy héttel később jött el a nagy pillanat. Hogy milyen volt? Kilencven percet játszottam, jól éreztem magam, nem volt ott a fejemben, hogy vigyázni kell a vállamra, bár az is igaz, ha nagyobb lett volna az iram, talán nem maradok végig a pályán.”

Vas Gábor már jó ideje alapembernek számít Pakson, nem jelentett meglepetést, hogy Bognár György vezetőedző az idény elején a kolozsvári CFR elleni Európa-liga-selejtező mindkét meccsén (hazai pályán 0–0, Kolozsváron 3–0-s vereség), valamint az NK Mariborral játszott paksi Konferencialiga-mérkőzésen (1–0) egyaránt a kezdő tizenegyben számolt vele. Az ETO elleni 3–3-as  bajnoki rajton ugyan kilencven percet töltött a pályán, ám miután a hajrában Olekszandr Piscsur ráesett a lábára, részleges bokaszalag-szakadást szenvedett, és öt bajnokiról lemaradt. Nyíregyházán (1–1) ismét kilencven percet futballozhatott, majd jött a Puskás Akadémia elleni vállsérülés és a több mint öt hónapos kihagyás. Remélhetőleg ezzel hosszú időre letudta a sérüléseket.

„Amikor jól megy a csapatnak, akkor sem könnyű kívülről figyelni a mérkőzéseket, akkor meg pláne nem az, ha elmaradnak a győzelmek – mondta még Vas Gábor. – A jó tavaszi indulás után most sajnos az utóbb említett időszakot éljük, és bár nagyon szeretnék segíteni, tisztában vagyok vele, semmit sem szabad siettetni. Mindent megteszek, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljek, a jövő héten szünet lesz a válogatott mérkőzései miatt, és bár szívem szerint már pénteken játszanék, a szakmai stáb eldönti, az állapotom mikor engedi ezt meg.”

NB I
27. FORDULÓ
Március 20., péntek
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Március 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr26148450–27+23 50 
2. Ferencvárosi TC25154649–27+22 49 
3. Debreceni VSC26128640–31+9 44 
4. Zalaegerszegi TE26109739–32+7 39 
5. Kisvárda261151032–39–7 38 
6. Paksi FC26108847–38+9 38 
7. Puskás Akadémia251051031–3135 
8. Újpest FC26961135–42–7 33 
9. Nyíregyháza Spartacus26781135–44–9 29 
10. MTK Budapest26771245–54–9 28 
11. Diósgyőri VTK265101133–44–11 25 
12. Kazincbarcika26521925–52–27 17 

 

 

