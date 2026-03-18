NB I: kiderült, hány meccset kell kihagynia Colley-nak és Várkonyinak

2026.03.18. 18:35
Várkonyi Bence (Fotó: Szabó Miklós)
DVTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I Lamin Colley Várkonyi Bence
Az NB I-ben szereplő Diósgyőr légiósa, Lamin Colley és a Zalaegerszegben futballozó Várkonyi Bence is egymérkőzéses eltiltást kapott piros lapja miatt a magyar szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától.

A gambiai csatárt a Kolorcity Kazincbarcika, míg a kék-fehérek hátvédjét a Paksi FC elleni bajnokin állította ki a játékvezető a múlt hétvégi, 26. fordulóban.

Összevont eljárásban a fegyelmi bizottság pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a Ferencvárost, az Újpestet és az ETO FC Győrt, szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt – adta hírül az MLSZ honlapja.

A testület a másodosztályban listavezető Budapest Honvéd vezetőedzőjét, Feczkó Tamást három, a kispestiek játékosát, Pinte Patrikot pedig két bajnoki mérkőzésről eltiltotta a március 9-én lejátszott Budapest Honvéd-Kecskemét bajnoki végén történt incidens miatt. Az ugyanezen a találkozón a hazaiaktól kiállított Kállai Kevin négymérkőzéses büntetést kapott, amelyből egyet már letöltött.

 

