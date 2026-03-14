Több mint tízezer néző előtt döntetlent játszott egymással a Debrecen és a Nyíregyháza

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
DVSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 884 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gordics (77.), ill. Temesvári (57.)
Mindkét fél számára nagy volt a tét a DVSC–Nyíregyháza meccsen. Mivel a Paks, a Kisvárda és a Zalaegerszeg sem tudott három pontot szerezni, a Debrecen tekintélyes, hétpontos előnyt építhetett volna ki üldözőivel szemben a harmadik helyért folyó harcban. A tavaszt Bódog Tamás irányításával remekül kezdő szabolcsi együttesnek is sokat jelentett volna egy győzelem, hiszen hétegységnyire növelhette volna a különbséget a Kazincbarcika ellen pénteken betliző, jobbik kieső helyen álló Diósgyőrrel szemben.
Ennek megfelelően sokan voltak kíváncsiak a keleti országrész két legjobbjának meccsére, több mint tízezren voltak a Nagyerdei Stadion lelátóin, s mivel mindkét kapu mögötti szektor megtelt szurkolókkal, a hangulatra sem lehetett panasz. A Loki kezdett aktívabban, s túl az első negyedórán Meijas fejes után ünnepeltek is a hazai hívek, ám az asszisztens lest jelzett, majd a VAR-vizsgálat is szabálytalannak ítélte a szituációt. Nem sokkal később a VAR sem menthette volna meg a Szparit, mivel Kusnyír beadása után Bárány fejese a jobb alsó sarok felé szállt, ám Kovács Dániel elképesztő bravúrral védeni tudott.
Az első félidő a debrecenieké volt, ám nem tudtak előnyt szerezni, a folytatásban viszont hamar megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Nemanja Antonov jobb oldali szögletére érkezett remekül Temesvári Attila, aki a kapuba fejelt. (A szerb játékosnak ez volt az ötödik asszisztja a legutóbbi hat meccsen.)
Újra felpörögtek a debreceniek, sokat tettek az egyenlítésért, s ennek meg is lett az eredménye. Komáromi György lövésénél még megmentette a kapufa a Szparit, ám Djordje Gordics löketénél Temesvári csak beleérni tudott a labdába, amely a hálóban landolt.
Paprikás hangulatban telt a hajrá, röpködtek a sárga lapos figyelmeztetések, de gól már nem született, így a két keleti rivális jó színvonalú, remek hangulatú meccsen játszott döntetlent. Amellyel mindkét csapat apró lépést tett a célja elérése felé. 1–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|26
|12
|8
|6
|40–31
|+9
|44
|4. Zalaegerszegi TE
|26
|10
|9
|7
|39–32
|+7
|39
|5. Kisvárda
|26
|11
|5
|10
|32–39
|–7
|38
|6. Paksi FC
|26
|10
|8
|8
|47–38
|+9
|38
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|26
|9
|6
|11
|35–42
|–7
|33
|9. Nyíregyháza Spartacus
|26
|7
|8
|11
|35–44
|–9
|29
|10. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17