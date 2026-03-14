Több mint tízezer néző előtt döntetlent játszott egymással a Debrecen és a Nyíregyháza

2026.03.14. 21:25
null
Lang és Kvasina csatája a labdáért (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Loki NB I 26. forduló Debrecen Szpari
A labdarúgó NB I 26. fordulójában a Debrecen hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Nyíregyházával. Több mint tízezer néző láthatta a Nagyerdei Stadionban azt, hogy a gól nélküli első félidő után a Nyíregyháza szerez vezetést az 57. percben, majd a hazaiak az utolsó negyedóra kezdetén egyenlítenek.

 

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
DVSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 884 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gordics (77.), ill. Temesvári (57.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Mindkét fél számára nagy volt a tét a DVSC–Nyíregyháza meccsen. Mivel a Paks, a Kisvárda és a Zalaegerszeg sem tudott három pontot szerezni, a Debrecen tekintélyes, hétpontos előnyt építhetett volna ki üldözőivel szemben a harmadik helyért folyó harcban. A tavaszt Bódog Tamás irányításával remekül kezdő szabolcsi együttesnek is sokat jelentett volna egy győzelem, hiszen hétegységnyire növelhette volna a különbséget a Kazincbarcika ellen pénteken betliző, jobbik kieső helyen álló Diósgyőrrel szemben.

Ennek megfelelően sokan voltak kíváncsiak a keleti országrész két legjobbjának meccsére, több mint tízezren voltak a Nagyerdei Stadion lelátóin, s mivel mindkét kapu mögötti szektor megtelt szurkolókkal, a hangulatra sem lehetett panasz. A Loki kezdett aktívabban, s túl az első negyedórán Meijas fejes után ünnepeltek is a hazai hívek, ám az asszisztens lest jelzett, majd a VAR-vizsgálat is szabálytalannak ítélte a szituációt. Nem sokkal később a VAR sem menthette volna meg a Szparit, mivel Kusnyír beadása után Bárány fejese a jobb alsó sarok felé szállt, ám Kovács Dániel elképesztő bravúrral védeni tudott.

Az első félidő a debrecenieké volt, ám nem tudtak előnyt szerezni, a folytatásban viszont hamar megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Nemanja Antonov jobb oldali szögletére érkezett remekül Temesvári Attila, aki a kapuba fejelt. (A szerb játékosnak ez volt az ötödik asszisztja a legutóbbi hat meccsen.)

Újra felpörögtek a debreceniek, sokat tettek az egyenlítésért, s ennek meg is lett az eredménye. Komáromi György lövésénél még megmentette a kapufa a Szparit, ám Djordje Gordics löketénél Temesvári csak beleérni tudott a labdába, amely a hálóban landolt.

Paprikás hangulatban telt a hajrá, röpködtek a sárga lapos figyelmeztetések, de gól már nem született, így a két keleti rivális jó színvonalú, remek hangulatú meccsen játszott döntetlent. Amellyel mindkét csapat apró lépést tett a célja elérése felé. 1–1

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr26148450–27+23 50 
2. Ferencvárosi TC25154649–27+22 49 
3. Debreceni VSC26128640–31+9 44 
4. Zalaegerszegi TE26109739–32+7 39 
5. Kisvárda261151032–39–7 38 
6. Paksi FC26108847–38+9 38 
7. Puskás Akadémia251051031–3135 
8. Újpest FC26961135–42–7 33 
9. Nyíregyháza Spartacus26781135–44–9 29 
10. MTK Budapest26771245–54–9 28 
11. Diósgyőri VTK265101133–44–11 25 
12. Kazincbarcika26521925–52–27 17 

 

 

