Tóth Alex Kelet-Közép-Európa második legdrágábban eladott játékosa, Redzic 10., Varga 12. a listán

Jól mutatja a piaci viszonyok átalakulását, hogy amikor 14 évvel ezelőtt Dzsudzsák Balázs 19 millió euróért az Anzsi Mahacskalától a Dinamo Moszkvához szerződött, a teljes nemzetközi téli piac legdrágább játékosa lett. Ezzel szemben az idén 20 millió eurós árral a top húszba sem lehetett bekerülni. A török Besiktastól az angol Aston Villához szerződő, angol válogatott Tammy Abraham 21 millió euróval csak a 21. (a Wolverhamptontól a Besiktashoz szerződő, 22. helyen álló elefántcsontparti Emmanuel Agbadou már 20 millió alatt, 18 millió euróért váltott). Tóth Alex a teljes európai piaci listán a 37. helyre került 12 milliós eladási árával a Transfermarkt rangsorában.

A piaci viszonyok változását mutatja az is, hogy míg 2012-ben a tíz legdrágább európai átigazolásból csak kettőt, a 8. (Papiss Demba Cissé, Freiburg – Newcastle, 12 millió euró) és a 9. (Gary Cahill, Bolton – Chelsea, 8.4 millió euró) helyezettet bonyolították le angol élvonalbeli klubok, most a tízből hatot, az első ötből pedig négyet. A listát a ghánai válogatott Antoine Semenyo vezeti, aki 72 millió euróért szerződött a Bournemouthtól a Manchester Cityhez, 2. a Crystal Palace norvég szerzeménye, Jörgen Strand Larsen, akiért 49.7 millió eurót fizettek a Wolverhamptonnak, míg 3. a West Hamtől a brazil Flamengóhoz igazoló Lucas Paquetá, aki 42 millió euróba került.

A téli, nemzetközi piac legdrágább játékosai (jobb oldalt az eladási összegek) – 2026 (Forrás: Transfermarkt, nagyításért és teljes listáért katt a képre!)

A téli nemzetközi piac legdrágább játékosai (jobboldalt az eladási összegek) – 2012 (Forrás: Transfermarkt, nagyításért és teljes listáért kattintson a képre!)

Ha regionális szinten, az eladó országok alapján vizsgáljuk meg a piacot, akkor azt láthatjuk, hogy térségünkből – a szomszédos országok mellett idevehetjük a cseh és a lengyel élvonalat is – csak egy olyan játékos akadt, akiért nagyobb összeget fizettek, mint Tóth Alexért. Ő a teljes európai piacon 35., 22 éves szerb válogatott csatár, Petar Ratkov, aki 13 millió euróért igazolt a Salzburgtól az olasz Lazióba (érdekesség, hogy a rómaiak Tóth Alexet is kiszemelték, de érte már alacsonyabb összeget ajánlottak). Sőt a nemzetiségeket nézve is ők ketten voltak a téli piac legdrágább játékosai régiónkból, ugyanis a megelőző 32 helyen két norvég válogatott mellett (Larsen és Oscar Bobb) csak afrikai, nyugat-európai és dél-amerikai futballistákat találhatunk.

Ratkov és Tóth után a téli eladási rangsor következő, Kelet-Közép-Európából (értve ezalatt a szomszédos országokat, valamint Csehországot és Lengyelországot) értékesített játékosa a 17 éves lengyel balszélső, Oskar Pietuszewski, akiért tízmillió eurót fizetett a Porto a Jagielloniának. A térségünkből eladott tíz legdrágább játékos között még egy magyar válogatott futballistát találunk, Redzic Damirt, aki a Transfermarkt adatai szerint 4,75 millió euróért szerződött a DAC-tól a Red Bull Salzburgba. A Ferencvárosból az AEK Athénba igazoló Varga Barnabás pedig 4.5 millió eurós eladási árral négyes holtversenyben a 12. A 31 éves magyar válogatott csatár a legidősebb a tizenkettes listán.

A lista meglepetése, hogy Szerbiából eladott játékost nem találunk a 12 legdrágábban értékesített futballista között. Ezen a télen csak hárommillió euró alatti összegért váltottak klubot a szerb csapatok játékosai, miközben tavaly télen kettő, tavalyelőtt pedig öt játékosért is fizettek legalább négymillió eurót. A térség legdrágább játékosai közül a legtöbben, hárman Ausztriából igazoltak át, Ratkov mellett a nigériai Chibuike Nwaiwu, aki a Wolfsbergtől ment a török Trabzonsporhoz, és a dán-nigériai Tochi Chukwuani, aki a Sturm Graztól szerződött a skót Rangershez.

A térség legértékesebb játékosai közül Tóth Alex és Ratkov mellett további négy futballista tudott az öt legerősebb európai bajnokság valamelyikébe szerződni. Csehországból a nigériai Rafiu Durosinmi az olasz Pisába, Lengyelországból Adrian Przyborek a Lazióba, Branimir Mlacic pedig Horvátországból a szintén olasz Udinesébe.