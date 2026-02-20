Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex Kelet-Közép-Európa második legdrágábban eladott játékosa, Redzic 10., Varga 12. a listán

2026.02.20. 11:42
Tóth Alex (balra) és Redzic Damir is tavaly mutatkozott be a válogatottban, most pedig mindeketten szerepelnek a Kelet-Közép-Európából legdrágábban értékesített játékosok között (Fotó: MTI/Ilyés Tibor, archív)
Európában az orosz piac csütörtöki zárása után csak néhány, többségében kelet-európai országban marad nyitva az átigazolási időszak – Bulgáriában, Fehéroroszországban, Moldovában, Lengyelországban, Litvániában, Örményországban, Svédországban, Szlovákiában, Ukrajnában –, de tízmillió euró fölötti transzferekre már nem számíthatunk. Így érdemes tágabb kontextusban megvizsgálni, mit is jelent a Ferencvárostól a Bournemouth csapatához szerződő Tóth Alex 12 millió eurós átigazolása, amely – amellett, hogy az NB I történetének legdrágább eladása – a télen régiós szinten is a második legnagyobb értékű átigazolásnak bizonyult.

Jól mutatja a piaci viszonyok átalakulását, hogy amikor 14 évvel ezelőtt Dzsudzsák Balázs 19 millió euróért az Anzsi Mahacskalától a Dinamo Moszkvához szerződött, a teljes nemzetközi téli piac legdrágább játékosa lett. Ezzel szemben az idén 20 millió eurós árral a top húszba sem lehetett bekerülni.  A török Besiktastól az angol Aston Villához szerződő, angol válogatott Tammy Abraham 21 millió euróval csak a 21. (a Wolverhamptontól a Besiktashoz szerződő, 22. helyen álló elefántcsontparti Emmanuel Agbadou már 20 millió alatt, 18 millió euróért váltott). Tóth Alex a teljes európai piaci listán a 37. helyre került 12 milliós eladási árával a Transfermarkt rangsorában.

A piaci viszonyok változását mutatja az is, hogy míg 2012-ben a tíz legdrágább európai átigazolásból csak kettőt, a 8. (Papiss Demba Cissé, Freiburg – Newcastle, 12 millió euró) és a 9. (Gary Cahill, Bolton – Chelsea, 8.4 millió euró) helyezettet bonyolították le angol élvonalbeli klubok, most a tízből hatot, az első ötből pedig négyet. A listát a ghánai válogatott Antoine Semenyo vezeti, aki 72 millió euróért szerződött a Bournemouthtól a Manchester Cityhez, 2. a Crystal Palace norvég szerzeménye, Jörgen Strand Larsen, akiért 49.7 millió eurót fizettek a Wolverhamptonnak, míg 3. a West Hamtől a brazil Flamengóhoz igazoló Lucas Paquetá, aki 42 millió euróba került.

A téli, nemzetközi piac legdrágább játékosai (jobb oldalt az eladási összegek) – 2026 (Forrás: Transfermarkt, nagyításért és teljes listáért katt a képre!)
A téli nemzetközi piac legdrágább játékosai (jobboldalt az eladási összegek) – 2012 (Forrás: Transfermarkt, nagyításért és teljes listáért kattintson a képre!)

 

Ha regionális szinten, az eladó országok alapján vizsgáljuk meg a piacot, akkor azt láthatjuk, hogy térségünkből – a szomszédos országok mellett idevehetjük a cseh és a lengyel élvonalat is – csak egy olyan játékos akadt, akiért nagyobb összeget fizettek, mint Tóth Alexért. Ő a teljes európai piacon 35., 22 éves szerb válogatott csatár, Petar Ratkov, aki 13 millió euróért igazolt a Salzburgtól az olasz Lazióba (érdekesség, hogy a rómaiak Tóth Alexet is kiszemelték, de érte már alacsonyabb összeget ajánlottak). Sőt a nemzetiségeket nézve is ők ketten voltak a téli piac legdrágább játékosai régiónkból, ugyanis a megelőző 32 helyen két norvég válogatott mellett (Larsen és Oscar Bobb) csak afrikai, nyugat-európai és dél-amerikai futballistákat találhatunk.

Ratkov és Tóth után a téli eladási rangsor következő, Kelet-Közép-Európából (értve ezalatt a szomszédos országokat, valamint Csehországot és Lengyelországot) értékesített játékosa a 17 éves lengyel balszélső, Oskar Pietuszewski, akiért tízmillió eurót fizetett a Porto a Jagielloniának. A térségünkből eladott tíz legdrágább játékos között még egy magyar válogatott futballistát találunk, Redzic Damirt, aki a Transfermarkt adatai szerint 4,75 millió euróért szerződött a DAC-tól a Red Bull Salzburgba. A Ferencvárosból az AEK Athénba igazoló Varga Barnabás pedig 4.5 millió eurós eladási árral négyes holtversenyben a 12. A 31 éves magyar válogatott csatár a legidősebb a tizenkettes listán.

A lista meglepetése, hogy Szerbiából eladott játékost nem találunk a 12 legdrágábban értékesített futballista között. Ezen a télen csak hárommillió euró alatti összegért váltottak klubot a szerb csapatok játékosai, miközben tavaly télen kettő, tavalyelőtt pedig öt játékosért is fizettek legalább négymillió eurót. A térség legdrágább játékosai közül a legtöbben, hárman Ausztriából igazoltak át, Ratkov mellett a nigériai Chibuike Nwaiwu, aki a Wolfsbergtől ment a török Trabzonsporhoz, és a dán-nigériai Tochi Chukwuani, aki a Sturm Graztól szerződött a skót Rangershez.

A térség legértékesebb játékosai közül Tóth Alex és Ratkov mellett további négy futballista tudott az öt legerősebb európai bajnokság valamelyikébe szerződni. Csehországból a nigériai Rafiu Durosinmi az olasz Pisába, Lengyelországból Adrian Przyborek a Lazióba, Branimir Mlacic pedig Horvátországból a szintén olasz Udinesébe.

Játékos (nemzetisége, életkora, európai eladási helyezése)Honnan - hova?Eladási összeg (euró)
1. Petar Ratkov (szerb, 22 éves, 35.)Red Bull Salzburg (Ausztria) – Lazio (Olaszország)13 millió
2. Tóth Alex  (magyar, 20 éves, 37.)Ferencváros (Magyarország) – Bournemouth (Anglia)12 millió
3. Oskar Pietuszewski (lengyel, 17 éves, 42.)Jagiellonia (Lengyelország) – Porto (Portugália)10 millió
4. Rafiu Durosinmi (nigériai, 23 éves, 52.)Viktoria Plzen (Csehország) – Pisa (Olaszország)7.5 millió
5. Louis Munteanu (román, 23 éves, 85.)CFR (Románia) – DC United (Egyesült Államok)6 millió
6. Chibuike Nwaiwu (nigériai, 22 éves, 86.)Wolfsberg (Ausztria) – Trabzonspor (Törökország)5.5 millió
7. Adriano Jagusic (horvát, 20 éves, 92.)Slaven Belupo (Horvátország) – Panathinaikosz (Görögország)5.2 millió
8. Angelo Preciado (ecuadori, 28 éves, 106.)Sparta Praha (Csehország) – Atlético Mineiro (Brazília)5 millió
    Suleman Sani (nigériai, 19 éves, 106.)AS Trencín (Szlovákia) – RB Leipzig (Németország)5 millió
10. Redzic Damir (magyar-bosnyák, 22 éves, 118.)DAC (Szlovákia) – Red Bull Salzburg (Ausztria)4.75 millió
11. Tochi Chukwuani (dán-nigériai, 22 éves, 121.)Sturm Graz (Ausztria) – Rangers (Skócia)4.6 millió
12. Adrian Przyborek (lengyel, 19 éves, 124.)Pogon Szczecin (Lengyelország) – Lazio (Olaszország)4.5 millió
      Branimir Mlacic (horvát, 18 éves, 126.)Hajduk Split (Horvátország) – Udinese (Olaszország)4.5 millió
      Prosper Obah (nigériai, 22 éves, 126.)LNZ Cserkaszi (Ukrajna) – Sahtar (Ukrajna)4.5 millió
     Varga Barnabás (magyar, 31 éves, 126.)Ferencváros (Magyarország) – AEK Athén (Görögország)4.5 millió
A TÉLI ÁTIGAZOLÁSI IDŐSZAK LEGDRÁGÁBB, KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBÓL ELADOTT JÁTÉKOSAI – top 12

 

 

