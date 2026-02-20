Nemzeti Sportrádió

A ZTE bejelentette a PSG akadémiáján nevelkedő támadó érkezését

K. Zs.K. Zs.
2026.02.20. 10:26
Queyrell Tchicamboud (Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg Facebook)
Megalapozottnak bizonyultak a Nemzeti Sport értesülései: a labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE pénteken bejelentette Queyrell Tchicamboud szerződtetését.

A 20 éves, korábbi U17-es francia válogatott, elsősorban balszélsőként bevethető támadó, Queyrell Tchicamboud a PSG akadémiáján nevelkedett, 2023–2024-ben a dán Köbenhavn U19-es együttesének volt a tagja, az elmúlt másfél évet pedig a linzi LASK amatőrcsapatánál töltötte.

Az őszi szezonban 15 bajnokin 11 gólt és hét gólpasszt ért el az osztrák harmadosztályban. 

Labdarúgó NB I
2026.02.18. 13:18

Hoppá! A PSG-ből induló francia U-válogatott támadó érkezett a ZTE-hez – NS-infó

Az ősszel Ausztriában 11 gólt szerző Tchicamboud már a zalaiakkal edz, ketten még érkezhetnek Dél-Amerikából.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (Lucas Valentino Alfonso, argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (André Monteiro Ferreira, portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (Marlon Santos Teodoro, brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Queyrell Tchicamboud (francia, LASK amatőr – Ausztria), Guilherme Teixeira (Guilherme Luiz Teixeira, brazil, Juventude – Brazília)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Diogo Silva (Diogo Antonio Rodrigues da Silva, brazil, Vitória – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kooperációs kölcsön (FC Ajka): Garai Zétény, Petrók Viktor
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok) 

 

