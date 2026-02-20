A ZTE bejelentette a PSG akadémiáján nevelkedő támadó érkezését

A 20 éves, korábbi U17-es francia válogatott, elsősorban balszélsőként bevethető támadó, Queyrell Tchicamboud a PSG akadémiáján nevelkedett, 2023–2024-ben a dán Köbenhavn U19-es együttesének volt a tagja, az elmúlt másfél évet pedig a linzi LASK amatőrcsapatánál töltötte.

Az őszi szezonban 15 bajnokin 11 gólt és hét gólpasszt ért el az osztrák harmadosztályban.