Ligue 1: hiába az edzőváltás, kikapott a Marseille
Eseménydús napokat élt át az Olympique Marseille: előbb Mehdi Benatia sportigazgató mondott le, utána mégis maradt, majd kinevezték Habib Beyét vezetőedzőnek.
A szenegáli szakember a Brest otthonában ülhetett le először az OM kispadjára, de stábját még nem engedte el előző munkaadója, a Rennes. A Brest az első félidőben Ludovic Ajorque góljaival kétgólos előnyre tett szert. A vezetés kitartott a végéig, miután a Marseille a 82. percben elpuskázta a legnagyobb gólszerzési esélyét, Greenwood ugyanis tizenegyest hibázott.
A Marseille sorozatban negyedik mérkőzésén nem tudott győzni, a Brest viszont négy bajnoki óta veretlen.
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Lens–Monaco
19.00: Toulouse–Paris FC
21.05: Paris SG–Metz
Vasárnap
15.00: Auxerre–Rennes
17.15: Angers–Lille
17.15: Nantes–Le Havre
17.15: Nice–Lorient
20.45: Strasbourg–Lyon
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lens
|22
|17
|1
|4
|42–17
|+25
|52
|2. Paris SG
|22
|16
|3
|3
|49–19
|+30
|51
|3. Lyon
|22
|14
|3
|5
|35–20
|+15
|45
|4. Marseille
|23
|12
|4
|7
|45–30
|+15
|40
|5. Lille
|22
|10
|4
|8
|35–31
|+4
|34
|6. Rennes
|22
|9
|7
|6
|34–35
|–1
|34
|7. Strasbourg
|22
|9
|4
|9
|36–29
|+7
|31
|8. Monaco
|22
|9
|4
|9
|35–34
|+1
|31
|9. Lorient
|22
|8
|7
|7
|29–33
|–4
|31
|10. Toulouse
|22
|8
|6
|8
|32–26
|+6
|30
|11. Brest
|23
|8
|6
|9
|31–34
|–3
|30
|12. Angers
|22
|8
|5
|9
|22–27
|–5
|29
|13. Le Havre
|22
|6
|8
|8
|20–27
|–7
|26
|14. Nice
|22
|6
|5
|11
|27–39
|–12
|23
|15. Paris FC
|22
|5
|7
|10
|25–36
|–11
|22
|16. Auxerre
|22
|4
|5
|13
|17–30
|–13
|17
|17. Nantes
|22
|3
|5
|14
|20–40
|–20
|14
|18. Metz
|22
|3
|4
|15
|22–49
|–27
|13