Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: hiába az edzőváltás, kikapott a Marseille

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.20. 22:39
Ludovic Ajorque az első félórában kétszer is eredményes volt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Habib Beye Brest Olympique Marseille Ludovic Ajorque
Az Olympique Marseille 2–0-s vereséget szenvedett Brestben a francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 23. fordulójában pénteken.

Eseménydús napokat élt át az Olympique Marseille: előbb Mehdi Benatia sportigazgató mondott le, utána mégis maradt, majd kinevezték Habib Beyét vezetőedzőnek.

A szenegáli szakember a Brest otthonában ülhetett le először az OM kispadjára, de stábját még nem engedte el előző munkaadója, a Rennes. A Brest az első félidőben Ludovic Ajorque góljaival kétgólos előnyre tett szert. A vezetés kitartott a végéig, miután a Marseille a 82. percben elpuskázta a legnagyobb gólszerzési esélyét, Greenwood ugyanis tizenegyest hibázott.

A Marseille sorozatban negyedik mérkőzésén nem tudott győzni, a Brest viszont négy bajnoki óta veretlen.

FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Lens–Monaco
19.00: Toulouse–Paris FC
21.05: Paris SG–Metz
Vasárnap
15.00: Auxerre–Rennes
17.15: Angers–Lille
17.15: Nantes–Le Havre
17.15: Nice–Lorient
20.45: Strasbourg–Lyon

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Lens22171442–17+25 52 
2. Paris SG22163349–19+30 51 
3. Lyon22143535–20+15 45 
4. Marseille23124745–30+15 40 
5. Lille22104835–31+4 34 
6. Rennes2297634–35–1 34 
7. Strasbourg2294936–29+7 31 
8. Monaco2294935–34+1 31 
9. Lorient2287729–33–4 31 
10. Toulouse2286832–26+6 30 
11. Brest2386931–34–3 30 
12. Angers2285922–27–5 29 
13. Le Havre2268820–27–7 26 
14. Nice22651127–39–12 23 
15. Paris FC22571025–36–11 22 
16. Auxerre22451317–30–13 17 
17. Nantes22351420–40–20 14 
18. Metz22341522–49–27 13 

 

 

Habib Beye Brest Olympique Marseille Ludovic Ajorque
Legfrissebb hírek

Kinevezte De Zerbi utódját a Marseille – hivatalos

Francia labdarúgás
2026.02.19. 09:15

Zűrős edzőkeresés Marseille-ben, Xabi Alonso neve is szóba került

Francia labdarúgás
2026.02.17. 18:28

A Lens ötgólos kiütéssel állt a Ligue 1 tabellájának élére

Francia labdarúgás
2026.02.14. 23:36

Már nem Roberto De Zerbi a Marseille edzője – hivatalos

Francia labdarúgás
2026.02.11. 07:15

Ötöt számolt a PSG a Marseille-re a francia klasszikuson

Francia labdarúgás
2026.02.08. 22:42

Endricket kiállították, emberhátrányban nyert a Lyon

Francia labdarúgás
2026.02.07. 23:08

Negyeddöntős a Marseille és a Reims a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.02.03. 23:07

Endrick triplázott, a Lyon öt gólt hintett a Metznek a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2026.01.25. 22:45
Ezek is érdekelhetik