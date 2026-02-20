Ligue 1: hiába az edzőváltás, kikapott a Marseille

Eseménydús napokat élt át az Olympique Marseille: előbb Mehdi Benatia sportigazgató mondott le, utána mégis maradt, majd kinevezték Habib Beyét vezetőedzőnek.

A szenegáli szakember a Brest otthonában ülhetett le először az OM kispadjára, de stábját még nem engedte el előző munkaadója, a Rennes. A Brest az első félidőben Ludovic Ajorque góljaival kétgólos előnyre tett szert. A vezetés kitartott a végéig, miután a Marseille a 82. percben elpuskázta a legnagyobb gólszerzési esélyét, Greenwood ugyanis tizenegyest hibázott.

A Marseille sorozatban negyedik mérkőzésén nem tudott győzni, a Brest viszont négy bajnoki óta veretlen.

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Lens–Monaco

19.00: Toulouse–Paris FC

21.05: Paris SG–Metz

Vasárnap

15.00: Auxerre–Rennes

17.15: Angers–Lille

17.15: Nantes–Le Havre

17.15: Nice–Lorient

20.45: Strasbourg–Lyon