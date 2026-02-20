Guruzeta duplája döntött, bilbaói vereségével kilenc tétmeccs óta nyeretlen az Elche

A gól nélküli első félidőt követően a második játékrész derekán tört meg a gólcsend, amikor Yuri Berchiche centerezését Gorka Guruzeta pofozta közelről a kapuba. Öt perccel később André Silva tizenegyesével egyenlített az Elche. A meccs hajrájában Guruzeta is gólra váltott egy tizenegyest, megnyerve a meccset a baszkoknak – a minden sorozatot figyelembe véve kilencedik nyeretlen meccsét letudó Elche továbbra is veszélyesen közel van a kiesőzónához. 2–1

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – a másodikat 11-esből, ill. A. Silva 69. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Real Sociedad–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Alavés–Girona (Tv: Spíler2)