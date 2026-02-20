Nemzeti Sportrádió

Guruzeta duplája döntött, bilbaói vereségével kilenc tétmeccs óta nyeretlen az Elche

M. B.M. B.
2026.02.20. 23:11
Fotó: Getty Images
Címkék
Elche Athletic Bilbao La Liga
Az Athletic Bilbao 2–1-re nyert odahaza az Elche ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 25. fordulójának pénteki mérkőzésén.

A gól nélküli első félidőt követően a második játékrész derekán tört meg a gólcsend, amikor Yuri Berchiche centerezését Gorka Guruzeta pofozta közelről a kapuba. Öt perccel később André Silva tizenegyesével egyenlített az Elche. A meccs hajrájában Guruzeta is gólra váltott egy tizenegyest, megnyerve a meccset a baszkoknak – a minden sorozatot figyelembe véve kilencedik nyeretlen meccsét letudó Elche továbbra is veszélyesen közel van a kiesőzónához. 2–1

SPANYOL LA LIGA 
25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – a másodikat 11-esből, ill. A. Silva 69. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Real Sociedad–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid24193253–19+34 60 
2. Barcelona24191464–25+39 58 
3. Villarreal24153645–26+19 48 
4. Atlético Madrid24136538–21+17 45 
5. Betis24118539–29+10 41 
6. Espanyol24105929–33–4 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Athletic Bilbao251041129–35–6 34 
9. Real Sociedad2487934–35–1 31 
10. Osasuna24861028–2830 
11. Getafe24851120–28–8 29 
12. Girona2478924–38–14 29 
13. Sevilla24751231–39–8 26 
14. Alaves24751221–30–9 26 
15. Valencia24681025–37–12 26 
16. Elche255101032–37–5 25 
17. Rayo Vallecano23671021–30–9 25 
18. Mallorca24661229–39–10 24 
19. Levante24461426–41–15 18 
20. Oviedo23371313–36–23 16 

 

 

