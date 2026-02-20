Guruzeta duplája döntött, bilbaói vereségével kilenc tétmeccs óta nyeretlen az Elche
A gól nélküli első félidőt követően a második játékrész derekán tört meg a gólcsend, amikor Yuri Berchiche centerezését Gorka Guruzeta pofozta közelről a kapuba. Öt perccel később André Silva tizenegyesével egyenlített az Elche. A meccs hajrájában Guruzeta is gólra váltott egy tizenegyest, megnyerve a meccset a baszkoknak – a minden sorozatot figyelembe véve kilencedik nyeretlen meccsét letudó Elche továbbra is veszélyesen közel van a kiesőzónához. 2–1
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – a másodikat 11-esből, ill. A. Silva 69. – 11-esből)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Real Sociedad–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|24
|19
|3
|2
|53–19
|+34
|60
|2. Barcelona
|24
|19
|1
|4
|64–25
|+39
|58
|3. Villarreal
|24
|15
|3
|6
|45–26
|+19
|48
|4. Atlético Madrid
|24
|13
|6
|5
|38–21
|+17
|45
|5. Betis
|24
|11
|8
|5
|39–29
|+10
|41
|6. Espanyol
|24
|10
|5
|9
|29–33
|–4
|35
|7. Celta Vigo
|24
|8
|10
|6
|32–27
|+5
|34
|8. Athletic Bilbao
|25
|10
|4
|11
|29–35
|–6
|34
|9. Real Sociedad
|24
|8
|7
|9
|34–35
|–1
|31
|10. Osasuna
|24
|8
|6
|10
|28–28
|0
|30
|11. Getafe
|24
|8
|5
|11
|20–28
|–8
|29
|12. Girona
|24
|7
|8
|9
|24–38
|–14
|29
|13. Sevilla
|24
|7
|5
|12
|31–39
|–8
|26
|14. Alaves
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|15. Valencia
|24
|6
|8
|10
|25–37
|–12
|26
|16. Elche
|25
|5
|10
|10
|32–37
|–5
|25
|17. Rayo Vallecano
|23
|6
|7
|10
|21–30
|–9
|25
|18. Mallorca
|24
|6
|6
|12
|29–39
|–10
|24
|19. Levante
|24
|4
|6
|14
|26–41
|–15
|18
|20. Oviedo
|23
|3
|7
|13
|13–36
|–23
|16