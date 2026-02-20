Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: Jobban fel kell pörögni, hogy meglegyen a továbbjutás; A világ legjobb középpályásai között Szoboszlai Dominik

SZ. M.SZ. M.
2026.02.20. 23:50
A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

 

Robbie Keane: Jobban fel kell pörögni, hogy meglegyen a továbbjutás. Több volt a mérkőzésben, ám a Ferencváros a párharc első találkozóján 2–1-es vereséget szenvedett a Ludogorec otthonában, Robbie Keane vezetőedző, Ötvös Bence és Gróf Dávid is a könnyen kapott gólok miatt bosszankodott. Borbola Bence összeállítása

Nikitscher Tamás: Tudok küzdeni, úgyhogy felvettem a kesztyűt. A kilencszeres válogatott középpályással, a Rio Ave csapatánál légióskodó Nikitscher Tamással a nehézségekkel teli időszakról, az egyre több játéklehetőségről, a nyugodt városról és a nemzeti csapatról is beszélgetett Cserháti András

A világ legjobb középpályásai között Szoboszlai Dominik. A The Athletic és a BBC is részletes elemzést tett közzé a Liverpool magyar középpályásáról, s hangsúlyozza, hogy szinte minden mutatóban kiemelkedik a mezőnyből. Smahulya Ádám háttéranyaga

A magánéletben is maximalizmusra törekszik. Szombaton tölti be életének 50. évét a kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok egykori vízilabdázó, Fodor Rajmund. Krasznai Bence írása

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

