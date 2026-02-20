A Ferencváros nyert, a Fehérvár vezetett, de kikapott az osztrák hokiligában

Utolsó idegenbeli nagy túrájukra indultak a magyar együttesek az osztrák központú hokiligában. A Ferencváros a Vorarlberg és az Innsbruck otthonában próbálja megtartani reális esélyét a legjobb tíz közé jutásra, míg a Fehérvár Olaszország felé vette az irányt Bruneck és Bolzano megállókkal.

Papíron a fővárosi zöld-fehérek álltak könnyebb feladat előtt, a túra első állomása Feldkirch volt. Jól kezdett a Ferencváros, ám a 15. percben elcsúszott a védekezés, és Louie Roehl a kapuba bombázott, hiába a több magyar lövés, húsz perc után a Vorarlberg vezetett. A második harmad elején Jussi Tammela vezetésével kettő az egy ellen kiugrottak a vendégek, a támadó nem passzolt, hanem kegyetlenül bevágta a kapus válla felett. Egy-egy kimaradt emberelőny után öt az öt ellen ismét eredményes volt a Fradi, Aku Kestilä kotort be egy kipattanót közelről. A fölény ellenére a 45. percben egyenlített a Vorarlberg, Luca Erne középről kipókhálózta a felső sarkot. Az utolsó harmadban jobban koncentrált a kapu előtt a Ferencváros, az 50. percben Tammela közelről másodszorra már beemelte a korongot a halóba, majd a legvégén üres kapura is a helyére tette a pakkot. A kettő között emberelőnyt bekkeltek ki a zöld-fehérek, így három ponttal zárták az ausztriai túra első állomását.

A Fehérvár is jól kezdett a Pustertal otthonában, és ez az eredményjelzőn is megmutatkozott, 21 másodpercet követően Erdély Csanád talált be. Szinte rögtön emberhátrányba került a Volán, így rögtön kifogták a szelet az együttes vitorlájából. A fórt túlélte a magyar gárda, ezt követően enyhe mezőnyfölénybe játszottak az olaszok, másfél perccel az első szünet vége előtt egyenlített a Wölfe, Tommy Purdeller mattolta Rasmus Reijolát. A második játékrészben kiegyenlítettebbé vált a játék, mindkét együttes többször is be tudta szorítani a másikat. Az oda-vissza hokiból a Volán jött ki jobban, gyors ellentámadás során ugyan dadogott a korong, de az akció végén Németh Kristóf passzolt a lendületből érkező Erdély elé, aki a kapuba bombázott. A harmadik harmadot egy könnyű síppal befújt kettő plusz kettő perces kiállítás miatt emberelőnyben kezdhette a Pustertal. Már-már úgy tűnt, sikerült átvészelni ezt az időszakot, de a fór végén Henry Bowlby a kapuvasnál üresen átvehette a korongot és közelről a kapuba emelt. Bár a fehérváriak kérésére visszanézték az akciót a játékvezetők, helybenhagyták a jégen hozott döntést. A harmad közepén ismét örülhettek az olasz szurkolók, Cole Bardreau életerős lökete landolt a vendégek kapujában. A hajrában Erdély kapott kétperces büntetést, így pedig nehéz rohamozni az egyenlítésért, végül a találkozót Cole Bardreau üres kapus gólja zárta le, a Fehérvár 4–2-re kapott ki a Pustertal Wölfe otthonában.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

Pioneers Voralbergs (osztrák)–FTC-Telekom 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

Feldkirch, 1249 néző. V: R. Huber, Smetana, Bedynek, Divis (mind osztrák)

VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl 1 / Reini (1), Kernberger / Korecky (1), Allen – Macierzynski (1), Dornbach, Adams / Maier, Gallant, Florchuk / Woborsky, TSCHOFEN, ERNE 1 / A. Summer (1), Mussbacher, B. Summer. Edző: Johannes Nygard

FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Tóth Gergely / Hudec, Lindgren / Tyni, Horváth M. / Seregély Máté, Mattyasovszky – Shaw, Kestilä 1, G. Green (1) / TAMMELA 3, COULTER (1), ANTONEN (1) / Laskawy, Mihalik A., Sofron / Galajda, Molnár D., Nagy Krisztián. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 18–35. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Rendkívül fontos győzelem volt a pénteki, hiszen természetesen még mindig harcolunk a rájátszásért. Egyáltalán nem volt könnyű, mert az utóbbi időben – ahogy most ellenünk is – jó meccseket játszott a Vorarlberg. Az első és a második harmadban összességében jól játszottunk, és amikor szükségünk volt a jó kapusteljesítményre, akkor Bálizs Bence nagyszerűen védett. A harmadikban ráültünk az eredményre, nem korcsolyáztunk eleget, de a legfontosabb, hogy megtaláltuk a győzelemhez vezető utat, mert nagyon kellett a három pont.

Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck) 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

Bruneck, 2517 néző. V: Groznik (szlovén), Schauer (osztrák), Fleischmann (olasz), Zgonc (szlovén)

PUSTERTAL: Pasquale – Glira, Zanatta / Almquist, BLUM 1 (1) / LAURIDSEN, Di Tomaso / Osmanski – Saracino, Frycklund (1), Purdeller 1 / Lobis (1), Bardreau 1 (1), Lipon (1) / BOWLBY 1, Ticar (1), Rueschhoff / DeLuca, Andergassen, Mantinger. Edző: Jason Jaspers

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz (1), Messner (1) / Andersen, Campbell / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – ERDÉLY CS. 2, Richards, Gerlach / Cheek, Hári J., Kuralt / Archibald, Kulmala, Terbócs / Ambrus Cs., NÉMETH K. (1), Mihály Á. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 38–21. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 3/0

A többi meccsen

EC KAC (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–0

Black Wings Linz (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 1–4

HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers (osztrák) 4–0

Red Bull Salzburg–Villach 3–4 – szétlövés után