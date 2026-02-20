A Ferencváros nyert, a Fehérvár vezetett, de kikapott az osztrák hokiligában
Utolsó idegenbeli nagy túrájukra indultak a magyar együttesek az osztrák központú hokiligában. A Ferencváros a Vorarlberg és az Innsbruck otthonában próbálja megtartani reális esélyét a legjobb tíz közé jutásra, míg a Fehérvár Olaszország felé vette az irányt Bruneck és Bolzano megállókkal.
Papíron a fővárosi zöld-fehérek álltak könnyebb feladat előtt, a túra első állomása Feldkirch volt. Jól kezdett a Ferencváros, ám a 15. percben elcsúszott a védekezés, és Louie Roehl a kapuba bombázott, hiába a több magyar lövés, húsz perc után a Vorarlberg vezetett. A második harmad elején Jussi Tammela vezetésével kettő az egy ellen kiugrottak a vendégek, a támadó nem passzolt, hanem kegyetlenül bevágta a kapus válla felett. Egy-egy kimaradt emberelőny után öt az öt ellen ismét eredményes volt a Fradi, Aku Kestilä kotort be egy kipattanót közelről. A fölény ellenére a 45. percben egyenlített a Vorarlberg, Luca Erne középről kipókhálózta a felső sarkot. Az utolsó harmadban jobban koncentrált a kapu előtt a Ferencváros, az 50. percben Tammela közelről másodszorra már beemelte a korongot a halóba, majd a legvégén üres kapura is a helyére tette a pakkot. A kettő között emberelőnyt bekkeltek ki a zöld-fehérek, így három ponttal zárták az ausztriai túra első állomását.
A Fehérvár is jól kezdett a Pustertal otthonában, és ez az eredményjelzőn is megmutatkozott, 21 másodpercet követően Erdély Csanád talált be. Szinte rögtön emberhátrányba került a Volán, így rögtön kifogták a szelet az együttes vitorlájából. A fórt túlélte a magyar gárda, ezt követően enyhe mezőnyfölénybe játszottak az olaszok, másfél perccel az első szünet vége előtt egyenlített a Wölfe, Tommy Purdeller mattolta Rasmus Reijolát. A második játékrészben kiegyenlítettebbé vált a játék, mindkét együttes többször is be tudta szorítani a másikat. Az oda-vissza hokiból a Volán jött ki jobban, gyors ellentámadás során ugyan dadogott a korong, de az akció végén Németh Kristóf passzolt a lendületből érkező Erdély elé, aki a kapuba bombázott. A harmadik harmadot egy könnyű síppal befújt kettő plusz kettő perces kiállítás miatt emberelőnyben kezdhette a Pustertal. Már-már úgy tűnt, sikerült átvészelni ezt az időszakot, de a fór végén Henry Bowlby a kapuvasnál üresen átvehette a korongot és közelről a kapuba emelt. Bár a fehérváriak kérésére visszanézték az akciót a játékvezetők, helybenhagyták a jégen hozott döntést. A harmad közepén ismét örülhettek az olasz szurkolók, Cole Bardreau életerős lökete landolt a vendégek kapujában. A hajrában Erdély kapott kétperces büntetést, így pedig nehéz rohamozni az egyenlítésért, végül a találkozót Cole Bardreau üres kapus gólja zárta le, a Fehérvár 4–2-re kapott ki a Pustertal Wölfe otthonában.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
Pioneers Voralbergs (osztrák)–FTC-Telekom 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)
Feldkirch, 1249 néző. V: R. Huber, Smetana, Bedynek, Divis (mind osztrák)
VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl 1 / Reini (1), Kernberger / Korecky (1), Allen – Macierzynski (1), Dornbach, Adams / Maier, Gallant, Florchuk / Woborsky, TSCHOFEN, ERNE 1 / A. Summer (1), Mussbacher, B. Summer. Edző: Johannes Nygard
FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Tóth Gergely / Hudec, Lindgren / Tyni, Horváth M. / Seregély Máté, Mattyasovszky – Shaw, Kestilä 1, G. Green (1) / TAMMELA 3, COULTER (1), ANTONEN (1) / Laskawy, Mihalik A., Sofron / Galajda, Molnár D., Nagy Krisztián. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 18–35. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Rendkívül fontos győzelem volt a pénteki, hiszen természetesen még mindig harcolunk a rájátszásért. Egyáltalán nem volt könnyű, mert az utóbbi időben – ahogy most ellenünk is – jó meccseket játszott a Vorarlberg. Az első és a második harmadban összességében jól játszottunk, és amikor szükségünk volt a jó kapusteljesítményre, akkor Bálizs Bence nagyszerűen védett. A harmadikban ráültünk az eredményre, nem korcsolyáztunk eleget, de a legfontosabb, hogy megtaláltuk a győzelemhez vezető utat, mert nagyon kellett a három pont.
Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck) 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)
Bruneck, 2517 néző. V: Groznik (szlovén), Schauer (osztrák), Fleischmann (olasz), Zgonc (szlovén)
PUSTERTAL: Pasquale – Glira, Zanatta / Almquist, BLUM 1 (1) / LAURIDSEN, Di Tomaso / Osmanski – Saracino, Frycklund (1), Purdeller 1 / Lobis (1), Bardreau 1 (1), Lipon (1) / BOWLBY 1, Ticar (1), Rueschhoff / DeLuca, Andergassen, Mantinger. Edző: Jason Jaspers
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz (1), Messner (1) / Andersen, Campbell / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – ERDÉLY CS. 2, Richards, Gerlach / Cheek, Hári J., Kuralt / Archibald, Kulmala, Terbócs / Ambrus Cs., NÉMETH K. (1), Mihály Á. Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 38–21. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 3/0
A többi meccsen
EC KAC (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–0
Black Wings Linz (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 1–4
HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers (osztrák) 4–0
Red Bull Salzburg–Villach 3–4 – szétlövés után
|AZ ICEHL ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|44
|27
|4
|5
|8
|154–103
|+51
|94
|2. Graz
|44
|24
|6
|6
|8
|149–97
|+52
|90
|3. Salzburg
|45
|23
|6
|4
|12
|151–100
|+51
|85
|4. Bozen Südtirol
|44
|24
|3
|5
|12
|156–115
|+41
|83
|5. Olimpija Ljubljana
|45
|22
|6
|2
|15
|169–130
|+39
|80
|6. Pustertal Wölfe
|44
|23
|3
|3
|15
|149–122
|+27
|78
|7. Vienna Capitals
|45
|18
|3
|4
|20
|117–131
|–14
|64
|8. Villach
|45
|16
|4
|4
|21
|145–151
|–6
|60
|9. Linz
|45
|15
|6
|1
|23
|137–143
|–6
|58
|10. Fehérvár AV19
|44
|16
|2
|5
|21
|103–141
|–38
|57
|11. FTC
|45
|15
|1
|6
|23
|120–165
|–45
|53
|12. Vorarlberg
|44
|9
|4
|4
|27
|103–167
|–64
|39
|13. Innsbruck
|44
|5
|4
|3
|32
|105–193
|–88
|26