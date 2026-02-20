A Hamburg pontot szerzett Mainzban

Az elmúlt egy hónap elég jól sikerült a Mainznak, hiszen a kölni vereség után sorozatban három győzelmet aratott, de az előző fordulóban Dortmundban 4–0-s vereséget szenvedett. Péntek este azt a Hamburgot fogadta, amely öt mérkőzés óta veretlen volt a Bundesligában.

Az összecsapás tízperces késéssel kezdődött, mivel a forgalmi akadályok miatt nehezen jutottak be a szurkolók. Az első félidőben a HSV többet birtokolta a labdát, de a félidő végén a Mainz szerzett vezetést: Danny da Costa beadásából Nadiem Amiri lőtt a kapuba.

A szünetben a 60. születésnapjához érkező Urs Fischer, a hazaiak vezetőedzője lekapta Silast, aki talán szerencsés volt, hogy nem kapta meg a második sárga lapját. A 64. percben egyenlített a Hamburg, Fábio Vieira szabadrúgása nyomán a labda megpattant a sorfalon, Daniel Batz így nem tudott hárítani.

A HSV egymás után hatodik meccsén sem kapott ki. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim

15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Augsburg

18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

Vasárnap

15.30: Freiburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)

19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart