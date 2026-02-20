A Hamburg pontot szerzett Mainzban
Az elmúlt egy hónap elég jól sikerült a Mainznak, hiszen a kölni vereség után sorozatban három győzelmet aratott, de az előző fordulóban Dortmundban 4–0-s vereséget szenvedett. Péntek este azt a Hamburgot fogadta, amely öt mérkőzés óta veretlen volt a Bundesligában.
Az összecsapás tízperces késéssel kezdődött, mivel a forgalmi akadályok miatt nehezen jutottak be a szurkolók. Az első félidőben a HSV többet birtokolta a labdát, de a félidő végén a Mainz szerzett vezetést: Danny da Costa beadásából Nadiem Amiri lőtt a kapuba.
A szünetben a 60. születésnapjához érkező Urs Fischer, a hazaiak vezetőedzője lekapta Silast, aki talán szerencsés volt, hogy nem kapta meg a második sárga lapját. A 64. percben egyenlített a Hamburg, Fábio Vieira szabadrúgása nyomán a labda megpattant a sorfalon, Daniel Batz így nem tudott hárítani.
A HSV egymás után hatodik meccsén sem kapott ki. 1–1
NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Augsburg
18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Match4)
Vasárnap
15.30: Freiburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)
19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|22
|18
|3
|1
|82–19
|+63
|57
|2. Borussia Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47–20
|+27
|51
|3. Hoffenheim
|22
|14
|3
|5
|47–28
|+19
|45
|4. Stuttgart
|22
|13
|3
|6
|41–29
|+12
|42
|5. RB Leipzig
|22
|12
|4
|6
|42–30
|+12
|40
|6. Bayer Leverkusen
|21
|12
|3
|6
|43–27
|+16
|39
|7. Eintracht Frankfurt
|22
|8
|7
|7
|44–46
|–2
|31
|8. Freiburg
|22
|8
|6
|8
|32–36
|–4
|30
|9. Hamburg
|22
|6
|8
|8
|25–32
|–7
|26
|10. Union Berlin
|22
|6
|7
|9
|28–37
|–9
|25
|11. Augsburg
|22
|7
|4
|11
|25–39
|–14
|25
|12. 1. FC Köln
|22
|6
|5
|11
|31–37
|–6
|23
|13. Mainz
|23
|5
|7
|11
|26–38
|–12
|22
|14. Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|25–37
|–12
|22
|15. Wolfsburg
|22
|5
|5
|12
|31–46
|–15
|20
|16. Werder Bremen
|22
|4
|7
|11
|22–42
|–20
|19
|17. St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20–39
|–19
|17
|18. Heidenheim
|22
|3
|4
|15
|19–48
|–29
|13