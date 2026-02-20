Nemzeti Sportrádió

A Hamburg pontot szerzett Mainzban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.20. 22:36
Amiri (balra) lövése után a hamburgi kapuba tart a labda (Fotó: Getty Images)
Címkék
Mainz Hamburg Bundeesliga
Nem bírt egymással a Mainz és a Hamburg a német labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának nyitó mérkőzésén pénteken.

Az elmúlt egy hónap elég jól sikerült a Mainznak, hiszen a kölni vereség után sorozatban három győzelmet aratott, de az előző fordulóban Dortmundban 4–0-s vereséget szenvedett. Péntek este azt a Hamburgot fogadta, amely öt mérkőzés óta veretlen volt a Bundesligában.

Az összecsapás tízperces késéssel kezdődött, mivel a forgalmi akadályok miatt nehezen jutottak be a szurkolók. Az első félidőben a HSV többet birtokolta a labdát, de a félidő végén a Mainz szerzett vezetést: Danny da Costa beadásából Nadiem Amiri lőtt a kapuba.

A szünetben a 60. születésnapjához érkező Urs Fischer, a hazaiak vezetőedzője lekapta Silast, aki talán szerencsés volt, hogy nem kapta meg a második sárga lapját. A 64. percben egyenlített a Hamburg, Fábio Vieira szabadrúgása nyomán a labda megpattant a sorfalon, Daniel Batz így nem tudott hárítani.

A HSV egymás után hatodik meccsén sem kapott ki. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Augsburg
18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Match4)
Vasárnap
15.30: Freiburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)
19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München22183182–19+63 57 
2. Borussia Dortmund22156147–20+27 51 
3. Hoffenheim22143547–28+19 45 
4. Stuttgart22133641–29+12 42 
5. RB Leipzig22124642–30+12 40 
6. Bayer Leverkusen21123643–27+16 39 
7. Eintracht Frankfurt2287744–46–2 31 
8. Freiburg2286832–36–4 30 
9. Hamburg2268825–32–7 26 
10. Union Berlin2267928–37–9 25 
11. Augsburg22741125–39–14 25 
12. 1. FC Köln22651131–37–6 23 
13. Mainz23571126–38–12 22 
14. Mönchengladbach22571025–37–12 22 
15. Wolfsburg22551231–46–15 20 
16. Werder Bremen22471122–42–20 19 
17. St. Pauli22451320–39–19 17 
18. Heidenheim22341519–48–29 13 

 

 

