Az AEK mindent elkövet, hétvégén bejelentené Varga Barnabás érkezését

A sportal.gr információi alapján – amiket az m4sport.hu is kiszúrt – az AEK mindent elkövet annak érdekében, hogy a magyar válogatott csatár a napokban Athénba utazzon, ahol áteshet a kötelező orvosi vizsgálatokon, majd aláírhatja új szerződését. A lap úgy tudja, a megállapodás lényegi része már készen áll, csupán kisebb pontosítások vannak hátra – hétfőn a Nemzeti Sport elsőként számolt be az AEK érdeklődéséről.

Az AEK-nál optimisták, hiszen Varga Barnabás a közelmúltban is tétmérkőzéseken lépett pályára, így jó formában és megfelelő meccsritmusban érkezhetne. A támadó remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett a Ferencváros színeiben, míg a magyar válogatottban az öt világbajnoki selejtezőjén mindannyiszor eredményes volt.

Nem meglepő tehát, hogy a téli átigazolási időszakban komoly érdeklődés alakult ki iránta. Görög sajtóhírek szerint az AEK mintegy 4.5 millió eurót fizetne a 31 éves csatár játékjogáért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig kötelezné el magát a jelenleg listavezető, 13-szoros görög bajnok klubhoz.