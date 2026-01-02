Nemzeti Sportrádió

Az AEK mindent elkövet, hétvégén bejelentené Varga Barnabás érkezését

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.02. 18:04
null
A jelek szerint már csak egy-két nap kérdése, hogy Varga Barnabás az AEK játékosa legyen (Fotó: Imago)
Címkék
Varga Barnabás AEK Athén Ferencváros
A görög sajtó értesülései szerint az AEK Athén a napokban szeretné véglegesíteni Varga Barnabás szerződtetését, és már a hétvégén tető alá hozná a megállapodást a Ferencváros támadójával. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a felek között megszületett az elvi egyezség, a görög klub pedig most felgyorsítaná az ügyintézést.

A sportal.gr információi alapján – amiket az m4sport.hu is kiszúrt – az AEK mindent elkövet annak érdekében, hogy a magyar válogatott csatár a napokban Athénba utazzon, ahol áteshet a kötelező orvosi vizsgálatokon, majd aláírhatja új szerződését. A lap úgy tudja, a megállapodás lényegi része már készen áll, csupán kisebb pontosítások vannak hátra – hétfőn a Nemzeti Sport elsőként számolt be az AEK érdeklődéséről.

Az AEK-nál optimisták, hiszen Varga Barnabás a közelmúltban is tétmérkőzéseken lépett pályára, így jó formában és megfelelő meccsritmusban érkezhetne. A támadó remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett a Ferencváros színeiben, míg a magyar válogatottban az öt világbajnoki selejtezőjén mindannyiszor eredményes volt.

Nem meglepő tehát, hogy a téli átigazolási időszakban komoly érdeklődés alakult ki iránta. Görög sajtóhírek szerint az AEK mintegy 4.5 millió eurót fizetne a 31 éves csatár játékjogáért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig kötelezné el magát a jelenleg listavezető, 13-szoros görög bajnok klubhoz.

 

Varga Barnabás AEK Athén Ferencváros
Legfrissebb hírek

„Nekem ő Mr. Gól” – Tőzsér Dániel Varga Barnabásról

Labdarúgó NB I
2 órája

„Varga Barnabás félelmetes duót alkothat a volt Real Madrid-csatárral”

Labdarúgó NB I
5 órája

„Baggio miatt választottam a 10-es mezt” – Dubaiból kívánt boldog új évet Robbie Keane

Labdarúgó NB I
9 órája

Hősi énekek előtt – Vincze András jegyzete

Labdarúgó NB I
19 órája

A Fradi megállapodott az AEK Athénnal Varga Barnabás klubváltásáról – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:22

NS-infó: még egyeztet a részletekről az AEK és a Fradi Varga Barnabás ügyében

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:32

NS-infó: közel a megállapodás, Varga Görögországban folytathatja

Labdarúgó NB I
2025.12.31. 18:17

Kubatov Gábor: Vargát eladjuk, mint a szél!

Labdarúgó NB I
2025.12.31. 18:03
Ezek is érdekelhetik