Téli olimpia: német vezetés a női kettes bobosoknál

A címvédő duó az első futam után a második helyen állt, de az azt megnyerő amerikai Kaillie Armbruster Humphries és Jasmine Jones másodikra csak a negyedik legjobb időt érte el, így visszacsúszott összetettben a harmadik pozícióba.

A képzeletbeli dobogó második fokán jelenleg a szintén német Lisa Buckwitz, Neele Schuten duó áll.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

BOB

Női kettes, az állás a 2. futam után

1. Laura Nolte, Deborah Levi (német) 1:53.93 perc

2. Lisa Buckwitz, Neele Schuten (német) 0.18 másodperc hátrány

3. Kaillie Armbruster Humphries, Jasmine Jones (egyesült államokbeli) 0.23 mp h.