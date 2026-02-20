Téli olimpia: német vezetés a női kettes bobosoknál

A német Laura Nolte, Deborah Levi kettős vezet két futam után a női kettes bobosok versenyében a milánói-cortinai téli olimpián.
A címvédő duó az első futam után a második helyen állt, de az azt megnyerő amerikai Kaillie Armbruster Humphries és Jasmine Jones másodikra csak a negyedik legjobb időt érte el, így visszacsúszott összetettben a harmadik pozícióba.
A képzeletbeli dobogó második fokán jelenleg a szintén német Lisa Buckwitz, Neele Schuten duó áll.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
BOB
Női kettes, az állás a 2. futam után
1. Laura Nolte, Deborah Levi (német) 1:53.93 perc
2. Lisa Buckwitz, Neele Schuten (német) 0.18 másodperc hátrány
3. Kaillie Armbruster Humphries, Jasmine Jones (egyesült államokbeli) 0.23 mp h.
