Téli olimpia: német vezetés a női kettes bobosoknál

2026.02.20. 21:18
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia női bob Laura Nolte Deborah Levi bob
A német Laura Nolte, Deborah Levi kettős vezet két futam után a női kettes bobosok versenyében a milánói-cortinai téli olimpián.

A címvédő duó az első futam után a második helyen állt, de az azt megnyerő amerikai Kaillie Armbruster Humphries és Jasmine Jones másodikra csak a negyedik legjobb időt érte el, így visszacsúszott összetettben a harmadik pozícióba.

A képzeletbeli dobogó második fokán jelenleg a szintén német Lisa Buckwitz, Neele Schuten duó áll.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
BOB
Női kettes, az állás a 2. futam után
1. Laura Nolte, Deborah Levi (német) 1:53.93 perc
2. Lisa Buckwitz, Neele Schuten (német) 0.18 másodperc hátrány
3. Kaillie Armbruster Humphries, Jasmine Jones (egyesült államokbeli) 0.23 mp h.

 

