Serie A: a Sassuolo könnyedén nyert az utolsó helyezett Verona ellen

A Sassuolo az első félidő hajrájában kerekedett a bajnokságban utolsó helyen álló ellenfele fölé, amikor rövid idő alatt két gólt is szerzett: a 40. percben Andrea Pinamonti szerzett vezetést a hazai csapatnak, négy perccel később Domenico Berardi növelte az előnyt, miután ugyan elhibázta a tizenegyest, de a kipattanót már gólra váltotta.

A 62. percben a korábbi olasz válogatott Berardi megszerezte második gólját, kialakítva a 3–0-s végeredményt. A Verona Moataszem al-Muszrati kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be az összecsapást.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)

Kiállítva: Al-Muszrati (85., Verona)

SZOMBATON JÁTSSZÁK

15.00: Juventus–Como

18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)

20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Napoli

18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)

20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

18.30: Fiorentina–Pisa

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Match4)