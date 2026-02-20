Serie A: a Sassuolo könnyedén nyert az utolsó helyezett Verona ellen
A Sassuolo az első félidő hajrájában kerekedett a bajnokságban utolsó helyen álló ellenfele fölé, amikor rövid idő alatt két gólt is szerzett: a 40. percben Andrea Pinamonti szerzett vezetést a hazai csapatnak, négy perccel később Domenico Berardi növelte az előnyt, miután ugyan elhibázta a tizenegyest, de a kipattanót már gólra váltotta.
A 62. percben a korábbi olasz válogatott Berardi megszerezte második gólját, kialakítva a 3–0-s végeredményt. A Verona Moataszem al-Muszrati kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be az összecsapást.
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Verona)
SZOMBATON JÁTSSZÁK
15.00: Juventus–Como
18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
18.30: Fiorentina–Pisa
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Match4)
|1. Internazionale
|25
|20
|1
|4
|60–21
|+39
|61
|2. Milan
|24
|15
|8
|1
|40–18
|+22
|53
|3. Napoli
|25
|15
|5
|5
|38–25
|+13
|50
|4. Roma
|25
|15
|2
|8
|31–16
|+15
|47
|5. Juventus
|25
|13
|7
|5
|43–23
|+20
|46
|6. Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34–21
|+13
|42
|7. Como
|24
|11
|8
|5
|38–18
|+20
|41
|8. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|9. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|10. Lazio
|25
|8
|9
|8
|26–25
|+1
|33
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Parma
|25
|7
|8
|10
|18–31
|–13
|29
|13. Cagliari
|25
|7
|7
|11
|28–35
|–7
|28
|14. Torino
|25
|7
|6
|12
|25–44
|–19
|27
|15. Genoa
|25
|5
|9
|11
|29–37
|–8
|24
|16. Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21–33
|–12
|24
|17. Lecce
|25
|6
|6
|13
|17–31
|–14
|24
|18. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15