Serie A: a Sassuolo könnyedén nyert az utolsó helyezett Verona ellen

T. Z.T. Z.
2026.02.20. 22:36
Domenico Berardi (10) két gólt is szerzett a Verona ellen (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Serie A olasz foci Hellas Verona Verona
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 26. fordulójának pénteki, nyitó mérkőzésén a Sassuolo odahaza 3–0-ra legyőzte a Hellas Veronát.

A Sassuolo az első félidő hajrájában kerekedett a bajnokságban utolsó helyen álló ellenfele fölé, amikor rövid idő alatt két gólt is szerzett: a 40. percben Andrea Pinamonti szerzett vezetést a hazai csapatnak, négy perccel később Domenico Berardi növelte az előnyt, miután ugyan elhibázta a tizenegyest, de a kipattanót már gólra váltotta.

A 62. percben a korábbi olasz válogatott Berardi megszerezte második gólját, kialakítva a 3–0-s végeredményt. A Verona Moataszem al-Muszrati kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be az összecsapást.

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Verona)

SZOMBATON JÁTSSZÁK
15.00: Juventus–Como
18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
18.30: Fiorentina–Pisa
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Match4)

   
1. Internazionale25201460–21+3961
2. Milan24158140–18+2253
3. Napoli25155538–25+1350
4. Roma25152831–16+1547
5. Juventus25137543–23+2046
6. Atalanta25119534–21+1342
7. Como24118538–18+2041
8. Sassuolo261051132–35–335
9. Bologna25961034–32+233
10. Lazio2589826–25+133
11. Udinese25951128–38–1032
12. Parma25781018–31–1329
13. Cagliari25771128–35–728
14. Torino25761225–44–1927
15. Genoa25591129–37–824
16. Cremonese25591121–33–1224
17. Lecce25661317–31–1424
18. Fiorentina25491229–39–1021
19. Pisa251121220–42–2215
20. Verona26291519–46–2715
a bajnokság állása

 

 

