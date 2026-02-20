A Fradi hangos szurkolóiról és Makreckis „illetlen gesztusáról” írnak a bolgár lapok
„A bolgár bajnok az egyetlen házigazda, amely megnyerte az első mérkőzést az Európa-liga rájátszásában. Noha a vendég Ferencváros aktívabban kezdett és több veszélyes támadást is vezetett a mérkőzés elején, előnybe a Ludogorec került, amely fokozatosan vette át az irányítást” – fogalmazott a sportal.bg, mielőtt kiemelte „a fejét elvesztő Cebrail Makreckis illetlen gesztusát az ellenfél szurkolói felé”. A lap szerint ebből még súlyos büntetés is lehet az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által.
A gong.bg szerint a Ferencváros az első félidő végén akár több gólt is szerezhetett volna, ehelyett most arról lehet beszélgetni, hogy Son 67. percben szerzett „káprázatos gólja” győzelmet ért. A bolgárok másik gólszerzője, Kwadwo Duah elmondta a portálnak, hogy a párharc teljes mértékben nyitott maradt a jövő heti visszavágóra nézve.
„A Ludogorec megerősödött nyár óta, a Ferencváros viszont megvált ászaitól, Varga Barnabástól és Tóth Alextől. Ráadásul első számú kapusuk és csapatkapitányuk, Dibusz Dénes is hiányzott” – írta tudósításában a temasport.com, amely szerint a 61. percet követően a Fradi szurkolótábora alaposan kitett magáért, a Huvepharma Aréna a vendég drukkerek miatt volt hangos.
Rengeteg helyzetet elhibázott a Ferencváros, hátrányból várhatja a Ludogorec elleni hazai visszavágót
A topsport.bg írása úgy véli, hogy a Ludogorec a „mumusát” győzte le, megtört a rémálomszerű sorozat – utalva ezzel az elmúlt évek közös párharcaira, hiszen ezekből többnyire a magyar csapat jött ki jobban.
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)
Razgrad, Huvepharma Aréna, 3145 néző. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek
LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Duah (23.), Son (67.), ill. Yusuf (27.)