Nemzeti Sportrádió

A Fradi hangos szurkolóiról és Makreckis „illetlen gesztusáról” írnak a bolgár lapok

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.20. 07:35
null
Megköszönték az ultrák támogatását a Ferencváros játékosai (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Címkék
labdarúgás lapszemle Ludogorec Cebrail Makreckis Európa-liga Ferencváros
A bolgár tudósítások mind egyetértettek abban, hogy a Ferencváros kezdett jobban a Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzésen csütörtökön, sőt szinte kivétel nélkül megjegyzik, hogy a magyar bajnok az első félidő végén is többször betalálhatott volna. Egy forrás szerint látható volt Varga Barnabás, Tóth Alex és Dibusz Dénes hiánya, míg egy másik Cebrail Makreckis „üzenetével” volt elfoglalva.

„A bolgár bajnok az egyetlen házigazda, amely megnyerte az első mérkőzést az Európa-liga rájátszásában. Noha a vendég Ferencváros aktívabban kezdett és több veszélyes támadást is vezetett a mérkőzés elején, előnybe a Ludogorec került, amely fokozatosan vette át az irányítást” – fogalmazott a sportal.bg, mielőtt kiemelte „a fejét elvesztő Cebrail Makreckis illetlen gesztusát az ellenfél szurkolói felé”. A lap szerint ebből még súlyos büntetés is lehet az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által.

Cebrail Makreckis beintett... (Fotó: sportal.bg)

A gong.bg szerint a Ferencváros az első félidő végén akár több gólt is szerezhetett volna, ehelyett most arról lehet beszélgetni, hogy Son 67. percben szerzett „káprázatos gólja” győzelmet ért. A bolgárok másik gólszerzője, Kwadwo Duah elmondta a portálnak, hogy a párharc teljes mértékben nyitott maradt a jövő heti visszavágóra nézve.

„A Ludogorec megerősödött nyár óta, a Ferencváros viszont megvált ászaitól, Varga Barnabástól és Tóth Alextől. Ráadásul első számú kapusuk és csapatkapitányuk, Dibusz Dénes is hiányzott” – írta tudósításában a temasport.com, amely szerint a 61. percet követően a Fradi szurkolótábora alaposan kitett magáért, a Huvepharma Aréna a vendég drukkerek miatt volt hangos.

Európa-liga
9 órája

Rengeteg helyzetet elhibázott a Ferencváros, hátrányból várhatja a Ludogorec elleni hazai visszavágót

Szépségdíjas góllal nyerték meg a mérkőzést a bolgárok, a Ferencvárosnak a végén szerencséje volt, hogy nem lett kétgólos a hátránya.

A topsport.bg írása úgy véli, hogy a Ludogorec a „mumusát” győzte le, megtört a rémálomszerű sorozat – utalva ezzel az elmúlt évek közös párharcaira, hiszen ezekből többnyire a magyar csapat jött ki jobban.

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)
Razgrad, Huvepharma Aréna, 3145 néző. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek
LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Duah (23.), Son (67.), ill. Yusuf (27.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

labdarúgás lapszemle Ludogorec Cebrail Makreckis Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: Ennyi helyzetből nem elég egyetlen gólt szerezni

Európa-liga
8 órája

Eljön-e a kikelet? – Deák Zsigmond jegyzete

Európa-liga
8 órája

Gróf Dávid: Az első félidőben három-négy gólt szerezhettünk volna

Európa-liga
8 órája

El-rájátszás: Dejan Sztankovicsék előnyt szereztek Lille-ben; Glasgow-ban simán nyert a Stuttgart

Európa-liga
9 órája

Rengeteg helyzetet elhibázott a Ferencváros, hátrányból várhatja a Ludogorec elleni hazai visszavágót

Európa-liga
9 órája

Gyors gólváltás, így egyenlített a Ferencváros a Ludogorec otthonában – videó

Európa-liga
9 órája

Csupa idegenbeli siker – három gólt szerzett vendégként a Forest és a Genk az El-rájátszásban

Európa-liga
11 órája

Kovacevic és Yusuf elöl – íme, az FTC Ludogorec elleni kezdőcsapata!

Európa-liga
12 órája
Ezek is érdekelhetik