A Fradi hangos szurkolóiról és Makreckis „illetlen gesztusáról” írnak a bolgár lapok

„A bolgár bajnok az egyetlen házigazda, amely megnyerte az első mérkőzést az Európa-liga rájátszásában. Noha a vendég Ferencváros aktívabban kezdett és több veszélyes támadást is vezetett a mérkőzés elején, előnybe a Ludogorec került, amely fokozatosan vette át az irányítást” – fogalmazott a sportal.bg, mielőtt kiemelte „a fejét elvesztő Cebrail Makreckis illetlen gesztusát az ellenfél szurkolói felé”. A lap szerint ebből még súlyos büntetés is lehet az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által.

Cebrail Makreckis beintett... (Fotó: sportal.bg)

A gong.bg szerint a Ferencváros az első félidő végén akár több gólt is szerezhetett volna, ehelyett most arról lehet beszélgetni, hogy Son 67. percben szerzett „káprázatos gólja” győzelmet ért. A bolgárok másik gólszerzője, Kwadwo Duah elmondta a portálnak, hogy a párharc teljes mértékben nyitott maradt a jövő heti visszavágóra nézve.

„A Ludogorec megerősödött nyár óta, a Ferencváros viszont megvált ászaitól, Varga Barnabástól és Tóth Alextől. Ráadásul első számú kapusuk és csapatkapitányuk, Dibusz Dénes is hiányzott” – írta tudósításában a temasport.com, amely szerint a 61. percet követően a Fradi szurkolótábora alaposan kitett magáért, a Huvepharma Aréna a vendég drukkerek miatt volt hangos.