Két holland arany, Norvégia 17-tel vezet – éremtáblázat
A milánói-cortinai téli olimpia pénteki versenynapján a hollandok két aranyérmet szereztek, ám Norvégia is begyűjtött egyet – a skandinávok a számukra saját csúcsot jelentő 17 aranynál tartanak.
A versenynap történéseiről ide kattintva tájékozódhat.
|Ország
|arany
|ezüst
|bronz
|1. Norvégia
|17
|10
|10
|2. Egyesült Államok
|10
|12
|7
|3. Olaszország
|9
|5
|13
|4. Hollandia
|8
|7
|3
|5. Németország
|6
|8
|8
|6. Franciaország
|6
|8
|6
|7. Svájc
|6
|6
|5
|8. Svédország
|6
|6
|4
|9. Ausztria
|5
|8
|5
|10. Japán
|5
|7
|12
|11. Kanada
|4
|5
|8
|12. Kína
|4
|3
|5
|13. Dél-Korea
|3
|4
|3
|14. Ausztrália
|3
|2
|1
|15. Nagy-Britannia
|3
|–
|–
|16. Csehország
|2
|2
|–
|17. Szlovénia
|2
|1
|1
|18. Spanyolország
|1
|–
|1
|19. Brazília
|1
|–
|–
|20. Kazahsztán
|1
|–
|–
|21. Lengyelország
|–
|3
|1
|22. Új-Zéland
|–
|2
|1
|23. Finnország
|–
|1
|4
|24. Lettország
|–
|1
|1
|25. Észtország
|–
|1
|–
|26. Grúzia
|–
|1
|–
|27. Bulgária
|–
|–
|2
|28. Belgium
|–
|–
|1
A semleges színekben induló egyéni sportolók érmeit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem rangsorolja az éremtáblázaton.
