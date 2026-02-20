Nemzeti Sportrádió

Két holland arany, Norvégia 17-tel vezet – éremtáblázat

2026.02.20. 23:43
A milánói-cortinai téli olimpia pénteki versenynapján a hollandok két aranyérmet szereztek, ám Norvégia is begyűjtött egyet – a skandinávok a számukra saját csúcsot jelentő 17 aranynál tartanak.

A versenynap történéseiről ide kattintva tájékozódhat.

Országaranyezüstbronz
1. Norvégia171010
2. Egyesült Államok10127
3. Olaszország9513
4. Hollandia873
5. Németország688
6. Franciaország686
7. Svájc665
8. Svédország664
9. Ausztria585
10. Japán5712
11. Kanada458
12. Kína435
13. Dél-Korea343
14. Ausztrália321
15. Nagy-Britannia3
16. Csehország22
17. Szlovénia211
18. Spanyolország11
19. Brazília1
20. Kazahsztán1
21. Lengyelország31
22. Új-Zéland21
23. Finnország14
24. Lettország11
25. Észtország1
26. Grúzia1
27. Bulgária2
28. Belgium1

A semleges színekben induló egyéni sportolók érmeit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem rangsorolja az éremtáblázaton.

 

