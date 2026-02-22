Pontokért utazik a Karcag Angyalföldre

(Fotó: Kovács Péter)

Erőn felül teljesít az újonc Karcag az NB II-ben. A bajnokság rajtja óta stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, ennek eredményeképpen az előkelő hatodik helyről várja a 19. fordulót. Nem lesz könnyű meccse, vasárnap délután ugyanis a tabella második helyén álló, feljutásért küzdő Vasas otthonában szerepel.

„Nehéz mérkőzésre készülünk – mondta a klub oldalának Varga Attila, a Karcag vezetőedzője. – Megvertük a Vasast az augusztusi meccsen, de tisztában vagyunk vele, a vasárnapi találkozó teljesen más lesz. Mivel teher nélkül léphetünk pályára, azt kértem a játékosoktól, élvezzék a meccset, játsszanak egy jót, adjanak bele mindent, mert a Vasashoz is pontokért utazunk. Nem kell motiválni a srácokat, mert ez a bajnoki eleve motivációt jelent.”

A Karcag augusztusban hazai pályán Kovalovszki Máté góljával 1–0-ra legyőzte az angyalföldieket. Bár a Vasas Zalaegerszegen kiesett a Magyar Kupából, összességében jól kezdte a tavaszi szezont, három bajnokin hét pontot szerzett, így tapad a listavezető Budapest Honvédra, miközben tisztes előnye van a Mezőkövesd, Kecskemét párossal szemben.

A Vasas–Karcag összecsapás különleges lehet a hatszoros válogatott Vida Máténak, aki éveket töltött el angyalföldi nevelőegyesületében, ezúttal viszont ellenfélként tér vissza az Illovszky Rudolf Stadionba.

