Pontokért utazik a Karcag Angyalföldre
Erőn felül teljesít az újonc Karcag az NB II-ben. A bajnokság rajtja óta stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, ennek eredményeképpen az előkelő hatodik helyről várja a 19. fordulót. Nem lesz könnyű meccse, vasárnap délután ugyanis a tabella második helyén álló, feljutásért küzdő Vasas otthonában szerepel.
„Nehéz mérkőzésre készülünk – mondta a klub oldalának Varga Attila, a Karcag vezetőedzője. – Megvertük a Vasast az augusztusi meccsen, de tisztában vagyunk vele, a vasárnapi találkozó teljesen más lesz. Mivel teher nélkül léphetünk pályára, azt kértem a játékosoktól, élvezzék a meccset, játsszanak egy jót, adjanak bele mindent, mert a Vasashoz is pontokért utazunk. Nem kell motiválni a srácokat, mert ez a bajnoki eleve motivációt jelent.”
A Karcag augusztusban hazai pályán Kovalovszki Máté góljával 1–0-ra legyőzte az angyalföldieket. Bár a Vasas Zalaegerszegen kiesett a Magyar Kupából, összességében jól kezdte a tavaszi szezont, három bajnokin hét pontot szerzett, így tapad a listavezető Budapest Honvédra, miközben tisztes előnye van a Mezőkövesd, Kecskemét párossal szemben.
A Vasas–Karcag összecsapás különleges lehet a hatszoros válogatott Vida Máténak, aki éveket töltött el angyalföldi nevelőegyesületében, ezúttal viszont ellenfélként tér vissza az Illovszky Rudolf Stadionba.
NB II
19. FORDULÓ – élő eredménykövető
14.00: Szentlőrinc SE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bp. Honvéd
17
11
3
3
34–15
+19
36
|2. Vasas FC
17
10
3
4
29–17
+12
33
|3. Mezőkövesd
17
9
4
4
27–19
+8
31
|4. Kecskeméti TE
17
9
3
5
29–19
+10
30
|5. Csákvári TK
17
7
8
2
25–16
+9
29
|6. Karcagi SC
17
6
7
4
20–23
–3
25
|7. Szeged-Csanád GA
17
6
6
5
19–17
+2
24
|8. Kozármisleny
17
5
7
5
18–21
–3
22
|9. Tiszakécske
17
5
5
7
19–26
–7
20
|10. FC Ajka
17
6
1
10
12–21
–9
19
|11. BVSC Zugló
17
5
3
9
15–19
–4
18
|12. Videoton
17
4
6
7
17–20
–3
18
|13. Szentlőrinc SE
17
3
8
6
21–22
–1
17
|14. Békéscsaba
17
3
7
7
19–29
–10
16
|15. Budafoki MTE
17
3
6
8
17–30
–13
15
|16. Soroksár SC
17
3
5
9
22–29
–7
14