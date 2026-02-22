Nemzeti Sportrádió

Pontokért utazik a Karcag Angyalföldre

2026.02.22. 08:22
Augusztusban 1–0-ra legyőzte az újonc Karcag a Vasast az NB II-ben, ezúttal az Illovszky Rudolf Stadionban csap össze a két együttes.
(Fotó: Kovács Péter)

Erőn felül teljesít az újonc Karcag az NB II-ben. A bajnokság rajtja óta stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, ennek eredményeképpen az előkelő hatodik helyről várja a 19. fordulót. Nem lesz könnyű meccse, vasárnap délután ugyanis a tabella második helyén álló, feljutásért küzdő Vasas otthonában szerepel.

„Nehéz mérkőzésre készülünk – mondta a klub oldalának Varga Attila, a Karcag vezetőedzője. – Megvertük a Vasast az augusztusi meccsen, de tisztában vagyunk vele, a vasárnapi találkozó teljesen más lesz. Mivel teher nélkül léphetünk pályára, azt kértem a játékosoktól, élvezzék a meccset, játsszanak egy jót, adjanak bele mindent, mert a Vasashoz is pontokért utazunk. Nem kell motiválni a srácokat, mert ez a bajnoki eleve motivációt jelent.”  

A Karcag augusztusban hazai pályán Kovalovszki Máté góljával 1–0-ra legyőzte az angyalföldieket. Bár a Vasas Zalaegerszegen kiesett a Magyar Kupából, összességében jól kezdte a tavaszi szezont, három bajnokin hét pontot szerzett, így tapad a listavezető Budapest Honvédra, miközben tisztes előnye van a Mezőkövesd, Kecskemét párossal szemben.

A Vasas–Karcag összecsapás különleges lehet a hatszoros válogatott Vida Máténak, aki éveket töltött el angyalföldi nevelőegyesületében, ezúttal viszont ellenfélként tér vissza az Illovszky Rudolf Stadionba.

NB II
19. FORDULÓ – élő eredménykövető
14.00: Szentlőrinc SE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bp. Honvéd

17

11

3

3

34–15

+19 

36 

  2. Vasas FC 

17

10

3

4

29–17

+12 

33 

  3. Mezőkövesd

17

9

4

4

27–19

+8 

31 

  4. Kecskeméti TE

17

9

3

5

29–19

+10 

30 

  5. Csákvári TK

17

7

8

2

25–16

+9 

29 

  6. Karcagi SC

17

6

7

4

20–23

–3 

25 

  7. Szeged-Csanád GA

17

6

6

5

19–17

+2 

24 

  8. Kozármisleny

17

5

7

5

18–21

–3 

22 

  9. Tiszakécske

17

5

5

7

19–26

–7 

20 

10. FC Ajka

17

6

1

10

12–21

–9 

19 

11. BVSC Zugló

17

5

3

9

15–19

–4 

18 

12. Videoton

17

4

6

7

17–20

–3 

18 

13. Szentlőrinc SE

17

3

8

6

21–22

–1 

17 

14. Békéscsaba

17

3

7

7

19–29

–10 

16 

15. Budafoki MTE

17

3

6

8

17–30

–13 

15 

16. Soroksár SC

17

3

5

9

22–29

–7 

14 

 

 

Ezek is érdekelhetik