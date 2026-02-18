Hoppá! A PSG-ből induló francia U-válogatott támadó érkezett a ZTE-hez – NS-infó

A Nemzeti Sport külföldi kollégáktól úgy értesült, hogy szerdán Zalaegerszegen edzett a 20 éves, korábbi U17-es válogatott francia támadó, Queyrell Tchicamboud.

Az elsősorban balszélsőként bevethető játékos a PSG akadémiáján nevelkedett, 2023–2024-ben a dán Köbenhavn U19-es együttesének volt a tagja, az elmúlt másfél évet pedig a linzi LASK amatőrcsapatánál töltötte. Az őszi szezonban 15 bajnokin 11 gólt és hét gólpasszt ért el az osztrák harmadosztályban.

Tchicamboud-val együtt a héten így akár még három új futballistát is bejelenthet a ZTE, hiszen korábban már jeleztük, hogy két védő, a brazil Diogo Silva és a paraguayi Fernando Vera is hamarosan megérkezhet, a szerződtetésükről már megszületett a megállapodás.