Hoppá! A PSG-ből induló francia U-válogatott támadó érkezett a ZTE-hez – NS-infó

2026.02.18. 13:18
Queyrell Tchicamboud a PSG-ben nevelkedett (Fotó: x.com/archív)
NB I Queyrell Tchicamboud Zalaegerszeg magyar átigazolás
Kedden írtunk róla, hogy a napokban két dél-amerikai játékos csatlakozhat a ZTE első keretéhez, szerdán azonban egy francia U-válogatott labdarúgó érkezett Zalaegerszegre.

 

 

A Nemzeti Sport külföldi kollégáktól úgy értesült, hogy szerdán Zalaegerszegen edzett a 20 éves, korábbi U17-es válogatott francia támadó, Queyrell Tchicamboud.

Az elsősorban balszélsőként bevethető játékos a PSG akadémiáján nevelkedett, 2023–2024-ben a dán Köbenhavn U19-es együttesének volt a tagja, az elmúlt másfél évet pedig a linzi LASK amatőrcsapatánál töltötte. Az őszi szezonban 15 bajnokin 11 gólt és hét gólpasszt ért el az osztrák harmadosztályban. 

Tchicamboud-val együtt a héten így akár még három új futballistát is bejelenthet a ZTE, hiszen korábban már jeleztük, hogy két védő, a brazil Diogo Silva és a paraguayi Fernando Vera is hamarosan megérkezhet, a szerződtetésükről már megszületett a megállapodás. 

Labdarúgó NB I
20 órája

Még két dél-amerikai játékost várnak a ZTE-nél

Velük válhat teljessé a téli érkezők sora Zalaegerszegen.

 

Ugyanakkor a brazil védő, Diego Borges már nem edzett Zalaegerszegen, a héten Brazíliából posztolt a közösségi oldalán, könnyen lehet, hogy már az amerikai utazáshoz szükséges papírmunkát intézi – mint korábban jeleztük, a Sporting Kansas Cityben folytathatja a pályafutását.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (Lucas Valentino Alfonso, argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (André Monteiro Ferreira, portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (Marlon Santos Teodoro, brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Guilherme Luiz Teixeira, brazil, Juventude – Brazília)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Diogo Silva (Diogo Antonio Rodrigues da Silva, brazil, Vitória – Brazília), Queyrell Tchicamboud (francia, LASK – Ausztria) Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kooperációs kölcsön (FC Ajka): Garai Zétény, Petrók Viktor
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok) 

NB I Queyrell Tchicamboud Zalaegerszeg magyar átigazolás
