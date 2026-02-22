Nemzeti Sportrádió

A síalpinista Filippov kipróbálja magát sílövészetben is

2026.02.22. 09:05
Nyikita Filippov (Fotó: AFP)
A milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon a síalpinisták bormiói férfi sprintszámában ezüstérmes Nyikita Filippov a következő szezonban ki akarja magát próbálni sílövészetben is.

A 23 éves sportoló, aki az olaszországi olimpia vasárnapi (mai) zárónapja előtt az oroszok közül egyedüliként állhatott dobogóra, kezdetben regionális szinten szeretné megtapasztalni, mennyire tud versenyképes lenni biatlonban is, amelyet amúgy ifjabb korában űzött.

Filippov a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy szereti a síalpinizmust, amely most szerepelt először a havas-jeges ötkarikás játékok hivatalos programjában.

„Itt már olimpiai ezüstérmes vagyok, nagyon kedvelem, de a sílövészetet is ki akarom próbálni. Hogy mi lesz, ha jó eredményeket érek el ebben is? Majd meglátjuk...” – jelentette ki.

Filippov 23-szoros orosz bajnok síalpinistaként. Az olimpiai második hely előtt, januárban harmadik volt sprintben a franciaországi és a spanyolországi világkupa-versenyen is.

 

