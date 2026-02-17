Még két dél-amerikai játékost várnak a ZTE-nél

Korábban már beszámoltunk a paraguayi Fernando Vera várható érkezéséről, a 20 esztendős védő a hét második felében csatlakozhat a zalaiakhoz a Corinthians U20-as csapatától.
ZTE: már úton vannak a brazilok, de paraguayi védő is jöhet – NS-infó
Friss hír (erről ír a Bahia Notícias brazil portál), hogy úton van a 20 éves brazil védő, Diogo Silva is, akinek az átigazolásáról már múlt héten, a hazai piaczárás előtt megszületett a megállapodás. A játékos a Vitória U20-as gárdájától jön, amely januárban szerződtette a Palmeiras U20-as együttesétől – eddigi klubja kedd este közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott vele, de megtartja játékjogának 20 százalékát. Úgy értesültünk, a futballista már kedden megérkezhet Magyarországra, és a héten az ő szerződtetését is bejelentheti a ZTE.
Úgy tudjuk, rajtuk kívül több érkező már nem lesz Zalaegerszegen a téli átigazolási időszakban, ám távozók még lehetnek.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (Lucas Valentino Alfonso, argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (André Monteiro Ferreira, portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (Marlon Santos Teodoro, brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Guilherme Luiz Teixeira, brazil, Juventude – Brazília)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)
Kiszemeltek: Diogo Silva (Diogo Antonio Rodrigues da Silva, brazil, Vitória – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók: –
Kooperációs kölcsön (FC Ajka): Garai Zétény
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok)