Még két dél-amerikai játékost várnak a ZTE-nél

Friss hír (erről ír a Bahia Notícias brazil portál), hogy úton van a 20 éves brazil védő, Diogo Silva is, akinek az átigazolásáról már múlt héten, a hazai piaczárás előtt megszületett a megállapodás. A játékos a Vitória U20-as gárdájától jön, amely januárban szerződtette a Palmeiras U20-as együttesétől – eddigi klubja kedd este közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott vele, de megtartja játékjogának 20 százalékát. Úgy értesültünk, a futballista már kedden megérkezhet Magyarországra, és a héten az ő szerződtetését is bejelentheti a ZTE.

Úgy tudjuk, rajtuk kívül több érkező már nem lesz Zalaegerszegen a téli átigazolási időszakban, ám távozók még lehetnek.

O Esporte Clube Vitória anuncia a rescisão contratual com o zagueiro Diogo Silva. O vínculo foi rescindido de forma amigável, e o clube retém 20% dos direitos econômicos do atleta.



Agradecemos ao atleta pelo profissionalismo durante sua passagem e desejamos muito sucesso nos… — EC Vitória (@ECVitoria) February 17, 2026

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (Lucas Valentino Alfonso, argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (André Monteiro Ferreira, portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (Marlon Santos Teodoro, brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Guilherme Luiz Teixeira, brazil, Juventude – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: Diogo Silva (Diogo Antonio Rodrigues da Silva, brazil, Vitória – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)

Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kooperációs kölcsön (FC Ajka): Garai Zétény

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok)