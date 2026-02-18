Nemzeti Sportrádió

18 pontos hátrányból fordított a Knicks; Wembanyama vezérletével nyert a Spurs– videó

B. A. P.B. A. P.
2026.02.22. 08:27
Victor Wembanyama ismét megállíthatatlan volt (Fotó: Getty Images)
NBA NBA-alapszakasz San Antonio Spurs Detroit Pistons New York Knicks
Az NBA-alapszakasz magyar idő szerinti vasárnap hajnali játéknapján nagy fordítással nyert a Knicks, míg hosszabbítás után húzta be a győzelmet a Phoenix Suns. Folytatta remek sorozatát a Detroit Pistons, míg a dupla duplázó Victor Wembanyama vezérletével emelkedett felül a Sacramentón a San Antonio Spurs.

A negyedik negyed elején még 18 pontos hátrányban volt hazai pályán a Knicks, azonban az utolsó negyedet 33–15-re hozta a Houston ellen, így megnyerte a mérkőzést. A Rocketsben Kevin Durant 30 pontot szórt, míg a New Yorkban Jalen Brunson (20), OG Anunoby (20) és Karl-Anthony Towns (25) is húsz pont fölé jutott. Durantnek ez volt karrierje 430. legalább 30 pontos meccse az alapszakaszban, ezzel az NBA örökranglistájának hatodik helyén áll, megelőzve Kareem Abdul-Jabbart.

Sorozatban nyolcadik győzelmét aratta a San Antonio Spurs. Victor Wembanyama ezúttal is remekelt, a francia 28 pontos, 15 lepattanós dupla duplát ért el, emellett kiosztott hat gólpasszt és négy blokkot is a Sacramento Kings ellen. A Spursnek már csak három meccs a hátránya a nyugati éllovas OKC mögött.

A Suns nyugaton, az Orlando keleten küzd a rájátszást jelentő első hat helyért. A két csapat egymás ellen nagyon szoros találkozót vívott, csak a második hosszabbítás döntött. Ekkor Jalen Green dudaszós kosarával a Phoenix nyert. A Magicban Desmond Bane 34 pontot, Paolo Banchero pedig 26 pontos, 14 lepattanós dupla duplát ért el, míg a hazaiak legjobbja a 27 pontig jutó Grayson Allen volt.

Sorozatban ötödik győzelmét aratta és tovább növelte előnyét keleten a Detroit. Ezzel szemben a Bulls sorozatban nyolcadik mérkőzésén szenvedett vereséget. Josh Giddey 27 pontot termelt, míg a Pistonsnál Jalen Duren (26 pont, 13 lepattanó) és Cade Cunningham (18 pont, 13 assziszt) is dupla duplát ért el.

NBA
Alapszakasz
Phoenix Suns–Orlando Magic 113–110 – hosszabbítás után
New Orleans Pelicans–Philadelphia 76ers 126–111
Chicago Bulls–Detroit Pistons 110–126
Miami Heat–Memphis Grizzlies 136–120
San Antonio Spurs–Sacramento Kings 139–122
New York Knicks–Houston Rockets 108–106

 

