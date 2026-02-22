Varga Emília: Sok mindenben fejlődtünk az Európa-ligának köszönhetően

„Mindenképpen arra számítok, hogy ha játéklehetőséget kapok, akkor jól használjam azt és még komfortosabban érezzem magam a pályán a többiekkel és még meghatározóbb legyek – mondta a válogatott keretbe meghívót kapó Faragó Lea. Az Esztergom balátlövője a világbajnokságra is visszaemlékezett: – Az érzés más. Az első az különleges, a világbajnokságon még nem azt mutattam, amit szerettem volna, de úgy érzem idővel egyre jobb lesz ez.”

A csapat másik balátlövője, Varga Emília: „Szerintem már az első meccsen lehetett érezni, hiszen nagyon jól helytálltunk egy korábbi BL-csapat ellen. Mindegyik meccs nagyon jó volt, főleg a hazaiak. Sok mindenben fejlődtünk az Európa-ligának köszönhetően. Egyre gyorsabban játszunk, sokat tapasztalunk különböző nemzetiségű ellenfelek ellen, amiket tudunk kamatoztatni a bajnokságban, lépkedünk minden téren előre.”

Szöllősi-Zácsik Szandra kiesése miatt Varga és Faragó maradtak balátlövő poszton az Esztergomnál. „Több felelősséget kell felvállalni, hiszen Szaninak hatalmas rutinja van és jól átlátja a pályát, hogy milyen szituációban milyen döntést kell hozni. Kicsit vezetett is minket, sokat mutatott nekünk, esetleg egy szóval biztatott, motivált. Ez biztos hiányzik, de elő kellett lépni és meg tudjuk oldani ezt Leával. A meccsek előtt és után is beszélünk és mindig támogat.”

„Nem volt nagy problémánk, vannak hullámvölgyeink, amelyekből nehezen mászunk ki, viszont borzasztó mentális ereje van a csapatnak. A fiatalokra talán nem ez a legjellemzőbb, ez a mentális többlet, amit mi tudunk hozni. Próbáltuk úgy összerakni a keretet, hogy kellenek a stabil, sokat megélt emberek. Ez most nagyon szépen összeérett arra, hogy nem tojjuk össze magunkat a végjátékra” – fogalmazott Elek Gábor vezetőedző.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Mol Esztergom, Lemgo

