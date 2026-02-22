Nehéz terepre készül a Szoboszlai vezette Liverpool

A hullámzó idényben most épp egy felfelé ívelő szakaszban készül a Liverpool FC a következő bajnoki próbatételére, amelyről előzetesen nagyon nehéz megmondani, hogy valójában mekkora veszélyt tartogat a címvédőnek. Arne Slot csapata a Nottingham Foresthez megy vasárnap, és bár a házigazdák az előző évadbeli káprázatos menetelést követően ebben az idényben a bennmaradásért küzdenek, korántsem harmatos ellenfélről van szó – ezt talán a Ferencváros is alá tudná támasztani.

De kezdjük a Liverpoollal! A Mersey-partiak rémálomszerű őszt követően a naptári évet sem tudták sikeresen kezdeni a Premier League-ben, az első öt 2026-os fordulót négy döntetlennel, majd Tóth Alex bemutatkozó meccsén egy bournemouthi vereséggel nyitották, és bár azóta az utóbbi öt tétmeccsükből négyet megnyertek, a bajnoki forma továbbra sem meggyőző: csak a Newcastle-t tudták magabiztosan megverni (4–1), a Manchester Citytől elszenvedett verség (1–2) Szoboszlai Dominik gólja ellenére és kiállítása miatt fájdalmas volt, Sunderlandben pedig a magyarjai nélkül kiálló gárda épphogy hozta a kötelezőt (1–0).

Vítor Pereira február 15-én vette át a Nottingham irányítását, a Liverpool elleni lesz az első PL-meccse FOTÓ: AFP

Ezzel együtt felszálló ágba került a Liverpool, mert a legutóbbi bajnokit követően az idény egyik legjobb teljesítményével és a magyarok vezetésével páholta el a Brightont (3–0) az FA-kupában – Kerkez Milos gól­passzt adott, Szoboszlai Dominik pedig újabb bombagólt vágott. A Forest elleni találkozó előtt az egyik legfontosabb kérdés, milyen szerepet kap ezúttal Szoboszlai, akit Arne Slot rendszeresen hátravon üresedés esetén a jobbhátvéd pozíciójába. Jeremie Frimpong, Conor Bradley és Endo Vataru sérülés miatt nem játszhat, ilyenkor egy erősebb ellenféllel szemben a holland menedzser szemrebbenés nélkül a magyar válogatott kapitányát jelölné a szerepre, csakhogy most dilemmába esett, mert a Brighton ellen Curtis Jones is kiválóan megoldotta a feladatot, Szoboszlai pedig mindig is előrébb játszva szolgálja igazán a csapat javát. Ráadásul Joe Gomez szintén bevethető, így a helyi elemzők többsége szerint a legvalószínűbb szituáció, hogy Szoboszlai Dominik a támadó középpálya tengelyében kap helyet. Ugyanakkor nem egy orgánum felhívta rá a figyelmet, hogy Gomez sérülékeny, Jones pedig nem számít Slot bizalmi emberének, így a mérkőzés alakulásától függően az is benne van a pakliban, ami már többször is megtörtént az idényben, azaz, hogy idővel Szoboszlainak hátra kell húzódnia jobbhátvédnek.

Márpedig a magyar légiós liverpooli karrierjének legjobb időszakát éli, most először ért el legalább tíz gólig, és sokan már Steven Gerrardhoz hasonlítják, ezen az úton viszont valóban úgy juthat messzire, ha a középpályán kap helyet. A Brighton ellen szűrőként játszott, de a kupában Slot tudatosan pihentette Ryan Gravenberchet, és most a Forest ellen a komplett arzenált kell(ene) felvonultatni, így jön ki az a számítás, mely szerint ismét a tí­zes posztot kaphatja meg (kezdésként).

A csapat másik magyarja körül nincsenek ilyen jellegű kérdőjelek, Kerkez Milos helye sziklaszilárd a bal oldali védő helyén, és Szoboszlaihoz hasonlóan ő is a legjobb liverpooli formáját mutatja mostanság – hogy mást ne mondjunk, a Brighton ellen őt választották meg a mérkőzés emberének a szurkolók. Mindez tehát azt jelenti, hogy ha nem jön közbe semmi váratlan, Nottinghamben is két magyar lesz a Liverpool kezdőjében.

Ami a hiányzókat illeti, az említettek mellett Arne Slot továbbra sem számíthat Giovanni Leonira, valamint Alexander Isakra, igaz, a decemberben lábtörést szenvedő svéd csatár a héten már kimehetett futni a gyepre, és talán megpillantotta a fényt az alagút végén.

És akkor most essen szó a Forestről, amelynél finoman szólva is turbulens az évad! Még a február sem ért véget, de már a negyedik edzőjénél tart a nottinghami csapat – Vítor Pereira a múlt héten váltotta Sean Dyche-ot, aki Ange Postecoglou helyére ugrott be, miután átvette a csapatot Nuno Espírito Santótól –, ami az álmoskönyv szerint sem jelenthet jót. Ezzel együtt Perreira villámrajtot vett a gárdával, és az első mérkőzésén földbe döngölte a Fenerbahcét Isztambulban (3–0) az Európa-liga rájátszásában, és rég nem látott optimizmust csempészett be az öltözőbe.

„Úgy éreztem, ezúttal tényleg a valódi identitásának megfelelően játszott a csapat. Kiválóan védekeztünk, és amikor nálunk volt a labda, még jobban támadtunk. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, még több góllal is nyerhettünk volna. Ezt az új edzőnknek köszönhetjük” – lelkendezett a kupameccset követően a TNT Sportsnak Morgan Gibbs-White, a Forest csapatkapitánya, majd hozzátette, hogy a Liverpool ellen is hasonló örömjátékban bízik.

Vítor Pereira a Wolverhampton menedzsereként már belekóstolt a Premier League-be, a mérlege ugyanakkor nem jó: hiába nyerte meg az első két mérkőzését, a következő harminc bajnokin csak nyolc győzelmet aratott, öt döntetlent ért el, és tizenhétszer szenvedett vereséget. A Liverpoollal szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt került szembe, és szoros mérkőzésen ugyan, de 2–1-es vereséget szenvedett (a Liverpool nyerőembere az azóta már a Bayern Münchent erősítő Luis Díaz volt, aki előbb gólt szerzett, majd gólpasszt adott Mohamed Szalahnak). Abból az összecsapásból természetesen nemigen lehet kiindulni, a portugál tréner mindenesetre első kézből tudja, milyen erőt képvisel a Liverpool.

„Tökéletesen tisztában vagyunk vele, milyen kemény mérkőzés vár ránk a címvédő ellen, de ha a játékosaim hisznek magukban, sikert érhetnek el – fogalmazott sajtótájékoztatóján Vítor Pereira. – Fontos, hogy a csapat megtalálja az identitását, a futballistáknak védekezésben és támadásban is együtt kell működniük. Ha megvan a szervezettség, az abban is segít, hogy a játékosok kibontakoztathassák a tehetségüket. A Liverpool ellen is úgy kell felmennünk a pályára, hogy minden támadásnál elhiggyük, képesek vagyunk gólt szerezni. Rá kell érezni, mikor szabad visszatámadni, és megpróbálni labdát szerzeni, és mikor nem, az erőnk beosztása tehát kulcsfontosságú lesz. A Liverpool velünk ellentétben csütörtökön nem játszott mérkőzést, ami azt jelenti, hogy a játékosai kipihentebbek lehetnek, míg nekünk rövid idő alatt kellett megfelelően regenerálódnunk. Én mindenesetre nagyon izgatott vagyok, hogy először irányíthatom hazai pályán a csapatot, a saját pályához, öltözőhöz, stadionhoz nincsen fogható. Szeretek edző lenni, ez az életem.”

A Liverpool tehát a tabellán elfoglalt helyezése mellett ezúttal a több pihenő miatt is a mérkőzés esélyesének nevezhető, ám nem árt az óvatosság a vendégeknél, ugyanis a nottinghamiek az utóbbi időben rendre megfricskázták őket. Sőt, Arne Slot vezetésével a Mersey-partiak még nem győzték le a Forestet (két vereség, egy döntetlen), és ha vasárnap kikapnának, az 1962–1963-as idény után először fordulna elő, hogy a két gárda mindkét bajnokiját a Nottingham nyeri meg. És nem árt azt sem számításba venni, hogy a Liverpool nem éppen győzni jár a City Groundba: amióta elindult a Premier League, nyolc bajnoki meccsen csak egy vendégsiker született, de a modern érát megelőző utolsó hét idényben sem tudtak itt nyerni a „vörösök”.

A szombati játéknap mindenesetre a Liverpoolnak kedvező eredményt hozott, a Chelsea csak döntetlent ért el a Burnley ellen, így a három pont megszerzésével Szoboszlai Domininkék beérhetik londoni vetélytársukat a tabellán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

VASÁRNAP

15.00: Nottingham Forest–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

15.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers

15.00: Sunderland–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Spíler1)

SZOMBAT

Manchester City–Newcastle United 2–1 (O'Reilly 14., 27., ill. Hall 22.)

Chelsea–Burnley 1–1 (Joao Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)

Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)

Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)

West Ham United–AFC Bournemouth 0–0

HÉTFŐ

21.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)