O'Reilly duplája döntött – a City nagyon közel került az Arsenalhoz a PL-ben

Viharos City-rohamokkal indult az összecsapás, olyannyira, hogy az első három percben rögtön két szögletet is elvégzett a hazai csapat – de ezekből még gól nem született, a „szarkák” védelme ekkor még állta a sarat. Nem úgy pár perccel később: a 14. percben Nico O'Reilly hibátlan mozdulattal lőtte ki a bal alsó sarkot, góllá érett tehát a hazaiak fölénye. 1–0

A 22. percben első valamirevaló lehetőségéből gólt szerzett a Newcastle: bal oldali szöglet után visszagurították a labdát Lewis Hallnak, akinek a tizenhatoson kívüli, kellemetlen pattogós lövése némi szerencsével utat talált a City kapujába. 1–1

Sokáig nem örülhettek a vendégek, öt perccel később már megint a fénykorára jellemző módon hatalmas iramot diktáló Citynél volt a vezetés: O'Reilly ezúttal Erling Haaland bal oldali beadásából fejelt védhetetlenül a kapuba.

Amennyire nagy tempót diktált a City az első félidőben, a második 45 percre annyira visszaesett a játéka, és már sokkal kevésbé tudta irányítani a mérkőzést. A Newcastle előtt többször is felcsillant az egyenlítés lehetősége, de az utolsó percekben már ismét a City uralta az összecsapást, és a hosszabbítás perceiben növelhette is volna előnyét, de Nick Pope megakadályozta a harmadik hazai gólt.

Végül begyűjtötte a három pontot a City, és két pontra megközelítette az első helyezett Arsenalt. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester City–Newcastle United 2–1 (O'Reilly 14., 27., ill. Hall 22.)

Chelsea–Burnley 1–1 (J. Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)

Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)

Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)

West Ham United–Bournemouth 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers

15.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

15.00: Sunderland–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Spíler1)

HÉTFŐ

21.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)