Az NB III-as Gyirmót FC Győr megvásárolta a másodosztályú Szeged belső védőjét

A 27 éves, 190 cm magas játékos a vajdasági Szabadkán született, de magyar állampolgársággal is rendelkezik. Pejovics a Nyíregyháza, a Kecskemét, a Pécs és a Szeged-Csanád GA színeiben eddig 12 NB I-es és 195 NB II-es mérkőzésen szerepelt összesen. Először 2020 nyarán igazolt Szegedre a Nyíregyházától, majd 2024 júliusában Pécsről szerződött vissza a szegediekhez, ahol tehát a második etapjában másfél évet töltött el. Pejovics Danilo három és fél idény alatt 88 tétmérkőzésen három gólt szerzett kék-fekete színekben.

„Több tárgyaláson vagyunk túl a gyirmóti vezetőkkel és sokáig úgy tűnt, hogy majd csak nyáron csatlakozom az együtteshez – mondta a gyirmótiak honlapján Pejovics Danilo. – Az átigazolási időszak vége előtt aztán megegyezett a két klub, én pedig örömmel érkeztem Győrbe. A csapat két edzőjét nagyon jól ismerem, hiszen Pécsen már dolgoztunk együtt. Remek gárdába érkeztem, biztos vagyok benne, csak átmeneti állapot, hogy tavasszal még a harmadosztályban játszunk. Motivált vagyok, és bízom benne, hogy hamarosan egy NB II-es élcsapatban szerepelhetek majd Gyirmóton.”

„Minőségi, tapasztalt, magas, ballábas belső védőt nem egyszerű találni – ecsetelte Horváth Cs. Attila gyirmóti sportigazgató. – Pejovics Danilo megfelel ezeknek az elvárásoknak, így remélhetőleg nagy segítségére lesz a bajnoki címre törő, másodosztályba igyekvő csapatunknak. Szakmai stábunk már dolgozott vele, jól ismeri a hátvédet, ez megkönnyítette a döntésünket. Pejovics hosszabb távra kötelezte el magát együttesünkhöz."

A Gyirmót a védőn kívül egy fiatal kapust is szerződtetett, a 18 éves Szabó Kornél az ETO FC Győrtől érkezett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Bodnár Balázs (DVSC), Mádi Szabolcs (profi szerződést kapott), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, KTE), Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Tóth Norman (profi szerződést kapott), Vanja Zvekanov (szerb-magyar, Mezőkövesd)

Távozott: Pa Assan Barrow (gambiai, SC Geislingen – Németország), Lamin Sarr (gambiai, ?), Pejovics Danilo (szerb-magyar, Gyirmót FC Győr), Papp Áron (Békéscsaba), Takács-Földes Olivér (?), Vogyicska Balázs (Kozármisleny)