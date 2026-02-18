Nemzeti Sportrádió

ZTE: három légiós csatlakozott a feljutásért harcoló második csapathoz

2026.02.18. 08:36
Jude Madakit is szerződtette a ZTE (Fotó: ztefc.hu)
A ZTE FC bejelentette, hogy a télen három légióst igazolt a klub a vármegyei első osztályban élen álló második csapatának keretébe.

 

A Nemzeti Sport Online-on korábban már beszámoltunk arról, hogy a ZTE a második csapatához a télen érkezett a nigériai támadó, Isaac Chukwudi és a kolumbiai védő, Dario Bonilla. A zalaiak hivatalosan kedd este jelentették be a Zala vármegyei I. osztályban élen álló ZTE II három téli igazolását, Bonilla és Chukwudi mellett a szintén nigériai támadót, a 18 éves Jude Madakit.

„A téli átigazolási szezonban nemcsak a felnőtt-, hanem második számú csapatunkba is érkeztek új játékosok. Andrés Jornet irányítása alatt a játékosmegfigyelői részleg munkája kulcsfontosságú, és már az alapoktól kezdve meghatározza az elvárt teljesítményt. Ennek fényében a harmadosztályba készülő ZTE FC II-ben is olyan játékosoknak biztosítunk lehetőséget, akik a megfelelő fejlődés után a felnőttcsapatot is erősíthetik. Az elmúlt időszakban három új játékos érkezett Gonzalo Escudero csapatába" – írja a ztefc.hu.

A 18 éves éves Chukwudi a nigériai Beyond Limits utánpótlásgárdától érkezett Magyarországra, ő és a szintén támadó Madaki a híres olaszországi utánpótlástornán, a Viareggo-kupán hívták fel magukra a figyelmet. Madaki is Nigériából, az Ojodu Citytől jött. Bonilla pedig jobblábas belső védő, a kolumbiai másodosztályú Orsomarso SC-től érkezett, hazája U20-as válogatottjában is szerepelt már.

A ztefc.hu azt is bejelentette, hogy a tavaszi szezon elején a Honvédtól igazolt Petrók Viktor is a második csapatban kaphat lehetőséget, illetve az NB II-es kooperációs partnernél, az FC Ajkánál szerepelhet. A márciusban folytatódó vármegyei bajnokságban még veretlen ZTE II kimondott célja a feljutás az NB III-ba.

A ZTE első csapatával kapcsolatos keddi hírünk volt, hogy még két dél-amerikai védő csatlakozhat a héten Nuno Campos vezetőedző keretéhez, a paraguayi Fernando Vera és a brazil Diogo Santos.

Labdarúgó NB I
13 órája

Még két dél-amerikai játékost várnak a ZTE-nél

Velük válhat teljessé a téli érkezők sora Zalaegerszegen.

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (Lucas Valentino Alfonso, argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (André Monteiro Ferreira, portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (Marlon Santos Teodoro, brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Guilherme Luiz Teixeira, brazil, Juventude – Brazília)
Az NB III-as kerethez érkeztek: Dario Bonilla (Elkin Dario Quinones Bonilla, kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia),  Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria), Jude Madaki (nigériai, Ojodu City – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Diogo Silva (Diogo Antonio Rodrigues da Silva, brazil, Vitória – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kooperációs kölcsön (FC Ajka): Garai Zétény, Petrók Viktor
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok) 

  

 

 

Ezek is érdekelhetik