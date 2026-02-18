ZTE: három légiós csatlakozott a feljutásért harcoló második csapathoz

A Nemzeti Sport Online-on korábban már beszámoltunk arról, hogy a ZTE a második csapatához a télen érkezett a nigériai támadó, Isaac Chukwudi és a kolumbiai védő, Dario Bonilla. A zalaiak hivatalosan kedd este jelentették be a Zala vármegyei I. osztályban élen álló ZTE II három téli igazolását, Bonilla és Chukwudi mellett a szintén nigériai támadót, a 18 éves Jude Madakit.

„A téli átigazolási szezonban nemcsak a felnőtt-, hanem második számú csapatunkba is érkeztek új játékosok. Andrés Jornet irányítása alatt a játékosmegfigyelői részleg munkája kulcsfontosságú, és már az alapoktól kezdve meghatározza az elvárt teljesítményt. Ennek fényében a harmadosztályba készülő ZTE FC II-ben is olyan játékosoknak biztosítunk lehetőséget, akik a megfelelő fejlődés után a felnőttcsapatot is erősíthetik. Az elmúlt időszakban három új játékos érkezett Gonzalo Escudero csapatába" – írja a ztefc.hu.

A 18 éves éves Chukwudi a nigériai Beyond Limits utánpótlásgárdától érkezett Magyarországra, ő és a szintén támadó Madaki a híres olaszországi utánpótlástornán, a Viareggo-kupán hívták fel magukra a figyelmet. Madaki is Nigériából, az Ojodu Citytől jött. Bonilla pedig jobblábas belső védő, a kolumbiai másodosztályú Orsomarso SC-től érkezett, hazája U20-as válogatottjában is szerepelt már.

A ztefc.hu azt is bejelentette, hogy a tavaszi szezon elején a Honvédtól igazolt Petrók Viktor is a második csapatban kaphat lehetőséget, illetve az NB II-es kooperációs partnernél, az FC Ajkánál szerepelhet. A márciusban folytatódó vármegyei bajnokságban még veretlen ZTE II kimondott célja a feljutás az NB III-ba.

A ZTE első csapatával kapcsolatos keddi hírünk volt, hogy még két dél-amerikai védő csatlakozhat a héten Nuno Campos vezetőedző keretéhez, a paraguayi Fernando Vera és a brazil Diogo Santos.