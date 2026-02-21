Újra nyert, és menekül az Újpest; Kompany szerint rasszisták vagyunk

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Három meccsel elkezdődött a labdarúgó NB I 23. fordulója. Az eddigi legnagyobb nyertes az Újpest, amely nemcsak megverte a Diósgyőrt, hanem kihasználta, hogy a veszélyeztetett csapatok közül a Nyíregyháza és a Kazincbarcika sem tudott győzni. Elemzések, osztályzatok, nyilatkozatok és a szombati mérkőzések előzetese négy oldalon.

Szoboszlai Dominik Nottinghamben ismét középpályás lehet. A Liverpool talán legjobb formában lévő játékosát Arne Slot aligha kezdeti jobbhátvédben – derül ki Gyenge Balázsnak a két magyart foglalkoztató címvédő vasárnapi fellépése előtt küldött helyszíni jelentéséből. Címlapsztori két oldalon.

Vincent Kompany úgy véli, Vinícius Júnior nálunk rosszabbul járna… A Bayern belga mestere szerint Magyarországon (továbbá Bulgáriában és Szerbiában) a színesbőrű játékosok áldatlan körülmények között futballoznak…

Johannes Klaebo hat aranyat visz haza Norvégiába. A téli olimpia szupersztár sífutójánál így csak két úszó, Mark Spitz és Michael Phelps nyert többet egy olimpián. Az utolsó előtti milánói/cortinai versenynap összefoglalója két oldalon.

…és még: Elkerüli a Fradi a Debrecent a női kézilabda BL-ben; Szolnok–Falco Magyar Kupa-döntő a férfi kosarasoknál; hibátlan hétvégét zár a Fradi a hoki ICEHL-ben.

