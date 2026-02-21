A PSG nyert, és újra első helyen áll a francia élvonalban
A Monaco legyőzte a Lenst, majd a Paris SG megverte a Metzet a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 23. fordulójának szombati játéknapján. A címvédő ezzel visszavette a vezetést a tabella élén.
A remek idényt produkáló a Lens kikapott otthon a Monacótól. A PSG ezzel lehetőséget kapott arra, hogy visszatérjen a tabella élére. A párizsiak éltek is az alkalommal: hamar vezetést szereztek a Metz ellen, majd három góllal nyertek.
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)
Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)
Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Auxerre–Rennes
17.15: Angers–Lille
17.15: Nantes–Le Havre
17.15: Nice–Lorient
20.45: Strasbourg–Lyon
Péntek
Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|23
|17
|3
|3
|52–19
|+33
|54
|2. Lens
|23
|17
|1
|5
|44–20
|+24
|52
|3. Lyon
|22
|14
|3
|5
|35–20
|+15
|45
|4. Marseille
|23
|12
|4
|7
|45–30
|+15
|40
|5. Lille
|22
|10
|4
|8
|35–31
|+4
|34
|6. Monaco
|23
|10
|4
|9
|38–36
|+2
|34
|7. Rennes
|22
|9
|7
|6
|34–35
|–1
|34
|8. Strasbourg
|22
|9
|4
|9
|36–29
|+7
|31
|9. Toulouse
|23
|8
|7
|8
|33–27
|+6
|31
|10. Lorient
|22
|8
|7
|7
|29–33
|–4
|31
|11. Brest
|23
|8
|6
|9
|31–34
|–3
|30
|12. Angers
|22
|8
|5
|9
|22–27
|–5
|29
|13. Le Havre
|22
|6
|8
|8
|20–27
|–7
|26
|14. Paris FC
|23
|5
|8
|10
|26–37
|–11
|23
|15. Nice
|22
|6
|5
|11
|27–39
|–12
|23
|16. Auxerre
|22
|4
|5
|13
|17–30
|–13
|17
|17. Nantes
|22
|3
|5
|14
|20–40
|–20
|14
|18. Metz
|23
|3
|4
|16
|22–52
|–30
|13
