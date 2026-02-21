Nemzeti Sportrádió

A PSG nyert, és újra első helyen áll a francia élvonalban

V. J.V. J.
2026.02.21. 23:01
null
Fotó: AFP
Címkék
Ligue 1 PSG Metz
A Monaco legyőzte a Lenst, majd a Paris SG megverte a Metzet a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 23. fordulójának szombati játéknapján. A címvédő ezzel visszavette a vezetést a tabella élén.

A remek idényt produkáló a Lens kikapott otthon a Monacótól. A PSG ezzel lehetőséget kapott arra, hogy visszatérjen a tabella élére. A párizsiak éltek is az alkalommal: hamar vezetést szereztek a Metz ellen, majd három góllal nyertek.

FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)
Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)
Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Auxerre–Rennes
17.15: Angers–Lille
17.15: Nantes–Le Havre
17.15: Nice–Lorient
20.45: Strasbourg–Lyon
Péntek
Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Paris SG23173352–19+33 54 
2. Lens23171544–20+24 52 
3. Lyon22143535–20+15 45 
4. Marseille23124745–30+15 40 
5. Lille22104835–31+4 34 
6. Monaco23104938–36+2 34 
7. Rennes2297634–35–1 34 
8. Strasbourg2294936–29+7 31 
9. Toulouse2387833–27+6 31 
10. Lorient2287729–33–4 31 
11. Brest2386931–34–3 30 
12. Angers2285922–27–5 29 
13. Le Havre2268820–27–7 26 
14. Paris FC23581026–37–11 23 
15. Nice22651127–39–12 23 
16. Auxerre22451317–30–13 17 
17. Nantes22351420–40–20 14 
18. Metz23341622–52–30 13 

 

 

Ligue 1 PSG Metz
Legfrissebb hírek

Kinevezte De Zerbi utódját a Marseille – hivatalos

Francia labdarúgás
2026.02.19. 09:15

Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.18. 20:25

Kétgólos hátrány, kihagyott büntető – nem számít: a PSG fordított és nyert a Monaco ellen

Bajnokok Ligája
2026.02.17. 22:57

Zűrős edzőkeresés Marseille-ben, Xabi Alonso neve is szóba került

Francia labdarúgás
2026.02.17. 18:28

Az Arsenal maradt az élen, épphogy a tízben a címvédő – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
2026.02.17. 12:24

José Moruinho a Benficával törne borsot a Real Madrid orra alá

Bajnokok Ligája
2026.02.17. 09:37

Ligue 1: Nego csapata a 2. percben emberhátrányba került, aztán hősies győzelmet aratott

Francia labdarúgás
2026.02.15. 17:37

A Lens ötgólos kiütéssel állt a Ligue 1 tabellájának élére

Francia labdarúgás
2026.02.14. 23:36
Ezek is érdekelhetik