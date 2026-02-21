A PSG nyert, és újra első helyen áll a francia élvonalban

A remek idényt produkáló a Lens kikapott otthon a Monacótól. A PSG ezzel lehetőséget kapott arra, hogy visszatérjen a tabella élére. A párizsiak éltek is az alkalommal: hamar vezetést szereztek a Metz ellen, majd három góllal nyertek.

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)

Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)

Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Auxerre–Rennes

17.15: Angers–Lille

17.15: Nantes–Le Havre

17.15: Nice–Lorient

20.45: Strasbourg–Lyon

Péntek

Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)