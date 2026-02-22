Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól a francia élvonalban

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.22. 08:30
Hanusz Egon
Hanusz Egon és Ónodi-Jánoskúti Máté is négy gólt szerzett a francia férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

Hanusz Egon hét gólpasszt is adott a Cesson-Rennes-ben, amely házigazdaként 36–32-re győzött a Dijon ellen. Ónodi-Jánoskúti Máténak négy gólpassza volt az USAM Nimes Gardban, amely hazai pályán 33–27-re verte meg a Saint-Raphaël Var HB-t.

Bognár Alex két góllal vette ki részét a szlovén RK Celje PL 36–34-es sikeréből a török Besiktas otthonában a férfi Európa-kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján. Csapata kettős győzelemmel jutott tovább.

Fazekas Gergő kettő, Szita Zoltán egy találattal zárt a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plockban, amely 29–25-re nyert a Rebud Ostrovia vendégeként a lengyel bajnokságban.

Imre Bence három góljával a THW Kiel 28–24-re nyert Göppingenben a német férfibajnokságban.

Ogonovszky Eszter három találattal járult hozzá a címvédő Super Amara Bera Bera 29–18-as győzelméhez a Granollers otthonában a spanyol női bajnokságban. Zsembery Viktória – csapata legeredményesebbjeként – hat gólt szerzett, de a BM Porrino 22–18-ra kikapott az Atticgo BM Elche otthonában. Török Lilly négyszer volt eredményes a CBM Morvedrében, amely otthon 26–23-ra kikapott a Replasa Beti-Onaktól.

A junior-világbajnok Suba Sára hat védése ellenére a Tus Metzingen 32–31-re kikapott a Buxtehuder SV otthonában német női bajnokságban.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő és listavezető Dunaszerdahely továbbra is veretlen a szlovák-cseh női bajnokság, az Extraliga alapszakaszában, mivel 27–21-re nyert a Sigma Olomouc otthonában. Pénzes Mónika és Bánfai Kíra három-három, Molnár Korinna, Farkas Júlia és Woth Viktória két-két góllal vette ki részét az újabb sikerből.

 

