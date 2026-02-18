Nemzeti Sportrádió

Scheidler Géza: Molnár Attila környezetet, infrastruktúrát és lehetőséget is váltott

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.02.18. 22:40
null
Scheidler Géza (Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség)
Címkék
Nemzeti Sportrádió Molnár Attila atlétika Scheidler Géza
A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának szerdai vendége a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza volt. Szó esett többek között a hazai sportolók eredményeiről, valamint az itthoni edzőképzésről. A szakember beszélt a 10 nap múlva megrendezésre kerülő fedett pályás atlétikai országos bajnokságról is.

 

„Molnár Attila váltásában nem az edzőváltást emeltem ki elsősorban, hanem hogy környezetet, infrastruktúrát és lehetőséget is váltott. Kiváló munkát végeztek Karlik Pállal is, nem lehet azt mondani, hogy valami megakadt és azért kellett váltania. Jött egy olyan lehetőség, amikor egy világszinten nagyon magasan kvalifikált edző ajánlotta fel neki, hogy csatlakozhat a csoportjához. A csoportnak óriási szerepe van az eredményekben, ugyanis világklasszisok alkotják, olyan háttértámogatással, amelyet egyelőre itthon nem tudunk megadni a sportolóknak” – mondta el Scheidler Géza.

 

 

Nemzeti Sportrádió Molnár Attila atlétika Scheidler Géza
Legfrissebb hírek

Büki Ádám: Extra bónusz, hogy egy csapatot meg tudtunk előzni

Téli olimpia 2026
6 órája

Szűcs Kornél: Ha váltás jött a pályafutásomban, az mindig jól sült el

Légiósok
9 órája

Népsport: Németh Angéla és a szürkületi arany

Népsport
17 órája

Tóth Zita: Játékosan szeretnék síelni, élvezni a menetet, és kihozni magamból a maximumot

Téli olimpia 2026
2026.02.17. 17:54

Nagy Dániel és Zsoldos Barna a 2026-os F1-es idény kihívásairól beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban

F1
2026.02.16. 17:34

A Retro Rádió reggeli műsorába „igazolt” Risztov Éva, távozik a Nemzeti Sportrádióból

Egyéb egyéni
2026.02.16. 17:11

Szemerei Levente minden idők harmadik legjobb magyar maratoni eredményét futotta

Atlétika
2026.02.15. 13:42

Biztató idővel tért vissza az ötszörös olimpiai bajnok sprinter

Atlétika
2026.02.15. 10:36
Ezek is érdekelhetik