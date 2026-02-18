Scheidler Géza: Molnár Attila környezetet, infrastruktúrát és lehetőséget is váltott
A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának szerdai vendége a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza volt. Szó esett többek között a hazai sportolók eredményeiről, valamint az itthoni edzőképzésről. A szakember beszélt a 10 nap múlva megrendezésre kerülő fedett pályás atlétikai országos bajnokságról is.
„Molnár Attila váltásában nem az edzőváltást emeltem ki elsősorban, hanem hogy környezetet, infrastruktúrát és lehetőséget is váltott. Kiváló munkát végeztek Karlik Pállal is, nem lehet azt mondani, hogy valami megakadt és azért kellett váltania. Jött egy olyan lehetőség, amikor egy világszinten nagyon magasan kvalifikált edző ajánlotta fel neki, hogy csatlakozhat a csoportjához. A csoportnak óriási szerepe van az eredményekben, ugyanis világklasszisok alkotják, olyan háttértámogatással, amelyet egyelőre itthon nem tudunk megadni a sportolóknak” – mondta el Scheidler Géza.
