A DEAC és az Újpest is egy győzelemre van jégkorong ob I döntőjétől

JÉGKORONG

OB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE 2–3 – h.u. (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)

Miskolc, 905 néző. V: Mach, Tóth R., Kovács P., Szabó D.

DVTK: Tóth K. – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Szalay, Farkas M. / Orosz D. – Rétfalvi K., Zohovs, PINEO / Marklund, Stuart, DJUMICS / Trajcsik, Kinloch-Varga, Miskolczi / Lövei, Csiki, Makai. Edző: Láda Balázs

DEAC: HETÉNYI – USZTYINYENKO 1, Kiss Ph. / JELISZEJEV, Bukor / Mártonffy, Dobmayer / Haranghy – Mozer, Galoha, Aszkarov (1) / Varttinen, Senfeld (1), KRUTOV 1 / Mihalik G., Kreisz B. (1), Kulesov / Molnár Z., Simics, Kovács A. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 39–23.

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/2

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a DEAC javára

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe. Itt viszont az a helyzet, hogy vagy nyerünk, vagy veszítünk. A speciális egységeink nem működtek, ez döntött, nem akadt befejező emberünk.

Artyom Vaszjunyin: – Jó mérkőzés volt, a Miskolc hazai pályán mindig erős, most is sokat támadott. Mi azonban nullán tartottuk, ami nagyszerű.