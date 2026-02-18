Nemzeti Sportrádió

A DEAC és az Újpest is egy győzelemre van jégkorong ob I döntőjétől

CS. M.CS. M.
2026.02.18. 21:43
Nyert az Újpest is (Fotó: Facebook/UTE Jégkorong)
A Debreceni EAC 2–0-ra megverte a DVTK Jegesmedvéket, míg az Újpesti TE hosszabbítás után 3–2-re nyert a Budapest Jégkorong Akadémia HC vendégeként, így mindkét győztes 2–0-ra vezet a harmadik sikerig tartó párharcokban.

 

Részletesen hamarosan...

JÉGKORONG 
OB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC 0–2 (0–1, 0–0, 0–1) 
Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE 2–3 – h.u. (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)

DVTK JEGESMEDVÉK–DEAC 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)
Miskolc, 905 néző. V: Mach, Tóth R., Kovács P., Szabó D. 
DVTK: Tóth K. – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Szalay, Farkas M. / Orosz D. – Rétfalvi K., Zohovs, PINEO / Marklund, Stuart, DJUMICS / Trajcsik, Kinloch-Varga, Miskolczi / Lövei, Csiki, Makai. Edző: Láda Balázs
DEAC: HETÉNYI – USZTYINYENKO 1, Kiss Ph. / JELISZEJEV, Bukor / Mártonffy, Dobmayer / Haranghy – Mozer, Galoha, Aszkarov (1) / Varttinen, Senfeld (1), KRUTOV 1 / Mihalik G., Kreisz B. (1), Kulesov / Molnár Z., Simics, Kovács A. Edző: Vaszjunyin Artyom
Kapura lövések: 39–23. 
Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/2
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a DEAC javára
MESTERMÉRLEG
Láda Balázs: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe. Itt viszont az a helyzet, hogy vagy nyerünk, vagy veszítünk. A speciális egységeink nem működtek, ez döntött, nem akadt befejező emberünk.
Artyom Vaszjunyin: – Jó mérkőzés volt, a Miskolc hazai pályán mindig erős, most is sokat támadott. Mi azonban nullán tartottuk, ami nagyszerű.

 

Ezek is érdekelhetik