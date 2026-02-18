A Magdeburg tizenegyedik meccsét is megnyerte a férfi kézilabda BL-ben
A mérkőzés előtt a Magdeburg hibátlan mérleggel, tíz győzelemmel vezette a B-csoportot, míg a GOG négy győzelem mellett már hat vereséget is számlált a sorozatban, így előzetesen is egyértelműek voltak az esélyek.
A német sztárcsapat ehhez képest az első félidőben megszenvedett szívós dán ellenfelével, amely a szünetben csak kétgólos hátrányban volt.
A fordulás után azonban kinyílt az olló, és a Magdeburg elkezdte növelni előnyét, és a papírformának megfelelően 37–30-ra megnyerte a mérkőzést, amelynek legeredményesebb játékosa hat góllal a hazaiak klasszisa, Ómar Magnússon volt – a vendégeknél William Dalby ugyancsak hat találattal zárt.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)
Ld: Arnoldsen 8, Sagosen, Hoxer 5-5, ill. Jeppsson, Gudjónsson 6-6
|1. Aalborg
|11
|9
|1
|1
|352–303
|+49
|19
|2. Füchse Berlin
|10
|9
|–
|1
|343–311
|+32
|18
|3. VESZPRÉM
|10
|6
|–
|4
|337–314
|+23
|12
|4. Sporting
|10
|5
|–
|5
|340–337
|+3
|10
|5. Kielce
|10
|4
|1
|5
|321–326
|–5
|9
|6. Nantes
|10
|4
|–
|6
|315–298
|+17
|8
|7. Kolstad
|11
|2
|–
|9
|310–398
|–88
|4
|8. Dinamo Bucuresti
|10
|1
|–
|9
|284–315
|–31
|2
B-CSOPORT
Magdeburg (német)–GOG (dán) 37–30 (17–15)
Ld: Magnússon 6, Hornke, Weber 5-5, ill. Dalby 6
Zagreb (horvát)–PSG (francia) 24–35 (10–18)
Ld: Csovrebadze 6, ill. Jahia, Syprzak 7-7, Maras 5
OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) 27–35 (10–21)
|1. Magdeburg
|11
|11
|–
|–
|373–309
|+64
|22
|2. Barca
|11
|10
|–
|1
|363–300
|+63
|20
|3. Wisla Plock
|10
|6
|–
|4
|303–300
|+3
|12
|4. SZEGED
|11
|5
|–
|6
|336–328
|+8
|10
|5. Paris SG
|11
|4
|–
|7
|349–348
|+1
|8
|6. GOG
|11
|4
|–
|7
|345–378
|–33
|8
|7. Peliszter
|10
|2
|–
|8
|255–310
|–55
|4
|8. Zagreb
|11
|1
|–
|10
|295–346
|–51
|2