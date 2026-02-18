Nemzeti Sportrádió

A Magdeburg tizenegyedik meccsét is megnyerte a férfi kézilabda BL-ben

2026.02.18. 22:20
Gislí Kristjánssonék újabb győzelmet arattak a BL-ben (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a címvédő Magdeburg hazai pályán 37–30-ra legyőzte a dán GOG-t szerda este.

A mérkőzés előtt a Magdeburg hibátlan mérleggel, tíz győzelemmel vezette a B-csoportot, míg a GOG négy győzelem mellett már hat vereséget is számlált a sorozatban, így előzetesen is egyértelműek voltak az esélyek.

A német sztárcsapat ehhez képest az első félidőben megszenvedett szívós dán ellenfelével, amely a szünetben csak kétgólos hátrányban volt.

A fordulás után azonban kinyílt az olló, és a Magdeburg elkezdte növelni előnyét, és a papírformának megfelelően 37–30-ra megnyerte a mérkőzést, amelynek legeredményesebb játékosa hat góllal a hazaiak klasszisa, Ómar Magnússon volt – a vendégeknél William Dalby ugyancsak hat találattal zárt.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR  
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)
Ld: Arnoldsen 8, Sagosen, Hoxer 5-5, ill. Jeppsson, Gudjónsson 6-6

    
1. Aalborg11911352–303+4919
2. Füchse Berlin1091343–311+3218
3. VESZPRÉM1064337–314+2312
4. Sporting1055340–337+310
5. Kielce10415321–326–59
6. Nantes1046315–298+178
7. Kolstad1129310–398–884
8. Dinamo Bucuresti1019284–315–312
az a-csoport állása

B-CSOPORT
Magdeburg (német)–GOG (dán) 37–30 (17–15)
Ld: Magnússon 6, Hornke, Weber 5-5, ill. Dalby 6
Zagreb (horvát)–PSG (francia) 24–35 (10–18)
Ld: Csovrebadze 6, ill. Jahia, Syprzak 7-7, Maras 5
OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) 27–35 (10–21)

    
1. Magdeburg1111373–309+6422
2. Barca11101363–300+6320
3. Wisla Plock1064303–300+312
4. SZEGED1156336–328+810
5. Paris SG1147349–348+18
6. GOG1147345–378–338
7. Peliszter1028255–310–554
8. Zagreb11110295–346–512

 

 

