A Magdeburg tizenegyedik meccsét is megnyerte a férfi kézilabda BL-ben

A mérkőzés előtt a Magdeburg hibátlan mérleggel, tíz győzelemmel vezette a B-csoportot, míg a GOG négy győzelem mellett már hat vereséget is számlált a sorozatban, így előzetesen is egyértelműek voltak az esélyek.

A német sztárcsapat ehhez képest az első félidőben megszenvedett szívós dán ellenfelével, amely a szünetben csak kétgólos hátrányban volt.

A fordulás után azonban kinyílt az olló, és a Magdeburg elkezdte növelni előnyét, és a papírformának megfelelően 37–30-ra megnyerte a mérkőzést, amelynek legeredményesebb játékosa hat góllal a hazaiak klasszisa, Ómar Magnússon volt – a vendégeknél William Dalby ugyancsak hat találattal zárt.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)

Ld: Arnoldsen 8, Sagosen, Hoxer 5-5, ill. Jeppsson, Gudjónsson 6-6

1. Aalborg 11 9 1 1 352–303 +49 19 2. Füchse Berlin 10 9 – 1 343–311 +32 18 3. VESZPRÉM 10 6 – 4 337–314 +23 12 4. Sporting 10 5 – 5 340–337 +3 10 5. Kielce 10 4 1 5 321–326 –5 9 6. Nantes 10 4 – 6 315–298 +17 8 7. Kolstad 11 2 – 9 310–398 –88 4 8. Dinamo Bucuresti 10 1 – 9 284–315 –31 2 az a-csoport állása

B-CSOPORT

Magdeburg (német)–GOG (dán) 37–30 (17–15)

Ld: Magnússon 6, Hornke, Weber 5-5, ill. Dalby 6

Zagreb (horvát)–PSG (francia) 24–35 (10–18)

Ld: Csovrebadze 6, ill. Jahia, Syprzak 7-7, Maras 5

OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) 27–35 (10–21)